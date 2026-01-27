Tăng gấp đôi bồi thường khi thu hồi đất làm dự án lớn ở Hà Nội

Các dự án lớn như đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; xây dựng khu đô thị thể thao Olympic... sẽ được xem xét mức bồi thường gấp đôi so với quy định hiện nay.

Sáng 27/1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 31, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025 ngày 11/12/2025 của Quốc hội. Văn bản này quy định phạm vi, đối tượng, tiêu chí, mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể, với dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258, mức bồi thường về đất bằng hai lần so với quy định.

Đối với dự án quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258, mức bồi thường về đất bằng 1,5 lần so với quy định. Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng một lần so với quy định.

Trước đó ngày 11/12/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết 258/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Các dự án lớn, quan trọng được chia làm 5 loại.

Thứ nhất là dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (điểm a). Theo Nghị quyết của HĐND thành phố, đây là các dự án được mức bồi thường về đất bằng hai lần so với quy định.

Thứ hai là dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án đầu tư công, dự án PPP sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương trên địa bàn có quy mô tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên (điểm b).

Thứ ba là dự án đầu tư thuộc danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật về Thủ đô có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên (điểm c).

Thứ tư là dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị gồm: dự án xây dựng lại nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị (điểm d).

Cuối cùng là dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị (điểm đ).

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hiện thành phố triển khai các dự án đầu tư xây dựng lớn, quan trọng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258 như: khu đô thị thể thao Olympic; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và Tây Tựu...

Theo UBND TP Hà Nội, việc ban hành Nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn một cách nhanh nhất, đúng quy định và tạo sự đồng thuận cao của người bị thu hồi đất.

Võ Hải