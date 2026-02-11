SonKim Group tham gia sáng lập trung tâm tài chính quốc tế

SonKim Group cùng 6 đơn vị sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP HCM, đồng thời giới thiệu nền tảng quản lý tài sản SonKim Capital.

Tập đoàn cho biết tham gia từ giai đoạn đầu hình thành VIFC-HCMC, cùng kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp - dịch vụ - hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính. Vai trò này dựa trên thế mạnh của SonKim Group trong phát triển đô thị, bất động sản và hạ tầng thương mại, dịch vụ.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch SonKim Group, cho biết việc tham gia sáng lập VIFC-HCMC nhằm đồng hành, kết nối nguồn lực tài chính trong và ngoài nước với cơ hội đầu tư tại Việt Nam. "Chúng tôi tin rằng một trung tâm tài chính vững mạnh sẽ là động lực tăng trưởng cho toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy cùng trung tâm kiến tạo giá trị dài hạn", ông Tuấn khẳng định.

SonKim Group được trao chứng nhận thành viên sáng lập VIFC. Ảnh: SonKim Group

Trong khuôn khổ sự kiện, SonKim Group giới thiệu nền tảng quản lý tài sản SonKim Capital với văn phòng tại The Metropole Thủ Thiêm. Công ty hướng đến xây dựng cấu trúc đầu tư minh bạch, kết nối nhà đầu tư tổ chức và cá nhân với các tài sản bất động sản trong nước. Đơn vị cho biết cột mốc này đánh dấu bước hiện diện chính thức của tập đoàn trong VIFC-HCMC, đa dạng hóa dịch vụ tài chính - đầu tư cho hệ sinh thái này.

Đại diện SonKim Group và các thành viên sáng lập tại lễ thành lập VIFC. Ảnh: SonKim Group

SonKim Group phát triển từ thương hiệu Đại Thành, thành lập từ những năm 1950. Hiện tập đoàn tập trung vào ba lĩnh vực: bất động sản cao cấp, bán lẻ và quản lý tài sản. Trong đó, SonKim Land là đơn vị phát triển bất động sản; SonKim Capital phụ trách quản lý danh mục đầu tư và cấu trúc tài chính cho các dự án.

VIFC-HCMC có trụ sở tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM, ra mắt sáng 11/2. VIFC được định hướng trở thành trung tâm tài chính của Việt Nam, kết nối mạng lưới tài chính khu vực và quốc tế với mục tiêu thu hút dòng vốn. Trong đó, các ngành trọng điểm là hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và số.

Dự án Metropole Thủ Thiêm do SonKim Land phát triển. Ảnh: SonKim Group

Trước khi vận hành chính thức, trung tâm đã hoạt động khoảng một tháng, với một số kết quả ban đầu như hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết; phát triển Trung tâm tài chính hàng hải phục vụ thương mại và logistics; huy động 2 tỷ USD cho hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh; lập quỹ 1 tỷ USD cho kinh tế on-chain (blockchain, token hóa tài sản, tài chính số).

TP HCM đang xếp hạng 95 trên 120 thành phố trong Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu. Với sự xuất hiện của VIFC, địa phương đặt mục tiêu vào top 75 năm 2035 và top 50 năm 2045.

Hoài Phương