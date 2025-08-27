Tàu Cát Linh - Hà Đông chật cứng người đi xem diễu binh

Từ khoảng 15h ngày 27/8, tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín chỗ do người dân đổ về ga Cát Linh để tỏa đi các hướng như Kim Mã, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học xem diễu binh. Các nhà ga còn bố trí thêm tình nguyện viên và nhân viên hướng dẫn ở máy bán vé tự động vì nhiều khách sử dụng dịch vụ lần đầu, không biết thao tác.
Khách được nhân viên gợi ý nên mua vé chiều về - hạn sử dụng đến 24h cùng ngày - để tránh cảnh chen chúc sau buổi diễu binh. Trước đó, kết thúc diễu binh ngày 21/8 và 27/8, ga Cát Linh đông kín khách xếp hàng, có người chờ vài tiếng mới mua được vé về.
Ngọc Minh và Mai Anh (thứ hai và thứ ba bên trái) cho biết đã mua vé hai chiều nên tự tin xem hết buổi diễu binh, không cần vội vàng về sớm. Đây là buổi diễu binh thứ hai họ đi xem, lần trước, khoảng 22h cả hai đã lên được tàu về nhà.
Tàu Cát Linh - Hà Đông chở tối đa 960 khách với 144 ghế ngồi. Các chuyến đi hầu như chật kín người, nhiều khách phải ngồi ra sàn để đỡ mỏi.
Bà Lê Thị Trinh (ngoài cùng bên trái) cùng hai bạn đi từ Hà Đông lên, đem sẵn ghế để ngồi chờ xem diễu binh ở Nguyễn Thái Học. Họ không đặt chỗ trước, tự tin đến nơi sẽ có đủ chỗ cho cả ba. Buổi diễu binh hôm 24/8, nhóm bà Trinh cũng tìm được vị trí trống dù chỉ ngồi phía sau.
Nhóm của bà Nguyễn Thị Hoa gồm 8 người đi từ Vân Đình lên phố xem diễu binh. Rút kinh nghiệm lần đầu, hôm nay nhóm chuẩn bị nhiều đồ ăn như xôi, bánh mì, thịt nướng... để đủ sức cho hành trình đến nửa đêm.
Lối ra ga Cát Linh chật kín người sau mỗi chuyến tàu đến.
Từ ga Cát Linh, người dân và du khách sẽ đi bộ ra các hướng xung quanh để xem diễu binh.
Một trong những vị trí được nhiều người đánh giá cao là đoạn giao Hùng Vương - Phan Đình Phùng, gần công viên Mai Xuân Thưởng. Đây là điểm tập kết trước khi các khối tiến vào Quảng trường. Khu vực này thường rất đông, khán giả cần đến sớm để có chỗ đẹp.
Với những ai muốn xem các khối quân đội, công an, xe chỉ huy và khối Hồng Kỳ, đoạn đường Liễu Giai - Văn Cao là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, tuyến Lê Duẩn gần Công viên Thống Nhất cũng có không gian rộng để xem toàn cảnh đoàn quân đội, công an đi qua.
Lực lượng chức năng dựng rào chắn ở ngã 5 Giảng Võ - Cát Linh.
Hầu hết chọn phương án đi bộ vì nhiều tuyến đường cấm, sử dụng phương tiện cá nhân sẽ mất thời gian tìm chỗ gửi.
Sau khi đến các tuyến phố xem diễu binh, người dân tìm chỗ đứng tự do hoặc mua chỗ từ các nhà dân. Theo khảo sát sáng 27/8, giá mỗi chỗ ngồi vỉa hè ở Hùng Vương, Nguyễn Thái Học khoảng 40.000-50.000 đồng, vị trí đẹp trên tầng có thể lên tới 300.000-500.000 đồng. Tuy việc bán chỗ vỉa hè đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều nhà dân vẫn tranh thủ tình trạng đông đúc, khó kiểm soát để kiếm lời.
Ngay khi khách xuống ga Cát Linh, nhiều tài xế công nghệ chủ động mời chào khách đi xe. Theo khảo sát, giá từ ga Cát Linh đến gần Văn Miếu khoảng 50.000 đồng mỗi người, "kẹp ba" thêm 20.000 đồng.
Gia đình anh Lê Tuấn Đức chuẩn bị đủ đồ ăn, uống cùng áo in cờ đỏ sao vàng, đi từ 12h ngày 27/8 từ Chương Mỹ. Tuy nhiên, khoảng 15h30, khi đi bộ đến Nguyễn Thái Học, anh thấy lực lượng chức năng đã dựng rào chắn nên đành lên tàu quay về.
Bà Phan Thị Đào, sống tại Thanh Xuân, lên tàu từ 13h30 và nghĩ sẽ có chỗ đẹp để ngồi xem diễu binh. Tuy nhiên, khi đến phố Nguyễn Thái Học, bà cũng đành bỏ cuộc khi thấy người dân đã ngồi kín chỗ, chưa kể hàng nghìn người tiếp tục di chuyển vào khu vực.
"Lần đầu đi nên tôi cũng lạc quan, nghĩ là xem được nhưng thực tế khác quá", bà nói, cho biết nếu vào xem được cũng khó để về nhà sau khi diễu binh kết thúc. Vì gia đình có trẻ nhỏ, bà Đào quyết định quay về để giữ sức khỏe.
Tàu điện Cát Linh - Hà Đông đông kín người sau lễ duyệt binh ngày 21 và 24/8.
