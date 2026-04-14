Tầm nhìn 'đô thị xanh tương lai' của Vinhomes Green Paradise

Định hướng theo mô hình ESG++, Vinhomes Green Paradise tích hợp quy hoạch xanh, hạ tầng đồng bộ và vận hành thông minh, từng bước hình thành không gian sống bền vững gắn với thiên nhiên.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu về không gian sống xanh và trong lành ngày càng được quan tâm. Từ đó, xu hướng dịch chuyển khỏi khu vực trung tâm đông đúc sang các khu đô thị có quy hoạch bài bản, mật độ xây dựng thấp và gần gũi thiên nhiên dần hình thành.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Theo báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank (khảo sát trên 600 định chế tài chính và giới chủ tài sản lớn toàn cầu), có tới 45% khách hàng hiện ưu tiên lựa chọn không gian mở và môi trường trong lành hơn là vị trí tại các trung tâm tài chính. Nghiên cứu dịch tễ học của Đại học Aarhus (Đan Mạch) công bố trên tạp chí PNAS với quy mô mẫu gần 1 triệu người, chứng minh rằng việc sống trong môi trường gần gũi thiên nhiên từ nhỏ giúp giảm thiểu tới 55% nguy cơ mắc các vấn đề về tâm thần khi trưởng thành. Đón đầu xu hướng này, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ phát triển theo chuẩn ESG++, tức ngoài ba trụ cột: môi trường, xã hội và quản trị cộng, được cộng thêm hai yếu tố là tái sinh và thích ứng. Cách tiếp cận này giúp dự án 2.870 ha vừa hướng đến việc vừa hình thành siêu đô thị ở quy mô lớn, vừa xây dựng cấu trúc đô thị có khả năng vận hành lâu dài, thích ứng với điều kiện ven biển, phục vụ nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng theo chuẩn sống mới.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Quy hoạch sinh thái và hạ tầng xanh Điểm nhấn đầu tiên của Vinhomes Green Paradise nằm ở định hướng quy hoạch. Dự án duy trì mật độ xây dựng khoảng 16%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và các không gian mở. Theo chủ đầu tư, cách tổ chức này giúp giảm áp lực xây dựng dày đặc, đồng thời tạo khoảng thông thoáng cho toàn khu đô thị. Cấu trúc cảnh quan được định hình bởi hệ mặt nước quy mô lớn, trong đó có hồ Lagoon nước biển tự nhiên hơn 800 ha và hệ thống công viên cây xanh, công viên tiện ích, quảng trường và các không gian công cộng. Trong đô thị ven biển, mặt nước đóng vai trò cảnh quan, góp phần điều tiết vi khí hậu, hỗ trợ thoát nước và tạo môi trường sống dễ chịu hơn cho cư dân. Phối cảnh khu biệt thự. Ảnh: Vinhomes Từ cách tổ chức không gian, dự án tiếp tục mở rộng sang hạ tầng kỹ thuật theo hướng xanh. Các giải pháp như hồ điều hòa, bề mặt thấm nước, thu gom và tái sử dụng nước mưa được triển khai nhằm giảm áp lực lên tài nguyên tự nhiên. Cách tiếp cận này phù hợp với những khu đô thị quy mô lớn, nơi yêu cầu vận hành không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn hướng đến tính ổn định trong dài hạn. Song song với hạ tầng nước, định hướng về năng lượng và giao thông cũng đặt ra theo hướng giảm phát thải. Vinhomes Green Paradise ưu tiên phương tiện điện trong nội khu như ôtô điện, xe máy điện, xe đạp điện, xe buýt điện và cano điện. Đồng thời, nguồn năng lượng được định hướng khai thác từ điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng. Theo đại diện chủ đầu tư, việc đầu tư vào năng lượng và giao thông xanh sẽ góp phần hình thành môi trường sống ít phát thải hơn so với mô hình đô thị truyền thống. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý và cung cấp nước được đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng ngay từ đầu. Các công nghệ như ozone, BAC, UV và chloramine được áp dụng để xử lý nước sinh hoạt, kết hợp mô hình nước uống tại vòi và tái sử dụng tài nguyên nước. Điều này cho thấy định hướng không dừng ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, còn hướng đến kiểm soát chất lượng hạ tầng trong suốt quá trình vận hành.

