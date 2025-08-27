Tàu Cát Linh - Hà Đông chật cứng người đi xem diễu binh

Từ khoảng 15h ngày 27/8, tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín chỗ do người dân đổ về ga Cát Linh để tỏa đi các hướng như Kim Mã, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học xem diễu binh. Các nhà ga còn bố trí thêm tình nguyện viên và nhân viên hướng dẫn ở máy bán vé tự động vì nhiều khách sử dụng dịch vụ lần đầu, không biết thao tác.

Khách được nhân viên gợi ý nên mua vé chiều về - hạn sử dụng đến 24h cùng ngày - để tránh cảnh chen chúc sau buổi diễu binh. Trước đó, kết thúc diễu binh ngày 21/8 và 27/8, ga Cát Linh đông kín khách xếp hàng, có người chờ vài tiếng mới mua được vé về.