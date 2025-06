Sứ quán Việt Nam mở kênh đăng ký cho công dân muốn rời Israel

Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo công dân "chủ động chuẩn bị, tìm cách rời khỏi Israel bằng đường bộ", và mở form đăng ký nhu cầu hỗ trợ.

"Căn cứ tình hình thực tế và để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho công dân Việt Nam tại Israel, Đại sứ quán Việt Nam trân trọng thông báo đến đồng bào ta và khuyến cáo như sau: Chủ động chuẩn bị và tìm cách rời khỏi Israel qua cửa khẩu đường bộ, đặc biệt theo hướng sang Jordan hoặc Ai Cập, khi điều kiện an ninh, an toàn cho phép", Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thông báo ngày 17/6.

Đại sứ quán đồng thời mở form đăng ký trực tuyến cho công dân có nguyện vọng rời Israel về Việt Nam hoặc sang nước thứ ba. Thời hạn đăng ký là 15h (19h giờ Hà Nội).

Sứ quán sẽ lập danh sách, tổng hợp nhu cầu và phối hợp với các cơ quan chức năng để hợp xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm đối tượng, từng thời điểm và tùy theo diễn biến tình hình.

Hiện trường vụ tập kích tên lửa của Iran tại khu vực Tel Aviv, Israel, ngày 16/6. Ảnh: AP

Sứ quán cũng kêu gọi công dân tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an ninh của sở tại, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu để có thể sơ tán, tạm lánh trong trường hợp nhà cửa bị hư hại không thể tiếp tục lưu trú. Công dân cần giữ liên lạc thường xuyên với đại sứ quán.

Thông báo của sứ quán nêu rằng nguy cơ thương vong và thiệt hại tại Israel trong các đợt phóng tên lửa từ Iran có thể gia tăng. Các khu vực trung tâm và miền bắc Israel tiếp tục nằm trong vùng nguy hiểm.

Theo cập nhật từ hồi tháng 3, có khoảng 700 người Việt sinh sống tại Israel.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc thông báo cộng đồng người Việt Nam tại Iran vẫn an toàn, tâm lý ổn định và duy trì liên lạc thường xuyên với sứ quán.

Có 38 công dân Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Iran, bao gồm các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con định cư ở sở tại và một số trường hợp sang cư trú ngắn hạn. Đại sứ quán đang phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan chức năng sở tại và các nước liên quan để triển khai các phương án bảo hộ công dân, trong đó có phương án sơ tán trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, công dân liên hệ qua đường dây nóng: Tại Israel: - Trần Văn Gioóc, Bí thư thứ Nhất, điện thoại ‪+972-555025616, email: giooctv.mofa@gmail.com.

- Nguyễn Thùy Anh, Bí thư thứ Hai, điện thoại ‪+972-52-727-4248, email: anhnguyen.mofavn@gmail.com.

- Nguyễn Bích Thủy, Bí thư thứ Nhất, điện thoại ‪+972-50-878-3373, email: thuynb.mofa@gmail.com. Tại Iran: - Đường dây nóng Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: +989-33-965-8252 hoặc +98-991-205-7570.

Thanh Danh