Tài xế taxi chở khách tới trụ sở công an vì nghi bị lừa

Sáng 22/4, anh Nguyễn Hữu Phước, 42 tuổi, lái taxi chở người phụ nữ 64 tuổi, trú phường Hải Ninh, đến một ngân hàng trên địa bàn phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh) để giao dịch. Quá trình di chuyển, tài xế phát hiện vị khách có nhiều dấu hiệu bất thường, liên tục nhắn tin, gọi điện thoại trò chuyện về cách thức chuyển hàng trăm triệu đồng cho một người lạ quen qua mạng xã hội.

Nghi ngờ vị khách đang bị kẻ gian thao túng tâm lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thay vì chở tới ngân hàng, anh Phước lái xe đến trụ sở Công an phường Sông Trí, đề nghị người phụ nữ trình báo sự việc.

Tài xế Phước (ngoài cùng, góc phải) cùng nạn nhân tại cơ quan điều tra, sáng 22/4. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, người phụ nữ trình bày đang có kế hoạch vào ngân hàng để gửi 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) cho bạn trai Việt kiều. Đây là "chi phí hải quan" phải nộp trước khi nhận hộp quà đựng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) mà người này gửi từ nước ngoài về.

Cảnh sát xác định người phụ nữ đang vướng vào một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng nên khuyên ngừng giao dịch, để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Người phụ nữ cho biết vài tuần trước có quen tài khoản Facebook Trường Thuận. Người này nói đang sinh sống ở nước ngoài, thường xuyên nhắn tin tình cảm, sau đó bày tỏ muốn tiến tới lâu dài, thường gọi bạn gái là "em yêu", "vợ yêu".

Gần đây, qua Messenger, người này gửi hình ảnh các món quà giá trị như dây chuyền vàng, điện thoại iPhone, hứa kèm 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng), bày tỏ mong muốn tặng quà và sang Việt Nam để sống cùng bạn gái.

Tin nhắn tặng quà mà bạn trai người nước ngoài gửi cho người phụ nữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hôm nay, người này nhắn tin thông báo đã gửi 50.000 USD, đóng gói trong hộp carton, sẽ chuyển từ nước ngoài về. Để nhận được quà, người phụ nữ phải chuyển 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng tên VO VAN SACH để làm "chi phí hải quan".

Sau khi được cảnh sát giải thích, người phụ nữ nhận ra mình bị lừa, từ bỏ ý định chuyển tiền.

Lãnh đạo Công an phường Sông Trí đánh giá cao hành động nhanh trí của tài xế Phước, việc này không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho nạn nhân mà còn lan tỏa tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn lừa đảo, thể hiện trách nhiệm trong cộng đồng.

Cơ quan điều tra cho hay thủ đoạn lừa đảo trên không mới, người dân cần cẩn thận với những lời mời kết bạn, không nên cả tin vào những mối tình qua mạng hoặc các chiêu tặng quà từ nước ngoài, bởi đó chỉ là "miếng pho mát trong bẫy chuột".

Đức Hùng