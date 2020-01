Cảnh báo 4 tỉnh trên lộ trình bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán

Hà NộiBộ Y tế yêu cầu Hà Nội, Khánh Hòa, TP HCM, Long An tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV.

4 tỉnh, thành phố này cần tăng cường phòng chống dịch, sau khi ghi nhận trường hợp viêm phổi do virus nCoV ngày 22/1, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân thứ nhất phát bệnh ngày 17/1 tại Nha Trang với các biểu hiện sốt, mệt sau 4 ngày nhập cảnh tại Hà Nội. Bệnh nhân này cùng vợ đã đi qua Hà Nội, Nha Trang, TP HCM và Long An.

Con trai của bệnh nhân thứ nhất cũng có biểu hiện bệnh, cũng đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả xét nghiệm, cả hai bố con dương tính với virus nCoV.

Hiện cả 2 bố con trong tình trạng sức khỏe ổn định. Vợ của bệnh nhân thứ nhất chưa có biểu hiện triệu chứng bệnh và đang được theo dõi sức khỏe. Phân tích dịch tễ bước đầu cho thấy trường hợp thứ nhất là ca bệnh xâm nhập từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Điều này củng cố bằng chứng có sự lây truyền từ người cha sang người con (bệnh nhân số 2) của virus nCoV. Chưa có công dân Việt Nam, cán bộ y tế bị lây nhiễm bệnh.

Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế 4 tỉnh, thành phố phối hợp với Viện Pasteur TP HCM tổ chức điều tra, lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe, hướng dẫn cách ly, phòng chống lây nhiễm, kịp thời thông báo khi có biểu hiện bệnh.

Ngành y tế của 4 tỉnh thành cũng cần sẵn sàng triển khai ngay các hoạt động theo tình huống 3 (xuất hiện các trường hợp bệnh trong cộng đồng).

Cơ sở y tế chuẩn bị thuốc và vật tư, dụng cụ để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ảnh: Giang Huy.

Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám sàng lọc phát hiện và lấy mẫu bệnh phẩm, lưu ý các trường hợp viêm đường hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân, người có tiền sử đi về từ vùng dịch, có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm nCov trong vòng 14 ngày. Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, phân khu điều trị, cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu, sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đặc biệt, nhân viên y tế thực hiện biện pháp phòng hộ cá nhân khi tiếp xúc với các trường hợp nhiễm hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

Với kinh nghiệm từng kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm như SARS, MERS-CoV, Bộ Y tế nhận định dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới do đây là dịch bệnh mới. Việt Nam và Trung Quốc đang trong dịp nghỉ Tết nguyên đán sự giao lưu đi lại của người dân gia tăng với lưu lượng lớn, mật độ cao.

Bộ Y tế khuyến nghị người dân không quá hoang mang, lo lắng về tình hình dịch bệnh ảnh hưởng tới không khí vui xuân, đón Tết Canh Tý. Đề nghị người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bộ Y tế Việt Nam sáng 24/1 đã công bố hai số điện thoại "nóng" thông tin bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV 0989671115, 0963851919. Bộ khuyến cáo người dân liên hệ đến Cục Y tế dự phòng hoặc cơ quan y tế gần nhất, nếu nghi ngờ viêm phổi hoặc bị viêm phổi.

Trung Quốc hiện ghi nhận khoảng 800 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do nCoV tại 25 tỉnh/thành phố, trong đó có 26 trường hợp tử vong, 15 nhân viên y tế nhiễm bệnh, 10 thành phố bị đóng cửa. Một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Singapore, Ấn Độ...

Ngày 22-23/1 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã họp Ủy ban đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng và quyết định "dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại Trung Quốc chưa đủ điều kiện để tuyên bố là một Sự kiện y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC)". WHO sẽ tiếp tục họp trở lại để đánh giá tình hình dịch.

Lê Nga