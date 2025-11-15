Sunhouse Apex đoạt giải quạt trần tiết kiệm điện được yêu thích

Động cơ BLDC vận hành êm, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng 50% giúp Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W chiến thắng ở số bình chọn thứ 8 của Sản phẩm tôi yêu 2025.

Số bình chọn thứ 8 của Sản phẩm tôi yêu 2025 với chủ đề Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất diễn ra ngày 4-13/11 với bốn sản phẩm gồm Luxaire Sweep II, Rapido 5 cánh RCF-5W, Panasonic 5 cánh F-60GFN, Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W.

Sau 10 ngày, mẫu Apex 5 cánh APF7676W nhận nhiều lượt bình chọn nhất. Quạt có thiết kế 5 cánh hiện đại, tích hợp đèn trang trí, tạo điểm nhấn cho không gian sống. Lưu lượng gió 358 m3/phút giúp đảm bảo hiệu suất làm mát tối đa nhưng vẫn tiết kiệm điện. Quạt có 3 chế độ gió: gió thường, gió tự nhiên và gió ngủ, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu sử dụng quanh năm. Sản phẩm có giá 5,07 triệu đồng.

Mẫu quạt Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W. Ảnh: Sunhouse

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm 10 số bình chọn. Kết quả của mỗi số được tính hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của độc giả. Các sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards. Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình bình chọn công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 diễn ra với 17 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Phần mềm, ứng dụng (4 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung.

Thái Anh