Phối cảnh công viên bên hồ. Ảnh: Vinhomes

ESG++ hướng đến an cư bền vững Nếu quy hoạch và hạ tầng tạo nên bộ khung, thì cách tổ chức tiện ích và vận hành sẽ quyết định khả năng an cư thực tế của một khu đô thị. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, các yếu tố này được triển khai theo hướng đồng bộ, liên kết với mục tiêu hình thành môi trường sống ổn định trong dài hạn. Dự án định hình như một không gian sống hoàn chỉnh, nơi các nhu cầu thiết yếu được tích hợp ngay trong nội khu. Hệ thống y tế và giáo dục đóng vai trò nền tảng trong cấu trúc này. Bệnh viện quốc tế Vinmec, hợp tác Cleveland Clinic (Mỹ), hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, bao gồm theo dõi và phòng ngừa. Trong khi đó, hệ thống giáo dục phát triển liên tục từ mầm non đến trung học, kết hợp giữa Vinschool và các chương trình quốc tế. Cách tổ chức này giúp cư dân duy trì nhịp sống ổn định, với hệ tiện ích, học tập, chữa bệnh ngay ngưỡng cửa. Vinhomes Green Paradise sẽ có hai sân golf 18 hố. Ảnh: Vinhomes

Phối cảnh ga depot kết nối trực tiếp đến dự án. Ảnh: Vinhomes

Điểm đáng chú ý là chủ đầu tư sớm triển khai các hoạt động cộng đồng ngay từ giai đoạn đầu, qua đó hình thành nền tảng đời sống cư dân từ sớm. Dấu ấn đầu tiên là Lễ hội Xuân Cần Giờ diễn ra từ ngày 7/2 đến 28/2, trùng dịp Tết Nguyên đán. Sự kiện thu hút hơn 50.000 lượt khách và nhà đầu tư, riêng ngày khai mạc ghi nhận hơn 10.000 người tham dự, góp phần tạo không khí sôi động cho khu vực ven biển phía Nam TP HCM.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 19/4, Vinhomes sẽ tổ chức sự kiện Green Family Walk trên cung đường hướng biển tại Vinhomes Green Paradise. Hành trình đi qua rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi có mật độ cây xanh cao và không khí trong lành, mang lại trải nghiệm vận động khác biệt so với môi trường đô thị. Sự kiện gồm hai cự ly 2 km và 3,04 km, phù hợp nhiều nhóm tuổi, đồng thời tích hợp các trạm chăm sóc sức khỏe và hoạt động trải nghiệm liên quan đến dinh dưỡng, vận động bền vững. Trong dịp lễ 30/4–1/5, khu vực tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao hướng đến gia đình và giới trẻ. Điểm nhấn là giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ với quy mô khoảng 5.000 vận động viên. Cung đường chạy đi qua khu đô thị, tuyến Duyên Hải và trục Rừng Sác, tạo trải nghiệm gắn với không gian tự nhiên. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động âm nhạc, minigame, gian hàng ẩm thực và màn pháo hoa ven biển đêm 30/4, kết hợp yếu tố giải trí với trải nghiệm ngoài trời.

Phối cảnh nhà hát có tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Vinhomes

Theo đại diện chủ đầu tư, việc duy trì chuỗi sự kiện trong thời gian ngắn cho thấy cách tiếp cận chủ động trong phát triển đô thị. Thay vì chờ hoàn thiện hạ tầng mới hình thành cộng đồng, các hoạt động triển khai song song với quá trình xây dựng. Nhịp sinh hoạt vì thế hình thành sớm, gắn với vận động thể chất và trải nghiệm ngoài trời, phù hợp với xu hướng quan tâm đến sức khỏe. Ở lớp tiện ích mở rộng, dự án bổ sung các công trình văn hóa, giải trí và dịch vụ nhằm hoàn thiện không gian sống. Các hạng mục như quảng trường, nhà hát, sân golf hay khu dịch vụ ven biển được quy hoạch theo hướng phục vụ cả cư dân và hoạt động du lịch. Nhờ đó, khu đô thị có thể duy trì dòng vận hành kinh tế, tạo thêm cơ hội việc làm và gia tăng hoạt động thương mại tại chỗ. Hoạt động vận hành được hỗ trợ bởi hệ thống quản trị tích hợp công nghệ. Trung tâm điều hành sử dụng AI để theo dõi môi trường, năng lượng và an ninh theo thời gian thực. Các dữ liệu kết nối để phục vụ việc quản lý hạ tầng, đồng thời hỗ trợ duy trì chất lượng sống ổn định. Định hướng ESG++ thể hiện thông qua các yếu tố tái sinh và thích ứng. Tại Cần Giờ, cách tiếp cận này gắn với phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, cải thiện chất lượng nước và triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Những hoạt động này cho thấy dự án được phát triển theo hướng duy trì và nâng cao giá trị môi trường. Chủ đầu tư nhận định, từ quy hoạch, tiện ích đến cách vận hành, các thành phần của Vinhomes Green Paradise được liên kết thành cấu trúc thống nhất. Sự kết hợp giữa hạ tầng xanh, công nghệ quản trị và định hướng cộng đồng giúp hình thành mô hình đô thị ven biển hướng đến an cư bền vững.

Phối cảnh bệnh viện Vinmec ngay nội khu dự án. Ảnh: Vinhomes