Tài khoản Facebook, TikTok không định danh sẽ bị xử lý

Thứ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết quy định mới yêu cầu chủ tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam phải được định danh.

Tại phiên giải trình do Ủy ban Tư pháp tổ chức ngày 8/5, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết khi cơ quan điều tra đề nghị xác thực tài khoản trên mạng có dấu hiệu vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có cơ chế phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Internet Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử xác thực chủ tài khoản. Có trường hợp xác định được, nhưng cũng có trường hợp gặp khó khăn do một số sử dụng tin nhắn bằng ứng dụng OTT xuyên biên giới.

Theo ông Lâm, vướng mắc này sẽ được giải quyết bằng khuôn khổ pháp lý, cụ thể thông qua việc sửa đổi Luật Viễn thông. Trong đó, quy định mới sẽ quản lý các ứng dụng OTT nước ngoài như các nền tảng trong nước, nếu như không đáp ứng yêu cầu quản lý sẽ ngăn chặn.

Cùng với đó, Nghị định của Chính phủ thay thế nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng sẽ được ban hành trong năm nay. "Nghị định mới yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, TikTok, YouTube hay trong nước", Thứ trưởng nói. "Với tài khoản không định danh sẽ bị đấu tranh, ngăn chặn, xử lý với các mức độ khác nhau".

Đề cập vấn đề định danh điện tử, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an, đồng tình thực trạng phạm tội trên không gian mạng và mạng viễn thông còn phức tạp. Về giải pháp, ông cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện quyết liệt việc cắt liên lạc hai chiều với 1,2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa và "không ít trong số đó tiềm ẩn việc sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội".

Song song, Bộ Công an cũng phối hợp Ngân hàng Nhà nước xác thực tài khoản thanh toán. "Như vậy, chúng ta sẽ tiếp cận và hạn chế được vấn đề tội phạm lừa đảo, phạm tội trên không gian mạng, lợi dụng công nghệ cao dưới hình thức sim điện thoại hay thanh toán tài khoản, tiền", ông Ngọc nói.

Việc thực hiện Luật Cư trú (sửa đổi), cấp căn cước gắn chip điện tử, bỏ sổ hộ khẩu giấy, cấp định danh điện tử, kết nối dữ liệu trên môi trường điện tử đang được thực hiện cũng sẽ góp phần quản lý khai báo cư trú chặt chẽ và hiệu quả hơn trước.

Trước đó, trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội tháng 11/2022, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết Bộ đang soạn thảo nghị định, quy định rõ chỉ những người được định danh trên môi trường số mới được livestream. Hoạt động livestream phải công bố địa điểm, thời gian và người dùng livestream để bán hàng có thu nhập thì phải cung cấp thông tin cho cơ sở thu thuế.

Sơn Hà

