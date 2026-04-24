Sun Group khánh thành bệnh viện 21.600 m2 tại Phú Quốc

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, công trình trong chuỗi hạ tầng hướng đến APEC 2027, do Sun Group đầu tư, đi vào vận hành từ ngày 23/4.

Dự án hoàn thiện sau 8 tháng thi công, tập trung phát triển 9 chuyên khoa chính gồm khám bệnh, nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, hồi sức cấp cứu - chống độc, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, gây mê giảm đau, nhi - vaccine, dược, xét nghiệm.

Bệnh viện nằm tại trung tâm phường An Thới (An Giang), liền kề tổ hợp các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, có quy mô 21.600 m2 và là cơ sở thứ hai thuộc hệ thống Sun Healthcare sau Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội.

Nghi thức khánh thành Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc ngày 23/4. Ảnh: Sun Group

Cơ sở này vận hành gần 100 giường bệnh với 63 phòng nội trú tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống phòng VIP theo mô hình bệnh viện nghỉ dưỡng. Nơi đây được đầu tư nhiều thiết bị chuyên sâu như hệ thống can thiệp mạch DSA Philips Azurion 7M20, MRI 3.0 Tesla tích hợp AI, CT phổ 512 lát cắt và hệ thống nội soi hỗ trợ tầm soát ung thư sớm.

Trong đó, trung tâm đột quỵ - tim mạch - can thiệp mạch cùng khu hồi sức cấp cứu 24/7 được kỳ vọng sẽ giúp xử lý các ca khẩn cấp ngay tại chỗ, giảm tình trạng phải chuyển viện vào đất liền. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trên đảo có khả năng can thiệp tim mạch và đột quỵ chuyên sâu, góp phần rút ngắn "thời gian vàng" trong điều trị.

Để vận hành hệ thống này, bệnh viện quy tụ gần 150 nhân sự y tế gồm các bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hội đồng cố vấn là chuyên gia đầu ngành. Lực lượng này đảm nhận triển khai kỹ thuật chuyên sâu, hội chẩn từ xa và chuyển giao công nghệ điều trị, hướng tới nâng chất lượng khám chữa bệnh ngay tại địa phương.

Khách mời tham quan cơ sở vật chất bệnh viện. Ảnh: Sun Group

Theo ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, việc đưa bệnh viện vào hoạt động nhằm hoàn thiện hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, trong đó dịch vụ y tế đóng vai trò bảo đảm an toàn cho cư dân và du khách, đồng thời nâng khả năng đáp ứng các sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Phú Quốc là nơi thu hút khách du lịch trong khi năng lực y tế còn hạn chế. Hiện đảo có khoảng 200.000 dân và đón 6-7 triệu lượt khách mỗi năm nhưng hệ thống y tế mới đáp ứng gần 300 giường bệnh, tạo áp lực lên công tác khám chữa bệnh và xử lý cấp cứu.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có quy mô 10.000 m2. Ảnh: Sun Group

Không chỉ phục vụ người dân, công trình còn mang ý nghĩa trong tổng thể chuẩn bị cho APEC 2027. Theo Sun Group, việc đưa bệnh viện vào vận hành ngay trong giai đoạn chuẩn bị APEC 2027 cho thấy yêu cầu cao về bảo đảm an ninh y tế cho các đoàn đại biểu cấp cao, doanh nhân quốc tế và du khách tham dự sự kiện.

Về lâu dài, bệnh viện còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của đảo ngọc. Dịch vụ y tế được kết nối từ sân bay đến các khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi, tạo thêm lớp bảo đảm cho du khách trong suốt hành trình lưu trú.

Bệnh viện định hình phát triển theo mô hình bệnh viện nghỉ dưỡng. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh đó, việc phát triển các chuyên khoa như nha khoa, thẩm mỹ, phục hồi chức năng hay chạy thận nhân tạo cũng mở ra dư địa cho loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe tại Phú Quốc. Theo số liệu được công bố tại hội nghị về du lịch y tế do Bộ Y tế tổ chức, quy mô thị trường này đạt khoảng 700 triệu USD năm 2024 và dự báo chạm gần 4 tỷ USD vào năm 2033.

Nhân dịp khai trương, bệnh viện triển khai nhiều chương trình ưu đãi như giảm tới 50% phí khám bệnh đến hết năm; giảm 50% cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm, phẫu thuật và thủ thuật; chi phí giường nội trú ưu đãi từ 30-50%. Đơn vị cũng áp dụng chính sách hỗ trợ riêng cho người cao tuổi, trẻ nhỏ và nhóm yếu thế, qua đó tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho cư dân trên đảo.

Song Anh