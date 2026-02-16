Tàu điện, xe buýt miễn phí xuyên đêm giao thừa

Hà NộiHai tuyến đường sắt đô thị hoạt động đến 2h sáng mùng 1, miễn phí 9 ngày Tết; 128 tuyến xe buýt trợ giá và nhiều điểm trông giữ xe cũng không thu phí.

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 16/2 (29 Tết), hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) hoạt động từ 5h30 ngày 16/2 đến 2h ngày 17/2.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết ngoài miễn phí vé 9 ngày từ 14 đến 22/2 (27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), đơn vị tăng tần suất phục vụ, đặc biệt trong đêm giao thừa. Ngày 29 Tết, giãn cách chạy tàu 10 phút từ 5h30 đến 17h, 15 phút từ 17h đến 2h sáng hôm sau.

Đôi tàu tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao (từ Depot Nhổn đến ga S8 - ĐH Giao thông Vận tải). Ảnh: Giang Huy

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết), tàu chạy từ 10h đến 18h, tần suất 10 phút. Mùng 2 mở tuyến 8h-19h; mùng 3 từ 6h-20h; mùng 4, 5, 6 từ 5h30-22h; giãn cách 10 phút.

Cùng với tàu điện, 128 tuyến xe buýt trợ giá cũng miễn phí trong 9 ngày Tết và vận hành theo biểu đồ phù hợp nhu cầu thực tế. Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết từ 16 đến 20/2 sẽ giảm lượt xe và thời gian phục vụ.

Ngày 29 Tết, xe buýt hoạt động 6h-18h, tần suất 15-40 phút, tổng lượt trên 3.500. Mùng 1 chạy 10h-18h, giảm hơn 1.200 lượt so với ngày 29 Tết. Từ mùng 2 trở đi, số lượt tăng dần; riêng mùng 6 hoạt động 5h-22h30 với gần 8.500 lượt.

Nhiều điểm gửi xe miễn phí

Dịp Tết, Hà Nội bố trí một số điểm trông giữ xe miễn phí tại trường học và khu vực trung tâm.

Tại phường Hoàn Kiếm, điểm trông giữ tại khu đất số 22 phố Lý Thái Tổ, diện tích khoảng 800 m2, phục vụ ôtô, xe máy, xe đạp từ 14 đến 22/2.

Các phường trung tâm Hà Nội tổ chức nhiều điểm trông giữ phương tiện miễn phí dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Hoàng Phong

Phường Cửa Nam bố trí các điểm trông giữ xe máy, xe đạp miễn phí tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức, Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, Trung học cơ sở Trưng Vương; miễn phí từ 17h ngày 16/2 đến 1h ngày 17/2 và từ 9h đến 20h các ngày 17 đến 22/2.

Tại phường Ba Đình, người dân, du khách đến Đền Quán Thánh được gửi xe miễn phí tại vỉa hè đường Thanh Niên và khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương từ 14 đến 22/2.

Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố trí điểm gửi ôtô miễn phí tại số 9 phố Trịnh Hoài Đức từ 17 đến 22/2, khung giờ 8h-20h. Điểm gửi xe máy tại khu vực Vườn Giám hoạt động từ 14/2 đến 1/3, 7h30-20h hằng ngày. Các điểm trông giữ đều có phương án phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

Võ Hải