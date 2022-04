Sun Property - thương hiệu bất động sản cao cấp dẫn dắt thị trường

Dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, nhiều dự án bất động sản đến từ các thương hiệu uy tín, điển hình như Sun Property vẫn thu hút sự quan tâm lớn.

Thị trường cao cấp tăng trưởng nhanh

Nửa đầu năm 2021, dù chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch, phân khúc bất động sản cao cấp vẫn có đà tăng trưởng rõ rệt. Số liệu từ báo cáo về nhà ở toàn cầu của Savills cho thấy, nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng giá trung bình đạt 3,9% - mức tăng nhanh nhất từ cuối năm 2016.

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, đa số nhà đầu tư vẫn tin rằng bất động sản, đặc biệt là dòng sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn sẽ là kênh trú ẩn an toàn của dòng tiền, nhất là trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Sắp tới, khi các gói kích cầu được tung ra, bất động sản cao cấp càng chứng minh được sức hấp dẫn và sẽ trở thành động lực thúc đẩy đà tăng giá của phân khúc này.

Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong bối cảnh số người giàu gia tăng nhanh chóng, xu hướng sở hữu bất động sản cao cấp sẽ ngày càng thịnh hành.

Dự án bất động sản cao cấp Sun Premier Village The Eden Bay (Phú Quốc) được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Ảnh: Sun Property

Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) mới nhất của Knight Frank Việt Nam, ghi nhận, thị trường chứng kiến giá bán căn hộ cao cấp vượt mức 10.000 USD một m2 trong năm nay do nhu cầu trong nước tăng cao cũng như ước tính dân số siêu giàu Việt Nam tăng 26% trong giai đoạn 2021 - 2026 - ngang ngửa Hong Kong (Trung Quốc). Đơn vị này đánh giá, phân khúc cao cấp đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong tương lai.

Theo dự báo của Công ty tài chính Bloomberg (Mỹ), triển vọng tăng giá của thị trường Việt Nam vẫn tốt. Trong đó, sản phẩm bất động sản hạng sang, chuẩn quốc tế sẽ là tâm điểm. Đặc biệt, trước biến động phức tạp của dịch bệnh, giới chuyên gia cho rằng những dự án cao cấp nằm trong các hệ sinh thái hoàn chỉnh sẽ được nhiều người chọn lựa.

Sun Property - thương hiệu dẫn dắt thị trường

Giới chuyên gia nhận định, trải qua hai năm dịch bệnh, thị trường bất động sản chứng kiến cuộc sàng lọc khốc liệt. Ở đó, chỉ những chủ đầu tư, nhà phát triển giàu thực lực mới có thể trụ vững. Một trong số những tên tuổi đáng chú ý là Sun Property - một trong ba trụ cột của hệ sinh thái Sun Group. Sun Property được tập đoàn này định vị trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Các dự án bất động sản do Sun Property phát triển hiện phủ sóng khắp ba miền, góp phần đem tới diện mạo mới đầy sức sống cho các vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác xứng tầm, từ Sa Pa (Lào Cai), Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng đến Phú Quốc... Nhiều loại hình bất động sản đã ra đời như biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, căn hộ cao tầng, khu đô thị đa chức năng...

Siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island do Sun Group kiến tạo tại Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Trong lúc thị trường thay đổi "khẩu vị" và ngày càng tín nhiệm dòng bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng, Sun Property là một trong những thương hiệu được đánh giá cao. Nhà phát triển bất động sản giàu tiềm lực đã tạo dựng những dự án tại những vị trí đắc địa, với kiến trúc đặc sắc, đồng thời kiến tạo những xu hướng đầu tư mới để dẫn dắt thị trường.

Nhiều kỷ lục ấn tượng đã được Sun Property xác lập trong mùa dịch cao điểm 2021. Đơn cử, ngay khi vừa "đặt chân" đến Sầm Sơn, Thanh Hóa, 97% quỹ căn shophouse Sun Grand Boulevard đã có chủ sau một tháng ra mắt. Hay tại Sun Tropical Village (Phú Quốc), qua hai đợt giới thiệu đầu tiên đến khách hàng thân thiết, 100% quỹ căn tại dự án đều được đặt chỗ.

Hấp lực của các sản phẩm Sun Property đến từ những giá trị mang tính kết nối, bởi mỗi dự án là "mắt xích" quan trọng tạo nên hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - bất động sản cao cấp đồng bộ, khép kín.

Tại Phú Quốc, khách muốn nghỉ dưỡng cao cấp có thể đến với Sun Premier Village The Eden Bay tại mũi Ông Đội với 50 căn biệt thự. Những du khách yêu thích ngắm nhìn thị trấn Địa Trung Hải mang cảm hứng Taormina, có thể lựa chọn The Center. Những ai muốn ngắm hoàng hôn theo phong cách Santorini trên "đảo thiên đường" Hòn Thơm có thể đặt chân tới Sun Iconic Hub... Phú Quốc hiện thỏa mãn mọi "khẩu vị" du lịch nghỉ dưỡng của du khách.

Hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - bất động sản cao cấp do Sun Group phát triển tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Property

Với tâm huyết làm đẹp thêm những vùng đất, sắp tới, Sun Group tiếp tục triển khai các dự án mới tại Bãi Dài, Bãi Sao..., với tham vọng đưa Phú Quốc thành điểm phải đến của thế giới.

Tại Quảng Ninh, hệ sinh thái nhiều tỷ đô của Sun Group cũng không kém phần bề thế khi loạt dự án bất động sản hạng sang do đơn vị này kiến tạo đều nằm tại trung tâm Bãi Cháy. Bao quanh đó là những công trình đẳng cấp như cáp treo Nữ Hoàng, công viên Đại Dương, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long... Đây cũng là địa bàn đầu tiên mà Sun Property phát triển dòng biệt thự hạng sang dẫn khoáng nóng vào từng căn hộ - Sun Onsen Village Limited Edition tại Quang Hanh - Cẩm Phả.

Mô hình hệ sinh thái "all in one" đang được tiếp nối tại Thanh Hóa và nhiều vùng đất tiềm năng khác.

Khác biệt của các hệ sinh thái này so với những công trình cao cấp phổ biến trên thị trường hiện nay, là du khách có thể tìm đến và trải nghiệm, mọi nhu cầu về vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe... sẽ được đáp ứng. Bởi vậy, nắm giữ bất động sản Sun Property, nhà đầu tư cũng sẽ hưởng lợi từ hệ sinh thái của Sun Group.

Theo giới chuyên gia, Sun Property là thương hiệu kiên định theo đuổi và tạo dấu ấn khác biệt cho phân khúc bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng, đặt trong các hệ sinh thái quy mô chuẩn quốc tế.

Bất động sản mang thương hiệu Sun Property tạo dấu ấn với nhiều khách hàng thượng lưu. Ảnh: Sun Property

Nền tảng mà Sun Property thừa hưởng là vị thế tiên phong trên thị trường du lịch - nghỉ dưỡng đã được Sun Group gây dựng suốt 15 năm qua. Đây là lợi thế giúp đơn vị phát triển địa ốc này có cơ hội tiến xa hơn, giữ vững vị thế số một trong phân khúc cao cấp.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thuý Linh, Tổng Giám đốc Sun Property chia sẻ, cốt lõi tạo nên hệ sinh thái "3S" của Sun Group là chiến lược đầu tư "thâm canh", tức là đầu tư, khai thác sâu để nâng tầm điểm đến. "Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi chính là biến những vùng đất đang 'say ngủ' trở thành điểm phải đến mới không chỉ của Việt Nam, mà còn của thế giới", bà Linh cho biết.

Hoài Phong