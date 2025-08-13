Tất cả đảng viên đổi thẻ đảng trước 2/9

Tất cả đảng viên trong toàn Đảng sẽ tiến hành đổi thẻ đảng viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và hướng tới chào mừng Đại hội 14.

Ban Bí thư ngày 8/8 ban hành chỉ thị về đổi thẻ đảng viên, nhấn mạnh đây là công việc quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Mục tiêu là nâng cao hơn nữa ý thức Đảng cho đảng viên về tinh thần phấn đấu cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Ban Bí thư yêu cầu việc đổi thẻ đảng viên phải được tiến hành bài bản, khoa học, đúng Điều lệ Đảng, đúng quy định của Trung ương và các thủ tục đổi, phát, bảo quản thẻ. Thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu mẫu thẻ đảng viên mới. Việc đổi thẻ phải hoàn thành trước 2/9.

Thẻ đảng viên hiện nay. Ảnh: Dương Tâm

Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng giải pháp kết nối thông tin của thẻ đảng viên điện tử với cơ sở dữ liệu đảng viên, cơ sở dữ liệu của Đảng, phục vụ một số thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, xây dựng hạ tầng đầu cuối, hạ tầng thiết bị đầu đọc, phần mềm liên quan.

Ban Cơ yếu Chính phủ được giao chủ trì tham mưu, triển khai giải pháp bảo mật, xác thực dữ liệu lưu trữ trong chip thẻ đảng viên; cấp chứng thư số cho Ban Tổ chức Trung ương phục vụ ký số, phát hành và kiểm tra thẻ đảng viên có gắn chip.

Thẻ đảng viên là giấy chứng nhận quan trọng của đảng viên, được phát khi đảng viên đã được công nhận chính thức. Nếu đảng viên được công nhận chính thức tại tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao thì do Đảng ủy Bộ Ngoại giao xem xét, làm thẻ đảng viên.

Đảng viên từ trần thì gia đình được giữ lại thẻ đảng; đảng viên bị khai trừ, xóa tên và đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ sẽ thu lại thẻ đảng nộp lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đảng viên hoặc tổ chức đảng phát hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, thẻ đảng bị thất lạc, mất hoặc làm giả thì phải kịp thời báo cáo cấp ủy.

Hiện toàn quốc có hơn 5,6 triệu đảng viên.

