Tạo hình ngựa từ cây quýt

Hơn 20 cây quýt tạo dáng hình con ngựa - linh vật của năm 2026 - đang được nhà vườn rao bán.
Xã Mễ Sở là vùng trọng điểm trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng miền Bắc, đặc biệt mạnh về quất cảnh, quất chum, quất bonsai với hơn 2.000 hộ tham gia trồng trên diện tích khoảng 530 ha.
Chị Tâm, chủ vườn, cho biết năm nay nhà vườn tạo hình khoảng 20 con ngựa từ cây quýt. Sát Tết, họ bắt đầu đưa cây lên chậu lớn và được tạo tác theo từng chủ đề.
Điểm nhấn là tác phẩm "mã đáo thành công", phía trên là 8 con ngựa đang phi nước đại. Toàn bộ chậu cây nặng 15 tấn, dài 8,6 m, rộng 2,2 m, cao 2,6 m, phù hợp với những gia đình có không gian rộng.
Một tác phẩm khác mang tên "vinh quy bái tổ", với hình con ngựa đang kéo theo xe và lọng.
Dịp này, nhà vườn thu hút nhiều người tới xem và chụp ảnh. Anh Tuấn, ở Hà Nội, cho biết bất ngờ trước khả năng tạo hình của nhà vườn. "Phải đứng từ xa, ngắm nhìn mới thấy được cái hay, cái đẹp", anh chia sẻ.
Những cây quýt hình ngựa đỏ rực một góc vườn.
Theo chủ vườn, giá bán mô hình ngựa đơn lẻ 35-40 triệu đồng, riêng tác phẩm "mã đáo thành công" 450 triệu đồng. Các chậu cây khác, giá khoảng 300-350 triệu đồng. "Gần nửa số chậu hiện đã có người đặt, chờ ngày vận chuyển", chị Tâm cho hay.
Uốn quýt chu sa thành hình ngựa. Video: Việt An
Việt An