Tàu vũ trụ hỏng của Trung Quốc sẽ tự trở về Trái Đất

Tàu Thần Châu 20, bị nứt cửa sổ do rác vũ trụ đâm trúng, sẽ rời trạm Thiên Cung và đáp xuống Trái Đất mà không có phi hành đoàn.

Ji Qiming, phát ngôn viên của Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA), hôm 1/12 cho biết, trên đường trở về, Thần Châu 20 sẽ "thu thập dữ liệu thử nghiệm xác thực nhất".

Jia Shijin, nhà thiết kế tàu Thần Châu, tiết lộ rõ hơn về vết nứt nhỏ làm thay đổi lịch trình các chuyến bay vũ trụ có phi hành đoàn của Trung Quốc. "Đánh giá sơ bộ của chúng tôi là mảnh rác vũ trụ nhỏ hơn một mm nhưng di chuyển cực nhanh, tạo ra vết nứt dài hơn một cm. Nhưng chúng tôi không thể trực tiếp kiểm tra trên quỹ đạo nên sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng khi Thần Châu 20 quay về ", Jia nói với CCTV.

Jia cũng cho biết, quyết định hoãn chuyến trở về trước đó của phi hành đoàn Thần Châu 20 được đưa ra dựa trên kịch bản xấu nhất, khi vết nứt cửa sổ lan rộng, dẫn đến giảm áp suất trong cabin và luồng khí tốc độ cao tràn vào. Tình huống này có thể nhanh chóng làm quá tải các hệ thống hỗ trợ sự sống, đe dọa đến tính mạng của phi hành gia.

Trước đó, tàu Thần Châu 20 dự kiến đưa phi hành đoàn của mình trở về vào ngày 5/11, kết thúc nhiệm vụ kéo dài 6 tháng trên trạm Thiên Cung. Tuy nhiên, các phi hành gia phát hiện vết nứt trên cửa sổ khoang tàu, khiến chuyến trở về bị trì hoãn. Đây là lần đầu tiên tình huống này xảy ra trong chương trình du hành vũ trụ có người lái của Trung Quốc.

Khoang chở người của tàu Thần Châu 21 đưa phi hành đoàn Thần Châu 20 hạ cánh xuống bãi đáp Dongfeng ở Khu tự trị Nội Mông ngày 14/11. Ảnh: Xinhua

Ngày 14/11, phi hành đoàn Thần Châu 20 đáp xuống Trái Đất an toàn bằng tàu vũ trụ Thần Châu 21. Tuy nhiên, điều này khiến phi hành đoàn Thần Châu 21 phải ở lại trạm Thiên Cung mà không còn phương tiện di chuyển nếu xuất hiện sự cố. Trung Quốc đã chạy đua để loại bỏ rủi ro đó, phóng khẩn cấp tàu Thần Châu 22 để làm "xuồng cứu sinh" trên trạm Thiên Cung vào ngày 25/11. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong 20 ngày sau khi chuyến trở về ban đầu của phi hành đoàn Thần Châu 21 bị hoãn.

Đây không phải lần đầu tiên trên thế giới các phi hành gia gặp sự cố với tàu vũ trụ. Tháng 6 năm ngoái, hai phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong nhiệm vụ chở người đầu tiên của tàu Starliner do Boeing sản xuất. Starliner rò rỉ heli và gặp sự cố với động cơ đẩy, khiến NASA quyết định cho con tàu bay về mà không chở theo phi hành đoàn.

Khi đó Wilmore và Williams tiếp tục sống trên ISS đến tháng 3, biến chuyến đi dự kiến kéo dài 10 ngày thành gần 9 tháng. Cuối cùng, họ trở về Trái Đất bằng tàu Crew Dragon của SpaceX cùng phi hành gia NASA Nick Hague và phi hành gia Nga Alexandr Gorbunov.

Thu Thảo (Theo Reuters, CGTN)