'Tân binh thăng cấp' tập luyện cho gala Vietnam iContent 2025

TP HCM11 ca sĩ đội hình Tân binh thăng cấp sẽ diễn "Take a Shot" mở màn lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, tối 29/11.

Sáng 28/11, Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi, Swan Nguyễn, Duy Lân, Minhtin, Long Hoàng, Đức Duy, Lâm Anh và Phúc Nguyên có mặt ở buổi tổng duyệt tại sân khấu Nhà thi đấu Quân khu 7.

Đội hình 'Tân binh toàn năng' tập luyện cho gala Vietnam iContent 2025 Phần tập luyện cho tiết mục "Take a Shot". Video: Vietnam iContent

Đại diện nhóm - Duy Lân - cho biết muốn mang năng lượng tích cực, trẻ trung đến người xem qua phần trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng. "Chúng tôi tự hào khi được mời hát ở sân khấu lớn như Vietnam iContent", ca sĩ nói.

Họ là những gương mặt được chọn ra từ 30 thí sinh tham gia chương trình Tân binh toàn năng - được đề cử hạng mục Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2025. Đây là show tuyển chọn và đào tạo nhóm nhạc nam thế hệ mới với tiêu chuẩn toàn cầu. Dự án quy tụ các huấn luyện viên gồm: Soobin, Tóc Tiên, Kay Trần cùng các chuyên gia Hàn Quốc như: Hyuk Shin, Jinyoung Jang và Sungpil Kim - những người từng góp phần tạo nên thành công cho EXO, Red Velvet, SHINee, NCT.

Show thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả và giới chuyên môn kỳ vọng chương trình trở thành bệ phóng cho một thế hệ thần tượng mới: vừa mang phong cách toàn cầu vừa đậm tinh thần Việt Nam.

Đội hình "Tân binh thăng cấp". Ảnh: Ban tổ chức

Ngoài đội hình "Tân binh thăng cấp", trong ngày 28/11, nhiều nghệ sĩ lần lượt tập dượt như Duyên Quỳnh với hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình - nằm trong đề cử Âm nhạc truyền cảm hứng, Hòa Minzy là Bắc Bling - nhận hai đề cử tại hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng và Video truyền cảm hứng, buitruonglinh hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Lamoon sẽ trình diễn Hò vươn mình.

Gala trao giải sẽ diễn ra tối 29/11 tại nhà thi đấu Quân khu 7 gồm hoạt động thảm đỏ, lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025.

Trong ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức dành toàn bộ lợi nhuận các KOL/KOC nhận được từ phiên livestream để ủng hộ người vùng hứng chịu bão lũ.

Công tác chuẩn bị cho gala Vietnam iContent 2025 Công tác chuẩn bị cho "Vietnam Icontent 2025". Video: Ban tổ chức cung cấp

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress và FPT Online phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục, gồm 11 giải.

