Tạo hình ngựa từ cây quýt

Hơn 20 cây quýt tạo dáng hình con ngựa - linh vật của năm 2026 - đang được nhà vườn rao bán.

Xã Mễ Sở là vùng trọng điểm trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng miền Bắc, đặc biệt mạnh về quất cảnh, quất chum, quất bonsai với hơn 2.000 hộ tham gia trồng trên diện tích khoảng 530 ha.