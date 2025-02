Tài khoản Siêu lợi suất VIB giúp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Ngân hàng giới thiệu tính năng mới trên MyVIB giúp khách tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi, sinh lời mỗi ngày, lợi suất đến 4,3% một năm, từ 17/2.

Theo đại diện VIB, hầu hết mọi người đều duy trì một khoản tiền trong tài khoản thanh toán để phục vụ các nhu cầu chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này thường nằm yên mà không tạo thêm giá trị nào, chỉ chờ được sử dụng cho các giao dịch mua sắm hay thanh toán.



Với tính năng mới, VIB giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền này hiệu quả hơn, mang lại mức lợi suất đến 4,3% một năm, sinh lời mỗi ngày - cao hơn so với mức trung bình 0,1% của tài khoản thanh toán thông thường.

Thông qua công nghệ hiện đại, nhà băng mở ra hướng tiếp cận tài chính mới, nơi việc tối ưu tài sản không chỉ dừng lại ở các phương pháp truyền thống mà còn được thực hiện một cách tự động ngay trên nền tảng số. "Chỉ trong 48 giờ kể từ khi ra mắt, tài khoản Siêu lợi suất đã thu hút hàng chục nghìn lượt kích hoạt thành công", vị đại diện tiết lộ.

Tài khoản Siêu lợi suất, giúp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi với lợi suất mỗi ngày đến 4,3% một năm. Ảnh: VIB

Giải pháp mới cho dòng tiền nhàn rỗi



Khác với hình thức tiết kiệm truyền thống, tài khoản Siêu lợi suất giữ nguyên tính thanh khoản của tài khoản thanh toán. Với hai ngưỡng tiêu chuẩn là 10 triệu đồng và 100 triệu đồng, phần tiền vượt ngưỡng sẽ được tự động chuyển vào tài khoản sinh lời để hưởng mức lợi suất lên đến 4,3% một năm mà không bị giới hạn thời gian gửi hay bị khóa số dư.

Ông Hồ Vân Long, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ VIB cho biết đây là sáng kiến đột phá, mang đến một tư duy mới về việc tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.

Khách hàng xem bảng tính lợi suất tại VIB với số tiền duy trì trong tài khoản 100 triệu đồng. Nguồn: VIB

Chuyển đổi dễ dàng trên nền tảng số

Trong thời đại số, việc quản lý tài chính cá nhân không còn là bài toán phức tạp hay chỉ dành cho những người có kiến thức đầu tư chuyên sâu. Nhờ vào các ứng dụng công nghệ hiện đại như Cloud, Big Data, AI và GenAI, nhà băng phát triển tài khoản Siêu lợi suất trên ngân hàng số MyVIB.

Với vài thao tác, tài khoản thanh toán của khách hàng sẽ được kích hoạt chế độ sinh lời, mang lại lợi suất cao hơn đến 43 lần so với tài khoản thông thường. Số dư tài khoản được vận hành tự động, đảm bảo người dùng vẫn có thể rút, chuyển khoản hoặc thanh toán bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận tích lũy.



Tài khoản Siêu lợi suất là một trong những sáng kiến giúp VIB tiếp tục dẫn đầu xu hướng tài chính thông minh bằng cách ứng dụng các công nghệ tiên tiến để đơn giản hóa các thao tác tài chính phức tạp. Người dùng có thể dễ dàng kích hoạt tài khoản, theo dõi lợi nhuận và kiểm soát dòng tiền mượt mà và an toàn hơn. "Không chỉ là nơi lưu trữ, tài khoản Siêu lợi suất của VIB trở thành công cụ tối ưu tài sản, vừa đảm bảo tính linh hoạt trong giao dịch, vừa giúp sinh lời tối đa", đại diện nhà băng nhận định. Trước đó, MyVIB được vinh danh là sáng tạo nhất Việt Nam 2024 theo Global Business Outlook.



Trong dịp ra mắt tính năng mới, khách hàng khi kích hoạt trước 31/3 được miễn phí chọn số tài khoản đẹp trị giá lên đến 15 triệu đồng. Đặc biệt, từ nay đến 16/3, mỗi ngày duy trì từ một triệu đồng trong tài khoản Siêu lợi suất, người dùng được tặng một lượt quay số trúng thưởng vé Sky Lougne, Svip, Fanzone hay các đặc quyền Soundcheck của đêm nhạc Anh trai say hi concert 5 tổ chức tại Vạn Phúc City, TP HCM vào ngày 21/3.

Thái Anh