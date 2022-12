Suzuki Vitara 2003 - xe hay không dành cho số đông

Bao gồm công an toàn bị động như khung gầm, dây an toàn, túi khí tới công nghệ an toàn chủ động các cấp độ từ cơ bản (phanh, cân bằng điện tử...) tới nâng cao (các công nghệ điểm mù, giữ làn, phanh chủ động...)

Đã cũ nhưng chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình, đặc biệt đã mang lại nhiều chuyến đi đáng nhớ.

Suzuki Vitara 2003, quãng đường đã đi: 148.000 km.

Ưu điểm:

✓ SUV 2 cầu, khung gầm rời nên rất yên tâm khi đi các cung đường khó.

✓ Xe kích thước nhỏ nên dễ dàng luồn lách hoặc quay đầu khi ở đường hẹp.

✓ Gầm xe cao nên vô lo khi đi phố trời mưa.

✓ Tuy không đẹp nhưng dáng nam tính và lại dễ làm đẹp, không lỗi thời.

✓ Tiết kiệm (chỉ so với dòng SUV dùng xăng). Mức tiêu thụ nhiên liệu tầm 7,5-8,5 lít/100 km đường hỗn hợp.

✓ Không gian trong xe rộng so với kích thước bên ngoài. Xe thoáng, không mùi, ít gây say xe (chưa ai bị say xe khi đi xe tôi dù họ đi xe khác là say). Đặc biệt, ghế sau cao hơn ghế trước nên người ngồi sau dễ dàng quan sát.

✓ Xe bền, chi tiết không có nhiều, đồ giờ dễ kiếm nên chi phí sửa chữa thấp.

Vitara cùng gia đình chúng tôi lên núi xuống biển.

Khuyết điểm:

✗ Xe đời cũ nên tiện nghi và các tính năng an toàn không có gì. Muốn thêm gì thì phải lắp thêm nhưng cũng khó lắp thêm được nhiều. Ngoài ra tuổi đã cao nên cũng không tránh việc thỉnh thoảng xảy ra lỗi nhưng không lớn.

✗ Điều hòa chỉ mát ở ghế trước, muốn ghế sau thì phải bổ sung thêm quạt đẩy gió ra hàng ghế sau.

✗ Xe khá ồn và không phù hợp đi tốc độ cao.

Chia sẻ thêm:

Sau khi tôi lấy bằng lái xe thì thường thuê xe, nhưng dịch Covid xảy ra nên tôi hạn chế thuê và quyết định mua một chiếc xe cho gia đình. Nhà tôi vẫn đang giai đoạn trả nợ xây nhà và xe mua về chủ yếu phục vụ về quê và đi chơi đến các điểm gần thiên nhiên (tôi không có nhu cầu đi xe đi làm do vợ chồng tôi đều làm việc gần nhà) nên tôi hướng đến tìm xe cũ, có khả năng đi địa hình xấu, bền bỉ và có khả năng nâng cấp ngoại hình.

Tôi tham khảo rất nhiều dòng xe và cái tên còn lại cuối cùng là Vitara đời từ 2003-2005 hay được gọi là Vịt. Tôi tự tìm tòi trên mạng, tham gia CLB và được tư vấn rất nhiều trước khi mua xe nên khá thuận lợi cho việc chọn xe (xe tôi mới đi 135.000 km khi mua dù là đời 2003), sửa chữa lại (tôi đến thẳng gara chuyên về Vitara) và quá trình nâng cấp từ tính năng đến ngoại hình.

Tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe này dùng số đông không đánh giá cao.

Tôi cũng tự tìm tòi, tự thiết kế và nhờ người đóng thêm các bộ đồ hỗ trợ việc đi xa như thùng đồ có bếp ga, bếp nướng, bộ lưu điện và rất nhiều tiết bị khác cần cho chuyến đi cắm trại. Tôi cũng tự thiết kế thêm tăng bạt gấp gọn trong xe.

Sau khi tân trang ổn định, gia đình tôi sử dụng xe đi chơi một lần mỗi tháng từ miền núi đến miền biển. Đến nay xe đã chạy được tầm 160.000 km với khoảng gần 20 chuyến đi ngắn dài khác nhau.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là dịp Tết vừa rồi, nhà tôi đến núi Thủng, Cao Bằng chơi. Xe tôi đến điểm này cùng lúc với một xe sedan và một CUV thì cả hai đều phải quay đầu do dốc cao, đường đất lại không khô (trước đó có mưa), nhưng xe tôi cài cầu là đi xuống nhẹ nhàng và lúc ra cũng vậy.

Kỷ niệm đáng nhớ thứ hai là tôi đưa mẹ tôi đi chơi cùng gia đình lên núi Mẫu Sơn ở Lạng Sơn. Mẹ tôi thuộc nhóm sợ ôtô vì cứ đi là say nên cả chuyến đi tôi rất lo mẹ say xe. Để lên núi Mẫu Sơn, tôi đưa mẹ vượt qua 110 km đường bằng và 15 km đường lên núi đánh võng nhưng mẹ tôi đã hoàn thành chuyến đi, cả đi lẫn về trong một ngày, mà chỉ hơi mệt một chút chứ không say.

Nói chung đến giờ tôi hoàn toàn hài lòng về chiếc xe. Theo tôi, chiếc xe tốt nhất là chiếc xe đáp ứng được nhu cầu của mình. Vitara đời 2003 không phải chiếc xe cho số đông nên nếu đánh giá nguyên bản so với các xe khác thì chỉ 4 điểm. Nhưng với cá nhân tôi thì chiếc xe hiện tại xứng đáng 9 điểm.

Boss Lý