Tây Ninh duyệt quy hoạch khu đô thị gần 1.000 ha giáp TP HCM

UBND tỉnh Tây Ninh vừa duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Tân Mỹ (Vinhomes Tân Mỹ), quy mô 931 ha tại xã Hậu nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Theo phương án được duyệt, khu đô thị mới Tân Mỹ được tổ chức thành ba khu chức năng. Trong đó, phân khu A rộng hơn 111 ha gồm các công trình dịch vụ, thương mại, giáo dục và không gian công cộng, dự kiến khoảng 14.400 cư dân.

Phân khu B có diện tích lớn nhất, hơn 641 ha, là "lõi" sinh thái của dự án. Khu vực này chủ yếu phát triển nhà ở thấp tầng như nhà liền kề, biệt thự, kết hợp công viên và hạ tầng xã hội. Quy mô dân số của phân khu này khoảng 46.000 người.

Còn lại, khu C rộng 178 ha, định hướng phát triển đa dạng loại hình nhà ở, phục vụ nhu cầu giãn dân từ TP HCM và vùng lân cận. Khu này có mật độ cây xanh và mặt nước cao, đồng thời bố trí đầy đủ tiện ích công cộng như trường học, y tế, thể thao.

Thị trường bất động sản khu vực Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Khu đô thị Tân Mỹ được chấp thuận chủ trương đầu tư từ cuối năm 2023, theo định hướng đô thị sinh thái. Tổng mức đầu tư dự án hơn 74.400 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,8 tỷ USD), gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự án do liên danh Thái Sơn - Đại An, hai đơn vị thành viên của Vinhomes, làm chủ đầu tư. Khu đô thị nằm tại xã Hậu Nghĩa, khu vực từng thuộc huyện Đức Hòa (Long An), nay thuộc Tây Ninh, cách trung tâm TP HCM khoảng 40 km.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến đưa ra thị trường khoảng 12.000 sản phẩm nhà ở, gồm hơn 8.400 căn liền kề và trên 3.300 căn biệt thự, với quy mô dân số gần 81.000 người. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn tất vào giữa năm 2026, sau đó bước sang giai đoạn xây dựng hạ tầng và các hạng mục chính, dự kiến kéo dài đến năm 2030.

Việc hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 được xem là tiền đề để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Trong bối cảnh Tây Ninh định hướng mở rộng không gian đô thị về khu vực giáp ranh TP HCM, dự án này được kỳ vọng góp phần phân bổ lại dân cư, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tại Tây Ninh, Vingroup đang triển khai thêm một số dự án quy mô lớn, như khu đô thị mới Hậu Nghĩa (Vinhomes Green City) rộng gần 200 ha, tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng; khu đô thị Phước Vĩnh Tây tại Cần Giuộc gần 1.090 ha.

