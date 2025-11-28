Tân Chủ tịch Hà Nội đặt mục tiêu chống ô nhiễm, ùn tắc và ngập úng

Tân Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng nói sẽ tập trung xử lý ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng và xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng phát triển của Thủ đô.

Phát biểu nhậm chức chiều 28/11, ông Vũ Đại Thắng cho biết việc được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND thành phố là "vinh dự đặc biệt và cũng là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn lao" trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Ông cho biết dù sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nhưng gắn bó với Hà Nội từ thời sinh viên và nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho đến khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động đi Hà Nam, Quảng Bình và Quảng Ninh để bồi dưỡng rèn luyện. "Đến hôm nay được phân công công tác tại Hà Nội, trực tiếp cống hiến cho Thủ đô - đó là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi", ông nói.

Tân Chủ tịch Hà Nội coi đây là sự động viên nhưng đồng thời cũng là yêu cầu phải nỗ lực và trách nhiệm hơn nữa trong điều hành. Hà Nội theo ông là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi mỗi quyết sách không chỉ tác động tới đời sống người dân Thủ đô mà còn lan tỏa tới sự phát triển chung của đất nước. Những thành tựu toàn diện của Hà Nội trong thời gian qua là nền tảng để bước vào giai đoạn mới với "khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn".

Ông Vũ Đại Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Thành

Nhắc lại mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 về xây dựng Hà Nội đến năm 2030 trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại và đến năm 2045 là thành phố kết nối toàn cầu, ông Thắng nói bối cảnh hiện nay vừa mở ra thời cơ lớn, vừa đặt ra nhiều thách thức. Điều này đòi hỏi tư duy mới và cách làm mới, quyết liệt và hiệu quả trong quản trị đô thị, thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng quy mô kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông cho biết sẽ cùng tập thể UBND thành phố vận hành chính quyền đô thị hai cấp theo tinh thần kỷ cương, liêm chính, hiệu quả; bảo đảm minh bạch trong mọi khâu và tăng hiệu lực quản lý. Bộ máy sẽ được điều hành theo phương châm "rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cuối cùng.

Về trọng tâm sắp tới, ông nhấn mạnh thành phố sẽ vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, vừa chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số và sáng tạo; thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa và dịch vụ chất lượng cao, tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên vào năm 2026. Cùng với đó, Hà Nội sẽ nâng cao hiệu quả phân cấp, ủy quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; cải cách mạnh thủ tục hành chính; phát triển chính quyền số và đặt người dân, doanh nghiệp ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.

Không gian đô thị sẽ được tổ chức theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hạ tầng đi trước, coi hạ tầng là xương sống dẫn dắt quy hoạch. Thành phố sẽ tập trung xử lý những vấn đề lớn, cấp bách nhất của Thủ đô hiện nay, gồm phát triển giao thông và chống ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường, giải quyết ngập úng, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Tân chủ tịch UBND Vũ Đại Thắng. Từ trái qua: ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội; bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Vũ Đại Thắng; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ giữ gìn và phát huy các giá trị văn hiến - anh hùng - sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội, phát triển con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội đi đôi với tăng trưởng. Đồng thời, thành phố sẽ củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cứu hộ - cứu nạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Trên cương vị mới, ông Vũ Đại Thắng cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu gương, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, minh bạch và liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, coi đời sống và hạnh phúc của người dân là tâm điểm của mọi quyết định.

Ông mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sát sao của Trung ương và Thành ủy, sự đồng hành của các đại biểu HĐND, Mặt trận Tổ quốc, đội ngũ cán bộ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô để cùng tập thể UBND thành phố hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.