Sau quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa mới có nhiều lợi thế phát triển thành điểm đến cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không gian mới có nhiều tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện đưa tỉnh sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Theo nhiều chuyên gia, mục tiêu này thể hiện sự tin tưởng của Trung ương, đồng thời thể hiện kỳ vọng của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để phù hợp hướng phát triển mới, ngày 29/7 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị về việc triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại buổi họp lãnh đạo Sở Tài chính cho biết quá trình thực hiện Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 gặp nhiều vướng mắc do mâu thuẫn với các quy hoạch cấp quốc gia, vùng và các nghị quyết mới ban hành sau đó. Việc sáp nhập Khánh Hòa và Ninh Thuận cũng làm thay đổi mục tiêu, chỉ tiêu và định hướng phát triển trên phạm vi không gian mới. Những yếu tố này khiến quy hoạch tỉnh không còn đồng bộ với thực tiễn và định hướng cấp trên. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết để tháo gỡ khó khăn và phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay.

Sở Tài chính đề xuất điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo hướng cập nhật lại các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong giai đoạn quy hoạch. Các nội dung điều chỉnh bao gồm kịch bản phát triển, phân bố không gian phát triển kinh tế - xã hội gắn với hạ tầng, đất đai và môi trường, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh phương án phát triển các ngành, lĩnh vực chủ chốt như nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, điện lực, đô thị và khai thác tài nguyên. Mục tiêu là khai thác hợp lý tiềm năng, bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử và phát triển bền vững. Cùng với điều chỉnh quy hoạch, tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, số hóa và lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Môi trường đầu tư nhờ đó ngày càng minh bạch, hiệu quả, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những khu vực có tiềm năng mở rộng như Bắc Nha Trang vì thế cũng đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư.

Trên nền tảng hành chính, quy hoạch mới, thành phố Nha Trang (cũ) được tổ chức lại thành bốn phường gồm Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang. Trong đó, theo nhiều nhà đầu tư, Bắc Nha Trang đang nổi lên như không gian phát triển chiến lược, đóng vai trò cầu nối giữa đô thị hiện hữu với các vùng tăng trưởng mở rộng về phía Bắc như Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Bắc Vân Phong. Với vị trí cửa ngõ ven biển, nằm dọc tuyến đường Trần Phú - trục ven vịnh được đánh giá là đẹp nhất đô thị, khu vực này có lợi thế lớn về cảnh quan và kết nối.

Bắc Nha Trang còn có đường đèo Lương Sơn - một trong những cung đường đèo ven biển đẹp nhất Việt Nam, với địa thế đặc trưng tựa lưng vào núi và hướng ra biển. Cung đường này nổi bật với vẻ đẹp hùng vĩ của núi non và sự thơ mộng của đại dương xanh, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đáng nhớ. Nhờ những lợi thế này, từ khu dân cư địa phương, Bắc Nha Trang đang chuyển mình thành không gian phát triển nhà ở, dịch vụ và du lịch mới, đóng vai trò bổ trợ và giãn dân cho khu trung tâm đang dần quá tải.

Nhu cầu về không gian sống xanh, chất lượng cao và ít áp lực hạ tầng ngày càng tăng, nhất là trong nhóm người trẻ, chuyên gia và cư dân quốc tế. Khảo sát gần đây của VnExpress với hơn 46.000 lượt tham gia, có 85% đánh giá Nha Trang là đô thị vịnh đáng sống, nhờ khí hậu ôn hòa, môi trường trong lành và dịch vụ phát triển. Điều này càng củng cố sức hút của những khu vực phát triển mới như phường Bắc Nha Trang. Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã bắt đầu dịch chuyển sự quan tâm về khu vực này. Các tổ hợp nhà ở và nghỉ dưỡng ven biển đang được nghiên cứu, phát triển với định hướng quy hoạch đồng bộ, kết nối hạ tầng thuận tiện và khả năng lưu trú dài hạn.

Tại phường Bắc Nha Trang, nhiều dự án cũng đang tìm nhà đầu tư gồm: chung cư cao tầng kết hợp Trung tâm thương mại dịch vụ (0,52 ha), Trường mầm non tư thục Vĩnh Hòa, Trung tâm Thương mại dịch vụ Vĩnh Hòa... Nơi đây đã hình thành quần thể đô thị diện tích 44 ha với loạt tiện ích 5-6 sao chuẩn quốc tế. Các loại hình sản phẩm được triển khai đa dạng, bao gồm dinh thự đảo san hô, villa hạng sang bên bến du thuyền, căn hộ theo tiêu chuẩn Meliá Hotel International, boutique house thương mại dịch vụ. Trong đó, khu Villa Compound vừa ra mắt tại đây có mật độ xây dựng khoảng 19%, hệ tiện ích cây xanh mặt nước đến 13.000 m2, mang đến không gian mở, kết nối thiên nhiên. Dự án cũng quy tụ tổ hợp các công trình văn hoá nghệ thuật như: Nhà hát Đó, Clubhouse Trống Đồng, 8 biểu tượng nhạc cụ dân tộc...

Các chuyên gia đánh giá, đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Nha Trang không chỉ đóng vai trò vệ tinh giãn dân, mà đang từng bước trở thành cực phát triển mới, góp phần định hình tương lai mở rộng của toàn đô thị.