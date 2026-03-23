Sức hút của chạy bộ 'xuyên rừng, chạm biển'

Big Sur International Marathon (Mỹ) hút lượt đăng ký nhờ đường đua dọc theo quốc lộ ven biển California State Route 1, một bên là Thái Bình Dương, một bên là núi - rừng ven biển.

Theo ban tổ chức, mỗi năm giải thu hút khoảng 4.500 vận động viên, dù số lượng đăng ký thường cao hơn nhiều lần và phải giới hạn suất tham gia. Cung đường gần như không đi qua đô thị, thay vào đó là những đoạn uốn lượn giữa rừng và biển, nổi bật với cầu Bixby Creek ở giữa chặng - một trong những điểm check-in mang tính biểu tượng.

Runner tham gia giải Big Sur International Marathon. Ảnh: BSMF

Trên các diễn đàn chạy bộ, nhiều runner cho biết họ tham gia Big Sur không phải để lập kỷ lục cá nhân mà để "cảm nhận thiên nhiên". Ở nhiều đoạn, runner thậm chí còn "chậm lại chỉ để nhìn biển và nghe tiếng sóng", coi đây là trải nghiệm hiếm có so với các giải marathon truyền thống.

Tương tự ở Australia, Gold Coast Marathon là sự kiện marathon gần gũi thiên nhiên có sức hút lớn bậc nhất. Giải này bắt đầu tổ chức từ 1979. Năm 2025, sự kiện hút đến 39.000 runner từ 50 quốc gia.

Cung đường của Gold Coast Marathon chạy dọc bờ biển Queensland với địa hình bằng phẳng, tầm nhìn rộng ra đại dương. Theo đánh giá của nhiều runner quốc tế, đây là một trong những đường chạy dễ lập PR nhưng vẫn giàu trải nghiệm nhờ cảnh quan đẹp mắt, ấn tượng khi chạy hàng chục kilomet bên đại dương.

Nhiều runner cho biết luôn ưu tiên tham gia các giải đấu tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Sức hút của những giải chạy "xuyên rừng, chạm biển" đến từ việc giúp người tham gia dễ cảm nhận rõ hơn cơ thể và môi trường sống.

Ở những cung đường có mảng xanh lớn, như các đoạn chạy xuyên rừng hoặc khu vực nhiều cây cối, tán cây tạo ra bóng mát tự nhiên, giúp giảm nhiệt độ bề mặt. Không gian yên tĩnh, ít tiếng ồn cũng giúp runner duy trì sự tập trung trong các cự ly dài. Trong khi đó, đoạn chạy ven biển mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác. Gió biển giúp làm mát cơ thể, trong khi tầm nhìn rộng ra đường chân trời tạo cảm giác dễ chịu.

Nghiên cứu về tác động của chạy bộ ngoài trời đăng tải trên PMC giữa năm 2025 chỉ ra môi trường tự nhiên có thể ảnh hưởng tích cực đến trải nghiệm vận động, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Không khí trong lành, mật độ cây xanh và cảnh quan đẹp được xem là những yếu tố giúp duy trì động lực tập luyện, thi đấu lâu dài.

Sự kết hợp giữa các yếu tố này khiến nhiều giải marathon ngày càng chú trọng đến cảnh quan. Thay vì chỉ tối ưu đường chạy cho thành tích, ban tổ chức hướng đến việc tạo ra trải nghiệm vừa thi đấu vừa cảm nhận thiên nhiên.

Chẳng hạn tại Việt Nam, VnExpress Marathon luôn tìm cách thiết kế cung đường đặc sắc, thể hiện đặc trưng địa phương, vừa giúp runner cảm nhận nhịp sống của điểm đến, vừa hòa mình vào tự nhiên. Đơn cử như VM Nha Trang với cung đường phần lớn qua đường Trần Phú chạy ven biển; VM Huế đưa runner chạy dọc sông Hương...

Runner chạy trên đường Rừng Sác, Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Trần

Sắp tới, trải nghiệm chạy giữa thiên nhiên được VnExpress Marathon mở rộng khi chọn Cần Giờ là điểm đến. Trước sáp nhập, Cần Giờ là địa phương duy nhất của TP HCM giáp biển. Nơi đây hội tụ cả rừng ngập mặn 35.000 ha và 23 km đường bờ biển trong cùng một không gian.

VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio diễn ra vào ngày 1/5, với cung đường được thiết kế như "tour sinh thái", đưa runner từ biển qua rừng. Theo ban tổ chức, dạng cảnh quan tại Cần Giờ rất hiếm ở Việt Nam khi hơn 80% đường đua được thiên nhiên bao phủ.

"Đây là tỷ lệ mảng xanh cao nhất trong các giải VnExpress Marathon hiện nay", đại diện hệ thống giải cho biết.

VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio dự kiến quy mô 5.000 runner. Ban tổ chức vận hành giải theo tiêu chuẩn của hệ thống với đường đua đảm bảo an toàn, khoảng cách các trạm tiếp nước khoảng 2km.

Đường Rừng Sáng tháng 3/2026. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Giải đang mở cổng đăng ký giai đoạn Super Early Bird đến 31/3. Giá vé thấp nhất là 330.000 đồng cho cự ly 5km; 450.000 đồng cho 10km, 600.000 đồng cho 21km và 790.000 đồng cho cự ly 42km. Sau giai đoạn này, giá bib sẽ tăng dần theo từng mốc.

Theo tiết lộ của ban tổ chức, các cự ly sẽ xuất phát và về đích từ khu vực ven biển bên trong dự án Vinhomes Green Paradise - đại đô thị sinh thái 2.870 ha. Khu vực này có không gian rộng lớn, thoáng đãng, giúp runner cảm nhận từng cơn gió biển. Sau khi rời khu vực ven biển, runner sẽ khám phá những cung đường xanh nổi tiếng của Cần Giờ như Duyên Hải, Rừng Sác.

Runner quan tâm đăng ký tại đây.

Hoài Phương