Tài xế kẹt trong sạt đèo Khánh Lê: 'Nhiều tảng đá có thể rơi bất cứ lúc nào'

Khánh HòaBám đuôi ôtô khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê, anh Phạm Bá Luân là một trong tài xế đầu tiên lao vào cứu người, sau đó mắc kẹt hơn hai ngày do sạt lở.

"Giờ nghĩ lại mới thấy sợ, lúc cứu người, nhiều tảng đá chênh vênh trên núi có thể rơi bất cứ lúc nào", anh Luân, 29 tuổi, kể về khoảnh khắc hỗn loạn khi xe khách Phương Trang bị đất đá đè, làm 6 người chết, 19 người bị thương.

Tối 16/11, Luân lái ôtô 7 chỗ từ Đà Lạt về nhà ở Đăk Lăk. Không quen đường, đến quốc lộ 27C đoạn qua huyện Lạc Dương cũ, anh bám theo xe khách giường nằm. Khoảng 22h, khi đến gần giữa đèo, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, anh thấy xe khách bất ngờ bị cây lớn và đất đá từ taluy dương đổ xuống.

Tài xế Phạm Bá Luân kể lại thời điểm chứng kiến xe khách gặp nạn. Ảnh: Minh Bằng

Xe khách dừng lại, đèn tắt. Luân thắng gấp cách đó hơn 20 m, lùi xe vào vị trí an toàn rồi chạy đến hiện trường, đưa được hai người ra ngoài. Sau đó, các tài xế xe tải phía sau tiếp ứng.

Anh Tưởng Văn Tuấn, 40 tuổi, lái xe tải chở hoa chạy ngay sau Luân, kể khi đổ đèo mưa rất lớn, nước từ trên núi tràn xuống mặt đường như thác, đá rơi liên tục. Thấy ôtô phía trước lùi lại, anh bật đèn pha và nhận ra xe khách đã gặp nạn.

Trong đêm tối, nhóm tài xế và phụ xe dùng búa, kìm, đá đập kính, kéo những người còn sống ra ngoài. Họ đưa nạn nhân lên cabin xe tải, ôtô để sưởi ấm và gọi lực lượng chức năng.

"Tiếng khóc, kêu cứu khắp nơi. Chúng tôi chỉ biết cố gắng cứu được ai thì cứu, dù luôn sợ đá tiếp tục rơi", anh Tuấn nói. Đèo sạt lở nhiều điểm nên hơn hai giờ sau, cảnh sát cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường.

Điểm sạt lở khiến đất đá đè lên xe khách vào đêm 16/11. Ảnh: Bùi Toàn

Khi cứu nạn tạm ổn, nhóm tài xế phát hiện cả hai hướng đèo đều bị chắn, nhiều điểm sạt lở liên tiếp. Họ phải vào chòi kiểm lâm trú tạm, dùng rau trên xe, soi đèn pin bắt ếch, cua đá để cải thiện bữa ăn.

Hơn 15 năm chạy hàng qua đèo Khánh Lê, tài xế Tuấn chưa từng chứng kiến sạt lở dữ dội như lần này. Nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên vách núi. "Ngay cả khi đã quay xe lên khu vực tập kết, tôi vẫn phải cầu nguyện liên tục", anh nói.

Sau hơn hai ngày mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, nhóm 11 tài xế và phụ xe đã cầu cứu cơ quan chức năng. Thiếu tá Nguyễn Như Trung, Phó đội CSGT Công an Lâm Đồng, cùng đồng đội lập tức điều xe múc vượt 70 km vào hiện trường. Đường vào có 5 điểm sạt lở, trong đó chốt chặn lớn dài gần 60 m, đất đá cao 8 m. Trên đường, đá liên tục lăn xuống, nước từ núi đổ như thác, nhưng mục tiêu của lực lượng là tiếp cận nhanh nhất vị trí nhóm tài xế. Một CSGT trong tổ cứu hộ băng qua đoạn sạt lở đèo. Ảnh: Công an Lâm Đồng Khi di dời tảng đá lớn, một máy múc bị toác gầu, buộc tăng cường thêm phương tiện từ Lâm Đồng. Giải phóng được điểm sạt lở đầu tiên, CSGT dùng xe bán tải tiếp cận để tiếp tế cho người mắc kẹt. Tuy nhiên, xe liên tục bị chặn bởi đất đá cao nhiều mét, khiến lực lượng phải đi bộ nhiều km, lội qua bùn nhão tới ngang háng. Đến chiều qua, tổ công tác mới tiếp cận nơi các tài xế trú tạm, cung cấp lương thực, nước uống và trấn an tinh thần. Đoàn xe mắc kẹt trong sạt lở đèo Khánh Lê ra ngoài Các xe ra khỏi vùng sạt lở đèo Khánh Lê. Video: CSGT Công an Lâm Đồng Bên ngoài, việc thông đường diễn ra xuyên đêm. Rạng sáng nay, tuyến chỉ còn vướng một tảng đá lớn, lực lượng phải chờ gần hai giờ để máy múc cỡ lớn hỗ trợ. Sau đó đoạn sạt lở phía Lâm Đồng được khơi thông. Trước khi đoàn xe rời hiện trường, thiếu tá Trung dặn các tài xế giữ khoảng cách 30-40 m để bảo đảm an toàn tuyệt đối khi lên lại Đà Lạt. "Chỉ khi đoàn xe khuất khỏi vùng nguy hiểm, chúng tôi mới thở phào", ông nói.

Trường Hà