Tàu chở hàng Nga trục trặc khi phóng lên trạm ISS

Tàu Progress 94 của Nga chở hàng tiếp tế lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nhưng một ăng-ten dùng để ghép nối tự động với trạm không bung ra.

Tên lửa Soyuz đưa tàu Progress 94 cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur do Nga điều hành ở Kazakhstan lúc 16h59 ngày 22/3 (18h59 theo giờ Hà Nội). Quá trình phóng diễn ra thuận lợi, nhưng Progress 94 gặp sự cố ngay sau khi tách khỏi tên lửa. NASA cho biết, một trong những ăng-ten giúp tàu ghép nối tự động với trạm ISS không bung ra như dự kiến.

"Mọi hệ thống khác đang hoạt động theo đúng thiết kế và tàu vẫn sẽ hướng tới ghép nối lúc 9h34 ngày 24/3 (20h34 theo giờ Hà Nội) như kế hoạch", NASA thông báo trên X hôm 22/3. Cơ quan này cho biết đang tiếp tục khắc phục sự cố và nếu ăng-ten không thể triển khai, phi hành gia Sergey Kud-Sverchkov của Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) sẽ điều khiển tàu bằng tay thông qua một hệ thống dự phòng để ghép nối với trạm ISS.

Progress 94 đang vận chuyển khoảng ba tấn thực phẩm, nhiên liệu đẩy và vật tư khác cho phi hành đoàn trên trạm ISS. Con tàu sẽ thế chỗ Progress 92, vốn đã rời khỏi module Poisk của trạm ngày 16/3. Progress 94 dự kiến neo đậu tại ISS khoảng 6 tháng, sau đó mang theo rác thải lao xuống khí quyển Trái Đất và cháy rụi.

Trạm ISS đang có hai tàu chở hàng khác cũng thuộc loại "dùng một lần" là HTV-X của Cơ quan Thám hiểm Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Cygnus của công ty hàng không vũ trụ Mỹ Northrop Grumman. Hiện tại, tàu chở hàng duy nhất có thể tái sử dụng là Dragon của SpaceX.

Tên lửa Soyuz đưa tàu chở hàng Progress 94 cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur ngày 22/3, hướng tới trạm ISS. Ảnh: NASA/Roscosmos

ISS được xây dựng trên không gian từ năm 1998 và liên tục đón tiếp các phi hành đoàn luân phiên kể từ tháng 11/2000. Trạm từng được dự kiến rời quỹ đạo cuối năm 2030, nhưng một dự luật mới thông qua tháng này đã lùi thời điểm ngừng hoạt động đến ngày 30/9/2032.

Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông vận tải của Thượng viện Mỹ viết trong bản tóm tắt dự luật rằng mục đích gia hạn là "tránh khoảng trống về năng lực và sự hiện diện liên tục của con người trên quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO), qua đó tránh việc nhường vị trí dẫn đầu cho Trung Quốc trước khi các trạm thương mại sẵn sàng".

Thu Thảo (Theo Space, IFL Science)