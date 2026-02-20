Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục hơn 10 năm

Hơn 170.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất mùng 4 Tết (20/2), đa phần là chiều đến TP HCM, lớn nhất từ trước đến nay, song không xảy ra ùn ứ kéo dài.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mùng 4 Tết có khoảng 1.037 chuyến bay đi và đến, trong đó 962 chuyến chở khách với gần 170.000 người, tăng khoảng 50.000 so với ngày thường và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách tập trung chủ yếu theo chiều đến TP HCM, gần 100.000 người, phần lớn từ các đường bay nội địa trở lại sau kỳ nghỉ.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp lượng khách ở mức rất cao. Mùng 3 Tết, sân bay khai thác 922 chuyến bay chở hơn 151.000 khách.

Khách ở sân bay Tân Sơn Nhất Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Tùng

Số chuyến bay và hành khách hôm nay vượt dự báo ban đầu (cao nhất khoảng 165.000 lượt), đồng thời được xem là kỷ lục trong hơn 10 năm qua. Trước đó, cao điểm Tết bình quân gần 1.000 chuyến bay, khoảng 115.000-120.000 khách mỗi ngày. Những ngày tới lượng khách giữ mức xấp xỉ hôm nay.

Dù lượng khách tăng mạnh, sân bay không xảy ra ùn ứ lớn. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết áp lực khai thác giảm nhờ phân bổ giữa hai nhà ga nội địa T1 và T3. Hiện toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun Phú Quốc Airways chuyển sang ga T3 (công suất thiết kế 20 triệu khách mỗi năm); ga T1 chỉ còn VietJet Air sử dụng.

Sân bay cũng phối hợp các đơn vị xây dựng phương án phục vụ cao điểm, điều tiết luồng khách theo khung giờ; linh hoạt quầy thủ tục, băng chuyền, cửa khởi hành; tiếp tục áp dụng định danh, nhận diện sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Nhà chức trách khuyến nghị hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, kiểm tra kỹ thông tin chuyến bay và nhà ga, đến sớm ít nhất 2 tiếng với chuyến nội địa, 3 tiếng với chuyến quốc tế để tránh trễ chuyến.

Giang Anh