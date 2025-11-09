Sức nóng concert G-DRAGON không hạ nhiệt sau đêm đầu tiên

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8Wonder là đơn vị tổ chức, diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút.

Đêm thứ hai bắt đầu lúc 20h ngày 9/11. Hàng trăm nghìn người hâm mộ từ khắp Việt Nam và quốc tế đổ về tham dự hai đêm diễn, không chỉ biến Hà Nội thành một trong những điểm hẹn giải trí sôi động bậc nhất châu Á, mà còn góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến của các concert toàn cầu.