Tân CEO OpenAI: Sa thải Sam Altman không phải vì an toàn AI

Emmett Shear, CEO mới của OpenAI, khẳng định việc sa thải Sam Altman không phải vì vấn đề an toàn AI và công ty vẫn sẽ thương mại hóa các sản phẩm.

"Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng đối với những gì Sam và toàn bộ nhóm OpenAI đã xây dựng. Đây không chỉ là một dự án nghiên cứu và sản phẩm phần mềm đáng kinh ngạc, mà còn là một công ty đáng kinh ngạc", Emmett Shear viết trong thông điệp đầu tiên sau khi nhận chức CEO tạm thời của OpenAI, lúc rạng sáng ngày 20/11 theo giờ Mỹ.

Shear cũng cho biết trước khi nhận chức, ông đã tìm hiểu lý do đằng sau cuộc lật đổ CEO cũ. "Hội đồng quản trị không loại bỏ Sam vì sự bất đồng về an toàn. Lý do của họ hoàn toàn khác chuyện đó", ông viết.

Trong khi đó, theo bản ghi nội bộ mà New York Times có được, hội đồng quản trị OpenAI đánh giá "hành vi của Sam và sự thiếu minh bạch trong tương tác của ông ấy làm suy yếu khả năng của hội đồng quản trị trong việc giám sát công ty hiệu quả theo cách họ được ủy quyền". Còn trong thông báo chính thức, OpenAI cho biết Altman "không nhất quán và thẳng thắn trong giao tiếp với hội đồng quản trị",

Emmett Shear trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, khi còn làm CEO của Twitch. Ảnh: Reuters

Trước đó, thông tin từ nội bộ OpenAI cho biết việc sa thải đột ngột Sam Altman liên quan đến những bất đồng trong quan điểm phát triển. Trong khi Altman liên tục đẩy nhanh tốc độ thương mại hóa sản phẩm cũng như tìm cách huy động tiền cho các dự án mới về AI, đội ngũ quản trị lại mong muốn công ty giữ sứ mệnh của một tổ chức phi lợi nhuận, đảm bảo xây dựng AI tổng quát (AGI) theo hướng có lợi cho nhân loại.

Tuy nhiên, theo CEO mới của OpenAI, việc thương mại hóa sản phẩm của công ty là cần thiết và ban quản trị cũng ủng hộ trong việc này. "Tôi không đủ điên để nhận công việc này mà không có sự hỗ trợ của hội đồng quản trị trong việc thương mại hóa các mô hình", ông nói.

Trong kế hoạch 30 ngày nắm quyền đầu tiên được CEO này vạch ra, Emmett Shear cho biết việc đầu tiên là "thuê một điều tra viên độc lập để tìm hiểu toàn bộ quá trình" dẫn đến tình trạng hiện tại của công ty. Ngoài ra, hai trọng tâm khác là "nói chuyện với càng nhiều nhân viên, đối tác, nhà đầu tư và khách hàng của chúng ta càng tốt", đồng thời cải cách đội ngũ quản lý và lãnh đạo sau khi có những người đã rời đi, để tạo thành một lực lượng hiệu quả mang lại kết quả cho khách hàng.

Sau đó, tùy thuộc vào kết quả, ông sẽ thúc đẩy các thay đổi trong tổ chức, bao gồm cả những thay đổi mạnh mẽ về quản trị nếu cần thiết nhằm giúp công ty ổn định trở lại.

Emmett Shear là người đồng sáng lập Twitch - nền tảng phát trực tuyến được Amazon mua lại năm 2014. Ông đã từ chức CEO Twitch hồi tháng 2 để chăm con mới sinh. Ông sau đó được bổ nhiệm làm cố vấn cho vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator - tổ chức mà Sam Altman từng điều hành.

"Hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi mời xem xét cơ hội chỉ có một trong đời: trở thành CEO tạm thời của OpenAI. Sau khi bàn bạc với gia đình và suy ngẫm trong vài giờ, tôi đã chấp nhận", Shear kể.

Lưu Quý