Tác dụng của tính năng kiểm soát độ ẩm trên điều hòa

Điều hòa có tính năng kiểm soát độ ẩm tạo môi trường sống thoải mái, thuận tiện, hạn chế vấn đề liên quan đến sức khỏe người dùng.

Tác hại khi mất cân bằng ẩm

Độ ẩm là một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống trong gia đình. Khi độ ẩm không nằm ở mức cân bằng (được các chuyên gia khuyến nghị là từ 40% đến 70%), nhiều vấn đề sẽ phát sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và độ bền của các vật dụng.

Nếu độ ẩm xuống quá thấp, thường dưới 40% sẽ khiến không khí khô hấp thụ hơi ẩm từ cơ thể, gây ra tình trạng khô da, nứt nẻ môi, và kích ứng niêm mạc mũi họng. Đây cũng là nguyên nhân khiến các bệnh lý về da trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời làm tăng hiện tượng tĩnh điện gây khó chịu trong sinh hoạt.

Ngược lại, khi độ ẩm trong không khí vượt ngưỡng 70% khiến cho vi khuẩn, nấm mốc và các vi sinh vật gây hại có môi trường thích hợp để phát triển. Các bào tử nấm mốc lơ lửng trong không khí là tác nhân chính gây ra các vấn đề về hô hấp, kích ứng dị ứng và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh hen suyễn. Đặc biệt, với người lớn tuổi và trẻ nhỏ, hệ hô hấp vốn nhạy cảm hơn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.

Độ ẩm cao còn là nguyên nhân khiến các thiết bị điện tử dễ hư hỏng do hơi nước ngưng tụ, làm ẩm mốc, bong tróc tường. Đồ nội thất bằng gỗ cũng dễ bị trương nở, cong vênh và quần áo có mùi khó chịu. Độ ẩm cao còn khiến cơ thể không thể giải nhiệt hiệu quả qua việc tiết mồ hôi (do mồ hôi không thể bay hơi). Điều này tạo cảm giác oi bức, nhờn rít ngay cả khi nhiệt độ không khí không quá cao. Hệ quả là người dùng có xu hướng cài đặt nhiệt độ điều hòa thấp hơn mức cần thiết, gây lãng phí điện năng mà vẫn không đạt được sự thoải mái mong muốn.

Vì những hạn chế trên, yếu tố cân bằng độ ẩm đã được nhiều thương hiệu điều hòa nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các sản phẩm mới của Daikin là một ví dụ, cho phép người dùng duy trì độ ẩm hợp lý, tạo môi trường sống ổn định.

Giải pháp công nghệ của Daikin

Năm 2025, Daikin ra mắt tính năng Humi Comfort trên các dòng điều hòa treo tường mới như FTKF và FTKB. Tên gọi là sự kết hợp giữa "humidity" (độ ẩm) và "comfort" (sự thoải mái), hướng đến sự dễ chịu cho người dùng. Tính năng này hoạt động song song với chế độ làm lạnh, giúp kiểm soát độ ẩm ở khoảng mức mục tiêu 65% - mức được đánh giá cân bằng giữa thoải mái, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Theo đại diện Daikin Vietnam, việc ra mắt tính năng kiểm soát độ ẩm cho điều hòa nhằm giải quyết một trong những bất cập phổ biến của người dùng sử dụng điều hòa trong thời gian dài: nhiệt độ mát mẻ nhưng khó chịu do khô quá mức. Nhờ khả năng kiểm soát độ ẩm, điều hòa không chỉ làm mát mà còn góp phần cải thiện không khí trong nhà. Đây là tính năng phục vụ riêng cho nhu cầu không khí của hàng triệu gia đình Việt, dựa trên những nghiên cứu sâu về đặc điểm khí hậu từng khu vực.

Điều hòa Daikin được trang bị công nghệ Humi Comfort giúp nâng cao chất lượng sống. Ảnh: Daikin Vietnam

Việc kiểm soát độ ẩm mang lại hiệu quả cho sức khỏe. Với trẻ nhỏ hoặc người có làn da nhạy cảm, độ ẩm lý tưởng giúp hạn chế khô da và các kích ứng thường gặp khi ngồi điều hòa lâu.

Độ ẩm phù hợp cũng giúp hệ hô hấp hoạt động dễ dàng hơn. Với người lớn tuổi, đặc biệt là những người có các bệnh nền về hô hấp hoặc xương khớp, môi trường có độ ẩm cao sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm giác ẩm ướt, bí bách cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Cơ chế "hút ẩm trong khi vẫn giữ nhiệt độ đã cài đặt" của Humi Comfort giúp loại bỏ hơi ẩm dư thừa, giúp không gian sống trở nên khô ráo góp phần giảm nguy cơ mệt mỏi, khó thở và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

Tính năng Humi Comfort giúp tối ưu hóa độ ẩm, phù hợp cho từng thành viên trong gia đình. Ảnh: Daikin Vietnam

Đại diện Daikin Vietnam cho biết việc trang bị Humi Comfort cho thấy Daikin không chỉ cải tiến tính năng làm lạnh mà còn chủ động định hình tiêu chuẩn mới về không khí trong nhà. Hướng đến nhu cầu thực tế của người dùng và bối cảnh sử dụng dài hạn, giải pháp này phản ánh tầm nhìn của Daikin trong việc phát triển những dòng điều hòa đáp ứng tốt hơn cho sức khỏe, sự bền vững và trải nghiệm sống của gia đình hiện đại.

Yên Chi