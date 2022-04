Tầm nhìn toàn cảnh tại The Sky - Sun Grand City Hillside Residence

The Sky chiếm ưu thế vượt trội về tầm nhìn so với các phân khu còn lại tại Sun Grand City Hillside Residence.

Nếu so sánh với loại hình biệt thự, căn hộ cao tầng luôn có một ưu thế hơn hẳn về tầm nhìn. Tại Phú Quốc - thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, tòa tháp căn hộ The Sky thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ấn tượng.

Ở bất kỳ vị trí nào thuộc phân khu The Sky, khách hàng đều có thể chiêm ngưỡng ba khung cảnh đắt giá mang đến trải nghiệm không gian đa chiều. Đó là khoảng trời Phú Quốc trong xanh, đại dương màu lam ngọc và ngắm nhìn bao quát thị trấn Địa Trung Hải từ trên cao.

Tầm nhìn toàn cảnh tại căn hộ The Sky. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

"Mỗi góc nhìn đều mở ra một bức tranh sống động và tùy theo cá tính, sở thích của từng khách hàng mà chủ nhân có thể chọn lựa những trải nghiệm thượng lưu riêng biệt tại The Sky", bà Mai Thị Hồng Quyên - Giám đốc kinh doanh Sun Property chia sẻ.

Với "sky view" - tầm nhìn từ trên cao cũng là nét đặc trưng của The Sky, chủ nhân có thể phóng tầm mắt khoáng đạt từ ban công để chiêm ngưỡng bầu trời khi xanh thắm vào những ngày nắng, khi nhuộm đỏ mỗi chiều hoàng hôn. Dành cho ai yêu thích gam màu lam ngọc đặc trưng của vùng biển Nam Phú Quốc, những căn hộ The Sky sở hữu tầm nhìn rộng lớn và mở ra trước mắt chủ nhân căn hộ không chỉ đại dương bao la mà còn là những công trình mang tính biểu tượng như: Cầu Hôn, Sun Siganature Show, Tháp đồng hồ hay "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery.

Tầm nhìn bao quát biển trời đảo ngọc từ ban công căn hộ The Sky. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Bên cạnh đó, tầm nhìn bao quát thị trấn Địa Trung Hải từ trên cao cũng đóng vai trò như một yếu tố gây ấn tượng mạnh với các chủ nhân thượng lưu. Những người đã đến những thị trấn ven biển ở miền Nam Italy giờ đây có thể trải nghiệm thị trấn nghỉ dưỡng mang phong cách Địa Trung Hải ngay tại đảo ngọc Phú Quốc, thể hiện qua nhịp sống sôi động tại những căn nhà nhiều màu sắc uốn lượn quanh đồi, giật cấp hướng về phía biển.

Ở điểm đến vốn được thiên nhiên ưu ái nay lại đang vươn mình mạnh mẽ về kinh tế như Phú Quốc, phân khu The Sky hứa hẹn sẽ trở thành một món đầu tư sinh lời bền vững dành cho giới đầu tư. Ngoài thừa hưởng trọn vẹn giá trị 3- 6-5 với 3 tầm nhìn - 6 giá trị - 5 công trình biểu tượng, The Sky còn mang tới không chỉ 365 ngày kinh doanh sôi động, trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt mà còn ở giá trị đầu tư đầy tiềm năng.

The Sky nằm trên cung đường huyết mạch của Thị trấn Địa Trung Hải. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Tại đây, vị trí đắc địa giúp chủ nhân thuận lợi kết nối tới những công trình kiến trúc biểu tượng của Thị trấn Địa Trung Hải như: Cầu Hôn, Sun Signature Show, ga đi cáp treo mô phỏng đấu trường La Mã, quảng trường con sò, tháp Đồng hồ đồng thời dễ dàng sử dụng dịch vụ tại các dãy phố F&B, bể bơi vô cực và chuỗi shophouse Central Village... Một điểm nhấn khác biệt mà Sun Property đem tới cho căn hộ The Sky chính là phong cách nội thất Mid-century Mordern ấn tượng với những nét đẹp vượt thời gian đang thịnh hành trở lại khắp thế giới.

Một chuyên gia nhận định, căn hộ nghỉ dưỡng ven biển đang trở thành xu hướng đầu tư trong tương lai của đông đảo giới thượng lưu và nhà đầu tư thế giới. Tờ South China Morning Post ghi nhận làn sóng tầng lớp siêu giàu "rời thành phố" để tìm nhà ở vùng ngoại ô và bãi biển giữa đại dịch Covid-19 ở Anh và Australia, khiến giá trị nhà sát biển tại một số khu vực tại đây năm 2021 tăng hơn 23,6% so với năm trước. Bất động sản sát biển tại Anh trong năm 2020 ghi nhận mức tăng giá 27% so với năm 2019. Theo tờ The Irish Times, giá bất động sản sát biển tại Ireland cũng tăng hơn 23% so với trước đại dịch, trong khi mức tăng trung bình trên toàn quốc cùng kỳ là 8,7%.

Không khí sầm uất tại phân khu The Sky. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

"Là tổng hòa của những yếu tố nghỉ dưỡng thời thượng, kết hợp với những giá trị đầu tư bất động sản, The Sky không chỉ ấn tượng bởi tầm nhìn đắt giá mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của những nhà đầu tư. Dự báo khi du lịch quốc tế mở cửa trở lại, The Sky sẽ là 'nước cờ' đầu tư chiến lược của các chủ nhân", đại diện Sun Property khẳng định.

Thu Hương