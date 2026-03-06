Tài khoản mang tên Eileen Gu gây chú ý trên ứng dụng hẹn hò

Hồ sơ được cho là của "Công chúa tuyết" Eileen Gu trên một ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt xem.

Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng X hôm 5/3 thu hút hơn 5 triệu lượt xem qua tài khoản @zoomyzoomm. Trong ảnh, một hồ sơ mang tên Gu xuất hiện trên màn hình điện thoại với mô tả ngắn: "VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp và người mẫu, Đại học Stanford, nhà vô địch Olympic hai lần, người mẫu của IMG", cùng một số sở thích như mèo, triết học, dầu nấm truffle trắng, chạy bộ và vật lý.

Ảnh chụp màn hình hồ sơ được cho là của Eileen Gu trên Raya. Ảnh: X

Bài đăng kéo theo hàng trăm bình luận từ người hâm mộ. Một số bày tỏ sự thích thú khi thấy vận động viên Olympic nổi tiếng xuất hiện trên ứng dụng hẹn hò. Số khác tranh luận về tính xác thực của hồ sơ, bởi chưa có xác nhận rằng tài khoản này thuộc về Gu.

"Eileen Gu đang độc thân trên Raya à?", tài khoản @JasonAuzxy bình luận. "Tốt nghiệp Stanford, Olympic, người mẫu, triết gia, và cô nàng chuyên về dầu nấm truffle trắng. Chúc mọi người may mắn nhé!".

@zoomyzoomm phản hồi: "Chẳng ai có cửa với cô ấy".

@nick_ally1986 thì viết: "Với phần giới thiệu như vậy trên Raya, ngay cả những người nổi tiếng và VĐV cũng có thể phải suy nghĩ kỹ trước khi nhắn tin riêng cho Eileen Gu".

Câu chuyện phản ánh sức hút của Gu sau thành công tại Olympic mùa Đông 2026. Tại Italy, VĐV 22 tuổi giành một HC vàng và hai bạc ở ba nội dung trượt tuyết tự do gồm halfpipe, slopestyle và big air. Thành tích này giúp cô nâng tổng số huy chương Olympic lên sáu (ba vàng, ba bạc), trở thành VĐV trượt tuyết tự do thành công nhất lịch sử.

Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) sinh năm 2003 tại San Francisco, có bố người Mỹ và mẹ người Trung Quốc. Cô từng gây tranh cãi khi quyết định thi đấu cho Trung Quốc từ năm 2019 thay vì Mỹ, quê hương nơi cô lớn lên. Quyết định này khiến một bộ phận dư luận Mỹ chỉ trích, trong khi tại Trung Quốc, Gu lại trở thành biểu tượng thể thao và văn hóa đại chúng.

Eileen Gu dự sự kiện gây quỹ Le Grand Diner du Louvre tại Paris, Pháp tuần này. Ảnh: Bảo tàng Louvre

Ngoài thi đấu, Gu còn xây dựng hình ảnh đa dạng. Cô là người mẫu thuộc công ty quản lý IMG và đang theo học ngành vật lý tại Stanford. Sự kết hợp giữa thể thao thành tích cao, học thuật và thời trang khiến cô trở thành VĐV có ảnh hưởng lớn với giới trẻ.

Vì thế, việc tên tuổi Gu gắn với Raya nhanh chóng gây chú ý. Khác với các ứng dụng hẹn hò phổ biến như Tinder, Raya là nền tảng dành cho người nổi tiếng hoặc những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực sáng tạo, giải trí và thể thao. Để tham gia, người dùng phải gửi hồ sơ đăng ký và chờ xét duyệt từ hệ thống cùng một hội đồng nội bộ. Nhiều báo cáo cho biết chỉ một tỷ lệ nhỏ hồ sơ được chấp nhận, khiến ứng dụng này kén người dùng.

Với vị thế ngôi sao Olympic, người mẫu thời trang và sinh viên của một trong những đại học hàng đầu Mỹ, Gu phù hợp với nhóm người dùng mà ứng dụng hẹn hò này hướng đến.

Sự nghiệp Olympic của Gu vẫn còn dài phía trước. Thế vận hội mùa đông tiếp theo sẽ diễn ra năm 2030 tại dãy Alps của Pháp, và VĐV 22 tuổi được kỳ vọng tiếp tục là ứng viên hàng đầu ở các nội dung trượt tuyết tự do.

Hoàng An (theo Yahoo)