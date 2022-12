Sterling chưa trở lại World Cup sau vụ trộm

QatarTiền đạo cánh Raheem Sterling sẽ không trở lại đội tuyển Anh cho đến nào khi gia đình được đảm bảo an toàn.

Hôm 5/12, nguồn tin nội bộ chia sẻ với tờ Sun rằng Raheem tuyên bố "không đời nào đi đâu, trừ khi chắc chắn gia đình được đảm bảo an toàn".

Sterling cũng đang lên kế hoạch tăng cường an ninh cho căn nhà sau khi cảnh sát kết thúc điều tra. Anh sẽ cài đặt hệ thống bảo vệ 24/7 với hàng loạt camera hồng ngoại, thuê một công ty an ninh tuần tra cả ngày lẫn đêm, và chuyển tất cả đồ có giá trị đến một nơi ký gửi an toàn.

Từ đêm 4/12, một nhân viên bảo vệ do CLB Chelsea cung cấp đã tham gia canh gác bên ngoài căn nhà.

Sterling ghi một bàn trong trận mở màn World Cup thắng Iran 6-2, tại Qatar. Ảnh: Reuters.

Tối 3/12, trộm đã đột kích vào biệt thự của Sterling ở Oxshott, Surrey (London), chưa đầy 24 tiếng trước trận Anh - Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022. Khi vụ việc xảy ra, bà xã Paige Milian và ba con của tuyển thủ Anh đang ở trong nhà. Kẻ trộm lấy đi đồng hồ và trang sức trị giá khoảng 370.000 USD.

Sau khi hay tin, Sterling đã tức tốc bay từ Qatar trở về Anh, bỏ lỡ chiến thắng 3-0 của đội nhà.

Gia đình Sterling cũng nhận được sự quan tâm của Liên đoàn Bóng đá Anh, HLV Gareth Southgate và các tuyển thủ. Trung vệ Harry Maguire nói sau trận thắng Senegal: "Thật thất vọng khi biết rằng khi chúng tôi ở đây thi đấu cho đất nước và cống hiến mọi thứ thì có người ở quê nhà nhằm vào chúng tôi. Trận đấu có thể đã khác đi và chúng tôi có thể cần Raheem".

Ngày 10/12, Anh sẽ đá tứ kết với Pháp. Hiện chưa rõ khả năng Sterling trở lại để tiếp tục dự giải. Ở vòng bảng, tiền đạo cánh 27 tuổi đá chính hai trận và ghi một bàn.

Sterling gia nhập Chelsea hồi hè 2022 từ Man City. Tháng 9/2021, một cầu thủ khác của Chelsea, Reece James cũng trở thành nạn nhân của một vụ trộm. Kẻ tình nghi lấy đi các HC vô địch Champions League, Siêu Cup châu Âu và á quân Euro 2021.

Theo Sun, Sterling vốn rất ý thức về an ninh và đó là một phần lý do khiến anh chọn biệt thự ở Oxshott. Căn nhà này nằm trên một khu đất riêng biệt và có an ninh tuần tra thường xuyên. Hiện, cảnh sát chưa bắt được kẻ tình nghi.

Thanh Quý (theo Sun)