Sun Group ra mắt tháp căn hộ tại Nha Trang

Khánh HòaTháp Onsen 3 cao 24 tầng, tích hợp tổ hợp khoáng nóng, pháp lý sở hữu lâu dài, nằm trong đô thị Charmora City 227 ha tại phường Nam Nha Trang.

Charmora City nằm ở vị trí nằm giữa sông - núi - biển. Tại đây, Sun Group thiết lập 47 ha không gian cây xanh và 60 ha không gian mặt nước.

Về chức năng, cấu trúc đô thị chia thành ba đảo, gồm hành chính - dịch vụ công, vui chơi giải trí và an cư - nghỉ dưỡng. Theo quy hoạch, đảo Capital Island đảm nhiệm vai trò trung tâm hành chính và dịch vụ, hình thành không gian làm việc và kết nối đô thị. Đảo Festival Island phát triển các hoạt động vui chơi, giải trí và kinh tế đêm với chuỗi lễ hội, show diễn quanh năm. Đảo Elite Island được định hướng an cư - nghỉ dưỡng, gồm các tòa tháp cao tầng, biệt thự và nhà phố phát triển cùng cảnh quan sinh thái.

Nằm ở cửa ngõ Elite Island, tháp Onsen 3 được định vị như những "dinh thự trên không", hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe với trải nghiệm sống xanh, tiện nghi theo chuẩn Nhật.

Tháp căn hộ Onsen 3 nằm trong cụm ba tòa tháp The Onsen. Ảnh minh họa: Sun Property

Trong đó, bao quanh tòa tháp là hệ cảnh quan của Elite Island với công viên Onsen, công viên ven sông và đập sinh thái... giúp tạo khí hậu trong lành, dịu mát. Tâm điểm tiện ích của tòa tháp nằm ở Clubhouse Onsen ven sông rộng 3.000 m2, thiết kế hai tầng chuyên biệt.

Tầng một là không gian onsen với hệ thống bể khoáng và phòng xông. Tầng hai là spa và không gian nhà hàng. Khu vực này phục vụ nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe, kết nối của cộng đồng cư dân.

Không gian chăm sóc sức khỏe kiểu Nhật tại Clubhouse Onsen. Ảnh minh họa: Sun Property

Bên cạnh phong cách sống nghỉ dưỡng, Onsen 3 cũng hội tụ những giá trị của một tháp căn hộ cao cấp với tầm nhìn pháo hoa. Tòa tháp 24 tầng cao 98 m giúp chủ nhân căn hộ có thể theo dõi những màn trình diễn pháo hoa tại phân khu Đảo Lễ Hội (Festival Island), ngay từ ban công. Đảo Lễ Hội cũng được Sun Group đầu tư các show diễn nghệ thuật với mục tiêu đưa Nam Nha Trang thành "đô thị không ngủ" tại Khánh Hòa, tương tự cách đơn vị đang ứng dụng tại Phú Quốc.

Đảm nhận khâu thiết kế là Broadway Malyan - thương hiệu kiến trúc toàn cầu. Lấy cảm hứng từ những "lớp trầm tích" văn hóa bản địa, tòa tháp mang hình khối tựa một "cổng chào" biểu tượng. Khối đế công trình vững chãi mang tinh thần kiến trúc Champa, vươn dần lên đỉnh là những đường nét thanh thoát đặc trưng của thiết kế hiện đại.

"Từng chi tiết, vật liệu như sơn hiệu ứng nhám, đá tự nhiên gồ ghề hay hệ lam chắn màu champa, vàng gold đều được chăm chút, tạo nên không gian sống giàu cảm xúc", đại diện chủ đầu tư nói về kiến trúc.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn pháo hoa. Ảnh minh họa: Sun Property

Theo chủ đầu tư, Nha Trang đang bước vào chu kỳ tăng trưởng nhờ dòng vốn tỷ USD. Do đó, việc ra mắt tháp Onsen 3 đón đầu hạ tầng trong tương lai. Giữa bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài tại trung tâm ngày càng thu hẹp, tòa tháp được kỳ vọng đáp ứng ba trụ cột "an cư - làm việc - giải trí" trong không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Phối cảnh không gian cây xanh, mặt nước bao quanh tòa tháp. Ảnh minh họa: Sun Property

Charmora City khởi công tháng 8/2025, đến nay đã hình thành cơ bản hạ tầng nội khu. Các khu vực tiện ích, khu nhà ở đều đang xây dựng. Ngoài tháp Onsen 3, đến nay, đô thị này ra mắt các tòa tháp căn hộ khác là The Charm, Onsen 1, Onsen 2 - đều thuộc khu Đảo Elite Island.

Hoài Phương