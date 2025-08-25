Startup ESG tận dụng chính sách mới thế nào?

Doanh nghiệp ESG có thể tạo nền tảng vốn nhờ tận dụng lãi suất thấp, hưởng cơ chế thử nghiệm, kết nối các "cá mập" nhờ các Nghị quyết 198 và Nghị quyết 68.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khởi nghiệp xanh ở Việt Nam từ lâu đối mặt với ba rào cản lớn: thiếu vốn, vướng pháp lý và khó mở rộng thị trường. Từ tháng 5/2025, những rào cản này đang dần được tháo gỡ nhờ hai chính sách quan trọng là Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp cận nguồn vốn

Nghị quyết 198 mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn rẻ chưa từng có, với lãi suất chỉ 2% mỗi năm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án xanh, tuần hoàn hoặc gắn với các tiêu chuẩn ESG. Tuy nhiên, không phải bất kỳ startup nào cũng được hưởng ưu đãi này. Doanh nghiệp cần chứng minh dự án của mình thực sự mang lại lợi ích về môi trường hoặc xã hội, chẳng hạn tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải hoặc tạo sinh kế cho cộng đồng yếu thế. Hồ sơ càng minh bạch, khả năng tiếp cận vốn càng cao.

Bên cạnh việc vay vốn, doanh nghiệp còn có cơ hội được Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư trực tiếp hoặc cùng góp vốn với quỹ tư nhân. Điều này có nghĩa là, thay vì chỉ nhận tiền vay, startup có thể được quỹ "rót vốn chung" với nhà đầu tư khác.

Bà Đỗ Thị Ngọc Diệp - Quản lý Chương trình công trình xanh tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ và Thái Lan của IFC nói về cơ hội tài chính cho các doanh nghiệp đi đầu chuyển đổi xanh. Ảnh Ngọc Thành

Ví dụ, một startup ESG về xử lý rác thải tái chế cần 5 tỷ đồng để mở rộng nhà xưởng. Nếu dự án đáp ứng tiêu chí xanh và được Hội đồng thẩm định của Quỹ đánh giá khả thi, Quỹ có thể góp 2 tỷ đồng, trong khi 3 tỷ còn lại đến từ một quỹ tư nhân. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa nhận được nguồn lực tài chính, vừa có thêm sự đồng hành chiến lược từ các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trong quản trị, thị trường và phát triển quy mô.

Ngoài ra, một ưu đãi khác rất đáng chú ý là cơ chế "vốn mồi" trong Nghị quyết 68. Theo đó, Nhà nước sẽ góp một phần vốn ban đầu nhằm chia sẻ rủi ro, từ đó thu hút thêm nhà đầu tư tư nhân tham gia. Với cơ chế này, một dự án trị giá 10 tỷ đồng có thể được Nhà nước rót trước 20%, tạo niềm tin để các quỹ tư nhân cùng góp vốn. Điều này đặc biệt hữu ích cho các startup còn non trẻ, vốn thường khó thuyết phục nhà đầu tư khi đứng một mình.

Khung pháp lý đặc biệt cho một số lĩnh vực

Một điểm mới mang tính "giải tỏa" cho nhiều doanh nghiệp là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (hay còn gọi là "sandbox") được đưa vào từ Nghị quyết 68. Đây là khung pháp lý đặc biệt cho phép doanh nghiệp thử nghiệm ý tưởng hoặc mô hình kinh doanh mới trong phạm vi hẹp mà chưa phải tuân thủ toàn bộ quy định hiện hành. Trong môi trường này, startup được triển khai sáng kiến dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, vừa được bảo vệ trước rủi ro pháp lý, vừa có cơ hội chứng minh tính khả thi của mô hình.

Ví dụ, một startup phát triển sàn giao dịch tín chỉ carbon có thể thử nghiệm cơ chế mua bán trong sandbox, được giám sát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch nhưng chưa cần đáp ứng ngay tất cả yêu cầu pháp lý phức tạp. Hay một doanh nghiệp tái chế rác thải điện tử có thể vận hành mô hình thu gom - phân loại thử tại một thành phố nhỏ, từ đó đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng ra cả nước.

Rộng cửa xuất khẩu nhờ đánh giá ESG

Song hành với các hỗ trợ tài chính, hệ thống đánh giá tín nhiệm theo tiêu chuẩn ESG cũng đang được xây dựng. Doanh nghiệp nào đạt chuẩn về quản trị, minh bạch tài chính và có tác động môi trường tích cực sẽ được xếp hạng cao hơn, từ đó dễ dàng gọi vốn ngân hàng và quỹ quốc tế.

Chẳng hạn, một startup sản xuất bao bì phân hủy sinh học nếu chứng minh được quy trình sản xuất giảm khí thải, công khai báo cáo tài chính và có cơ chế lao động minh bạch sẽ được chấm điểm ESG cao. Nhờ vậy, doanh nghiệp không chỉ dễ vay vốn trong nước mà còn có cơ hội trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn bán lẻ toàn cầu – vốn ngày càng siết chặt tiêu chuẩn ESG trong lựa chọn đối tác.

Hai nghị quyết mới không chỉ là văn bản chính sách mà đã hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho startup ESG. Doanh nghiệp được tiếp cận vốn rẻ, có không gian thử nghiệm công nghệ, được chia sẻ rủi ro với Nhà nước và có công cụ chứng minh uy tín trên thị trường quốc tế. Phần còn lại phụ thuộc vào sự chuẩn bị của chính các startup: họ cần xây dựng hồ sơ ESG rõ ràng, minh bạch và sẵn sàng dấn thân thử nghiệm. Nếu làm được điều đó, cánh cửa từ thị trường nội địa đến quốc tế sẽ thêm rộng mở.

Hải My