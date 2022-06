Sun Grand City Hillside Residence dần hoàn thiện

Kiên GiangNhiều công trình trong quần thể dự án đã được cất nóc, các tiện ích cũng thành hình, sẵn sàng đón nhà đầu tư trải nghiệm.

Sau hơn một năm thi công, Sun Grand City Hillside Residence đã cất nóc toàn bộ các căn shophouse The Center cùng 8 tòa tháp cao tầng thuộc các phân khu The Sky, The Sea, The Hill. Cũng trong thời gian này, thị trấn Địa Trung Hải - tổ hợp dự án quy mô của Sun Group tiếp tục lột xác để trình làng diện mạo mới vào mùa hè 2022.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, công tác chỉnh trang, sắp đặt nội thất, biển hiệu ở dãy nhà hàng ven biển hay những khách sạn, cửa hiệu bên trong shophouse Sun Premier Village Primavera đang được gấp rút hoàn thành để có thể đón khách, bên cạnh những công trình đã hoàn thiện ở đây như tháp Đồng hồ, "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery, các con phố cổ kính đậm chất châu Âu.

Phân khu cao tầng tại Sun Grand City Hillside Residence đã được cất nóc. Ảnh: Sun Group

Công trình biểu tượng của Sun Group tại thị trấn Địa Trung Hải là cầu Hôn cũng đang được gấp rút hoàn thành để có thể dự kiến khai trương vào cuối năm 2022. Cầu Hôn được dự đoán sẽ tạo nên một làn sóng thu hút du khách đổ về Phú Quốc.

Được lấy cảm hứng từ bức họa của Michelangelo và chuyện tình ông Ngâu - bà Ngâu, cầu Hôn hiện diện giữa thị trấn Địa Trung Hải với vẻ đẹp đậm chất Italy pha trộn với phong thái của phương Đông. Điểm nhấn thiết kế nằm ở hai đầu cầu không nối liền nhau mà sẽ được để tách ra khoảng 50cm, hàm chứa ý nghĩa về khoảng cách chúng ta có thể trao gửi những nụ hôn nồng nàn, kết nối trái tim.

Chủ đầu tư Sun Group cũng kỳ vọng sau khi khai trương, cầu Hôn sẽ hiện diện trong danh sách các điểm đến được du khách chú ý, từ đó góp phần vào sự sôi động của phía Nam Phú Quốc.

Một phần Thị trấn Địa Trung Hải đã thành hình. Ảnh: Sun Group

Sự hoàn thiện của hệ thống tiện ích tại thị trấn Địa Trung Hải cũng tăng tiềm năng sinh lời cho các nhà đầu tư bất động sản tại đây. Những căn shophouse tại Sun Premier Village Primavera, những căn hộ cao tầng tầm nhìn hướng biển, các căn shophouse dọc triền đồi tại The Center thu hút du khách mua sắm, ăn uống, nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ suốt bốn mùa...

Hiện tại, một loạt nhà hàng với đa dạng phong cách như Sunset Seafood, Yushima Restaurant, Cơm niêu Việt - Buffet hải sản, Sunset Seafood, Sorento Restaurant... đã đi vào hoạt động từng phần hoặc chốt kế hoạch khai trương vào mùa hè năm nay. Trong khi đó, những thương hiệu F&B khác cũng đồng loạt ký kết với lĩnh vực kinh doanh thương mại của Sun Property để tiến hành khai trương đón khách trong năm 2022. Đó là Vicolo Wine &Bistro, SkyXX Lounge, Wine Poli, Draft Beer, Ibiero - Vietnamese craft beer, Runam Coffee... hay Teatro Club được mở tại Central Village.

Các dãy shophouse sắc màu tại The Center. Ảnh: Sun Group

Phân khu shophouse The Center nằm ở trung tâm thị trấn Địa Trung Hài mang đặc trưng kiến trúc Taormina. Tại đây, mỗi căn nhà đều thiết kế rộng thoáng, phần mái dốc mang gam màu nổi bật, những khung cửa sổ vòm cao đón nắng.

The Center có lợi thế về khả năng hút khách khi có những công trình lớn nằm ngay trong khuôn viên như như quảng trường Con Sò Seina, Bút đá tháp, Thang rồng hay chuỗi cảnh quan trên đồi. Khách hàng có thể đầu tư vào các căn shophouse hướng biển hay nằm trên sườn đồi với nhiều khả năng kinh doanh đa dạng.

Ngoài shophouse The Center. các căn hộ ở 8 tòa căn hộ cao cấp của Sun Grand City Hillside Residence cũng sắp hoàn thiện và được bàn giao đầy đủ nội thất. Theo đại diện chủ đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn căn hộ thiết kế nội thất theo phong cách Santorini hay Mid - Century Modern tùy theo gu thẩm mĩ và nhu cầu. Với quy hoạch thông minh, mỗi căn hộ đều có tầm nhìn đẹp, bao quát xuống đồi xanh, biển hay toàn cảnh Thị trấn Địa Trung Hải sắc màu.

Ngoài đáp ứng nhu cầu trở thành căn nhà thứ hai, căn hộ cao cấp của Sun Grand City Hillside Residence cũng có thể cho thuê lưu trú thông qua nền tảng mới hiện đại như Airbnb, Luxstay... Cư dân tương lai tại đây có thể được hưởng thụ tiện nghi đạt chuẩn quốc tế với Sky Garden, kid club, phòng gym, phòng tắm sento hay bể bơi vô cực.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với tiến độ xây dựng như hiện nay, các shophouse tại thị trấn Địa Trung Hải có thể đi vào khai thác cuối năm 2022, đón đầu mùa lễ hội.

Yên Chi