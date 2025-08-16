Startup hưởng lợi từ chính sách đầu tư mới

Nghị định 210/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/9, bổ sung nhiều quy định giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo dễ tiếp cận vốn, mở rộng cơ hội phát triển.

Ngày 21/7, Chính phủ ban hành Nghị định 210, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2018/NĐ-CP về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Văn bản mới nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại suốt 7 năm, đồng thời tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho hoạt động huy động vốn và quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp.

Mở rộng đối tượng nhà đầu tư

Nghị định quy định quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo có từ 2 đến tối đa 30 thành viên góp vốn, thay vì giới hạn nghiêm ngặt như trước. Đây là cơ hội để không chỉ tổ chức, doanh nghiệp mà cả cá nhân, chuyên gia và nhà khoa học tham gia, từ đó thu hút đa dạng nguồn lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có cơ hội mở rộng với chính sách mới. Ảnh: Xuân Hoa

Thêm hình thức góp vốn

Quỹ có thể nhận vốn góp bằng tiền, tài sản, công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản hợp pháp khác. Quy định mới được đánh giá sát thực tiễn, khi nhiều nhà sáng lập nắm giữ công nghệ lõi hoặc tài sản trí tuệ có giá trị nhưng khó tiếp cận vốn tiền mặt.

Tối ưu vốn nhàn rỗi, minh bạch quản lý

Nghị định cũng cho phép quỹ gửi tiết kiệm phần vốn chưa sử dụng để đảm bảo thanh khoản. Đồng thời, yêu cầu quỹ hạch toán tách bạch tài sản, vốn góp, lợi nhuận và chi phí để đảm bảo minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và nâng cao uy tín.

Đơn giản hóa thủ tục giải thể

Trường hợp quỹ giải thể, các thủ tục có thể thực hiện qua giao dịch điện tử, thay vì nộp hồ sơ giấy như trước, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Những điều chỉnh trong Nghị định 210 được kỳ vọng giúp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận nguồn lực đa dạng, thu hút thêm nhà đầu tư tư nhân, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, các doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tận dụng chính sách mới để tăng tốc, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

