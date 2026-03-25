Tây Ban Nha thay gần nửa đội hình vô địch Euro

Tây Ban NhaĐội hình mới nhất của tuyển Tây Ban Nha vắng một nửa thành viên so với đội hình vô địch Euro 2024.

Đội hình vừa được HLV Luis De La Fuente gọi lên tuyển trong dịp FIFA Days hiện tại vắng nhiều thành viên vô địch Euro 2024, như Dani Carvajal, Robin Le Normand, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Dani Vivian, Nacho, Alvaro Morata hay Nico Williams.

Ngoài các lý do giải nghệ và mất phong độ, một số cầu thủ còn phải nghỉ do thi đấu quá nhiều dẫn đến chấn thương. Nhiều ngôi sao từng thi đấu gần như cả mùa hè 2024 cho đội tuyển tại Euro và hè 2025 cho CLB tại FIFA Club World Cup.

"Xét cho cùng, đó là kết quả của việc thi đấu quá nhiều", hậu vệ Marc Cucurella nói. "Một số trong chúng tôi đã thi đấu không ngừng trong hai mùa hè vừa qua. Nếu tiếp tục được chọn dự World Cup 2026, thì đó sẽ là mùa hè thứ ba".

Cucurella cùng Tây Ban Nha giành Euro 2024 tại Đức. Ảnh: Reuters

Một mặt thừa nhận sa sút thể lực, nhưng mặt khác Cucurella không muốn bỏ lỡ cơ hội dự World Cup lần đầu tiên. Anh hy vọng bản thân và đồng đội sẽ kịp lấy lại phong độ cao nhất để lọt vào trận chung kết tại sân MetLife, nơi từng đăng quang FIFA Club World Cup với Chelsea.

"Tôi hy vọng sẽ được trở lại nơi chúng tôi vô địch năm ngoái. Đó sẽ là một vinh dự lớn, mang ý nghĩa chúng tôi chỉ còn một bước là tiến tới vinh quang. Chúng tôi hy vọng rằng sau nhiều năm nỗ lực, khoảnh khắc đó cuối cùng sẽ tới".

Cucurella cùng Tây Ban Nha chuẩn bị giao hữu với Serbia vào ngày 27/3 rồi Ai Cập vào ngày 31/3. Tây Ban Nha dùng hai trận này để thay cho trận tranh Siêu Cup Liên lục địa với Argentina - cuộc so tài đỉnh cao bị hủy do xung đột tại Trung Đông. Hai bên từng nỗ lực đưa trận đấu về châu Âu, nhưng bất đồng về thời điểm và địa điểm.

Theo ngôi sao Argentina là Enzo Fernandez, Cucurella thừa nhận có phần sợ phải thi đấu với đội đương kim vô địch World Cup. Nhưng Cucurella khẳng định đó chỉ là lời nói đùa giữa hai cầu thủ đang thi đấu cho Chelsea.

"Tôi chỉ nói đùa thôi. Chúng tôi thực sự rất mong chờ được thi đấu. Chúng tôi đã bàn bạc rất nhiều, nhưng không thể thi đấu vì nhiều lý do. Hy vọng chúng tôi sẽ gặp nhau tại World Cup, chắc chắn đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời", Cucurella cho hay.