Sửa xe, thay nhớt miễn phí cho lao động về Tết

Hai ngày 7-8/2, khoảng 2.000 công nhân, lao động ở TP HCM được kiểm tra, rửa xe và thay nhớt miễn phí trước khi về quê đón Tết.

Sáng cuối tuần, Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) tấp nập người lao động đưa xe đến bảo dưỡng. Thuộc nhóm đầu tiên đưa xe đến kiểm tra, anh Nguyễn Chí Tâm, công nhân Công ty băng keo Đại Dương, cho biết chiếc xe hơn 15 năm tuổi là phương tiện đi lại chính của hai vợ chồng.

Anh Chí Tâm (áo xanh) đưa xe ra kiểm tra, thay nhớt trước khi về Tết vào tuần sau. Ảnh: Lê Tuyết

"Xe gần cạn nhớt, nếu chạy thêm có thể hư máy", anh Tâm tự đánh giá khi nhìn thợ tháo nhớt cũ từ chiếc xe máy số, hiệu Suzuki của mình. Do nhà trọ gần công ty nên anh chủ quan "đi ít, hiếm khi kiểm tra". Tuần trước, nhận được phiếu kiểm tra miễn phí, sáng nay anh tranh thủ đưa "ngựa chiến" ra bảo trì để cuối tuần sau chạy về Sóc Trăng.

Sau khi thay nhớt, thợ kỹ thuật kiểm tra tổng thể thắng, lốp, nhông sên và đánh giá xe an toàn. Nhận xe kèm phiếu đánh giá, anh Tâm mỉm cười, nói an tâm chạy về quê đón Tết.

Anh Tâm là một trong 2.000 công nhân, lao động được kiểm tra xe, thay nhớt miễn phí từ chương trình Tết đoàn viên - 2.000 chuyến đi an toàn do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro và UBND phường An Lạc tổ chức.

Đây là năm thứ ba sự kiện được triển khai. Khác với hai năm trước tổ chức ở quận 12 (cũ), lần này ban tổ chức đưa về phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) - khu vực tập trung đông công nhân làm việc tại các khu công nghiệp như Tân Tạo, Vĩnh Lộc, nhà máy Pouyuen và là điểm dừng chân của nghiệp đoàn xe ôm công nghiệp. Đặc biệt khu vực có nhiều lao động ở miền Tây, thường lựa chọn về Tết bằng xe máy.

Ngoài thay nhớt, thợ còn kiểm tra tổng thể cho xe. Ảnh: Lê Tuyết

Theo ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh & Marketing GIC, sau ba năm, chương trình đã đồng hành cùng hơn 4.000 chuyến đi an toàn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng quy mô, bổ sung nhiều hoạt động thiết thực để ngày hội trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Tết, giúp người lao động về nhà an toàn, trọn vẹn hơn.

Ngoài bảo dưỡng xe, dịp Tết này, chương trình còn trao 400 phần quà Tết cho lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các gian hàng trò chơi với hơn 1.200 phần quà, khám thị lực và thể chất miễn phí. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này hơn nửa tỷ đồng.

Lê Tuyết