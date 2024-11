Sự thay đổi của Vinhomes Grand Park sau 5 năm bàn giao

Sau 5 năm ra mắt, đại đô thị Vinhomes Grand Park đã đón hơn 60.000 cư dân, trở thành điểm phải đến mới của TP HCM.

Vinhomes Grand Park ra mắt năm 2019 với mục tiêu trở thành "đại đô thị đáng sống bậc nhất" của thành phố. Dự án có quy mô 271ha, trong đó chủ đầu tư dành tới 200ha, tương đương 70% diện tích để phát triển hệ sinh thái cây xanh, mặt nước và xen kẽ trong đó là những tiện ích công cộng đẳng cấp.

Loạt tiện ích đẳng cấp

Chỉ sau 5 năm bàn giao, đại đô thị này đã đón hơn 60.000 cư dân dọn về sinh sống tại các phân khu The Rainbow, The Origami, The Beverly, The Beverly Solari,... Các phân khu dần được lấp đầy đã tạo ra cho Vinhomes Grand Park không khí sôi động nhộn nhịp, tràn đầy sức sống.

Các tiện ích được hoàn thiện, kiến tạo nên môi trường sống đầy đủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Các tiện ích của dự án cũng được hoàn thiện, kiến tạo nên môi trường sống đầy đủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân. Trong đó, tâm điểm thu hút sự chú ý phải kể đến sự xuất hiện của VinWonders Grand Park, nằm trong lòng đại công viên trung tâm rộng 36ha, là công viên trong khu đô thị lớn nhất tại TP HCM.

Siêu tiện ích mới của Vinhomes Grand Park mang đến "thiên đường vui chơi giải trí" đẳng cấp và thời thượng, với nhiều trò chơi mới lạ, độc đáo kết hợp cùng các khu phố mua sắm, ẩm thực sôi động. Khi đi vào hoạt động, VinWonders Grand Park có thể đón tiếp và phục vụ hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày, bao gồm cư dân mọi độ tuổi sinh sống tại đại đô thị và du khách TP HCM cũng như các tỉnh, thành lân cận.

Công viên VinWonders Grand Park hứa hẹn trở thành điểm đến vui chơi giải trí mới của người Sài Gòn. Ảnh: Vinhomes

Cũng nhằm đánh dấu cột mốc 5 năm ra mắt thị trường, trong các tháng cuối năm 2024, Vinhomes Grand Park tiếp tục được phát triển thêm các tiện ích, cảnh quan mới, tô điểm diện mạo đại đô thị. Nổi bật là các hàng cây ánh sáng đa sắc màu từ đường Phước Thiện đến cầu Long Đại, hứa hẹn mang đến diện mạo lung linh, hoa lệ cho đại đô thị khi đêm xuống.

Đặc biệt, đại đô thị cũng sẽ tổ chức loạt lễ hội cuối năm với tên gọi Amazing Grand Park gồm 8Wonder Winter Festival, Fantasy on Ice, khai trương VinWonders, hay chuỗi hoạt động Giáng sinh phong cách Châu Âu lần đầu tiên diễn ra tại Vinhomes góp phần tạo điểm đến trong mơ của hàng triệu người Sài Gòn.

Tiếp đó, một cổng chào thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ những viên kim cương quý giá sẽ hoàn thiện ngay lối vào đại đô thị từ đường Nguyễn Xiển, như một lời chào cư dân trở về với tổ ấm của mình.

Cú hích từ hạ tầng

Từ đây đến cuối năm 2024, Vinhomes Grand Park sẽ đón thêm hàng ngàn cư dân dọn về sinh sống từ việc bàn giao các khu The Beverly, The Beverly Solari và Glory Heights. Trong số này có nhiều khách hàng là người nước ngoài, Việt kiều, các chuyên gia cao cấp tại các khu công nghệ cao,... tạo ra sự đa dạng cho công đồng.

Vinhomes Grand Park sẽ có diện mạo mới để đánh dấu cột mốc 5 năm ra mắt thị trường. Ảnh: Vinhomes

Với mục tiêu trở thành trung tâm mới của TP HCM, dự án sở hữu hạ tầng tiện ích dịch vụ hiện đại, thông minh. Trong tương lai, cư dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Vinmec với dịch vụ "y tế tận nhà" lần đầu tiên tại phía Nam. Con trẻ có hệ thống giáo dục toàn diện từ mầm non đến liên cấp từ Vinschool và các trường công lập, dân lập. Ngoài ra, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall đã khai trương cùng các khu shop, shophouse và toà nhà văn phòng 45 tầng đang xây dựng kỳ vọng sẽ biến Vinhomes Grand Park trở thành điểm đến vui chơi giải trí mới.

Hệ tiện ích này không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực mà còn khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn với cả du khách trong nước và quốc tế khi đến với Sài Gòn. Điều đáng nói, các hệ tiện ích all-in-one này đều được phát triển bởi chủ đầu tư Vingroup nên việc quản lý, vận hành, triển khai đồng bộ, bài bản và bổ trợ lẫn nhau.

Cùng với đó, sự hoàn thiện về hạ tầng với loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hệ thống VinBus tiện lợi đã góp phần thu hút số lượng lớn cư dân "cập bến" Vinhomes Grand Park, đưa nơi đây trở thành một đại đô thị sầm uất, tạo ra không gian sôi động phía Đông TP HCM, góp phần đưa Thủ Đức trở thành tâm điểm phát triển bất động sản mới.

Hiện, loạt công trình hạ tầng mới tại phía Đông như nút giao An Phú, đường Vành đai 3 cũng được đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở ra nhiều triển vọng cho đại đô thị. Đặc biệt, khi tuyến metro số 1 đi vào vận hành (dự kiến tháng 12/2024), giai đoạn 1 của sân bay Long Thành hoàn thiện và đón khách (năm 2026)... kết nối liên vùng và quốc tế được tăng cường sẽ giúp bất động sản tại Vinhomes Grand Park càng thăng hạng giá trị.

Yên Chi