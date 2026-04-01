Sống xanh ven biển - lối sống hút giới thượng lưu

Phần lớn nhóm khách thượng lưu quan tâm nhiều hơn đến bất động sản ven biển, đặc biệt là loại hình có thể dùng làm ngôi nhà thứ hai, theo khảo sát của Knight Frank.

Khảo sát của Knight Frank có sự tham gia của hơn 600 chuyên gia (bao gồm các chủ ngân hàng tư nhân và các cố vấn tài chính), đại diện cho những cá nhân siêu giàu (UHNWIs) có tổng tài sản hơn 3.300 tỷ USD, ghi nhận khoảng 56% người giàu trên thế giới quan tâm nhiều hơn đến bất động sản ven biển. Họ coi những tài sản này vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa giúp giữ giá trị tài sản trong dài hạn.

Nhiều khu vực ven biển đã trở thành nơi sinh sống quen thuộc của giới siêu giàu. Saint-Jean-Cap-Ferrat tại Pháp là ví dụ tiêu biểu. Khu vực này có quy mô dân số khoảng 1.531 người (cập nhất đến nay) nhưng tập trung nhiều biệt thự giá trị lớn, cảng du thuyền và hệ thống dịch vụ cao cấp. Nơi đây thu hút giới tài phiệt toàn cầu trong nhiều thập niên nhờ khí hậu ôn hòa và không gian sống riêng tư.

Theo báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, Saint-Jean-Cap-Ferrat thường xuyên góp mặt trong Top 100 thị trường bất động sản đắt đỏ nhất hành tinh (PIRI 100). Chỉ số này xác nhận đây là khu vực có tính thanh khoản đặc thù và giá trị tài sản duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung của thị trường nghỉ dưỡng quốc tế.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tùng

Nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg cùng vợ là Priscilla Chan đã chi khoảng 170 triệu USD để mua một bất động sản tại đảo Indian Creek (Miami) vào đầu tháng 3 năm nay, khu vực được mệnh danh là nơi ở của giới siêu giàu. Tại châu Âu, Lionel Messi sở hữu biệt thự ven biển tại Castelldefels (Tây Ban Nha), nơi có không gian yên tĩnh và tách biệt. Taylor Swift cũng nổi tiếng với danh mục bất động sản ven biển, trong đó có các dinh thự rộng lớn với tầm nhìn hướng biển.

Giải thích về xu hướng này, nhiều báo cáo cho biết nhóm thượng lưu coi nhà ven biển là một trong những biểu tượng cho phong cách sống và vị thế, đồng thời niềm kỳ vọng về môi trường sống tốt hơn và khả năng duy trì sức khỏe lâu dài. Ở góc độ đầu tư, bất động sản ven biển cũng có những lợi thế rõ rệt. Quỹ đất ven biển đẹp trên thế giới có giới hạn, trong khi nhu cầu luôn cao. Điều này khiến giá trị tài sản có xu hướng tăng theo thời gian. Theo Knight Frank, giá trung bình của bất động sản ven biển thường cao hơn khoảng 40-46% so với các tài sản tương đương trong đất liền.

Các dự án ven biển hiện nay cũng phát triển theo hướng "sống xanh" rõ rệt hơn. Không gian được thiết kế mở, mật độ xây dựng thấp, kết hợp các tiện ích như đường đi bộ ven biển, khu thể thao ngoài trời, bến du thuyền và khu chăm sóc sức khỏe. Nhiều công trình sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên để giảm tác động đến môi trường.

Những ngôi nhà với bến du thuyền tại thành phố Genoa trên bờ biển Italia. Ảnh: Pexels

Cần Giờ và đô thị ESG++

Tại Việt Nam, xu hướng an cư giữa đô thị xanh ven biển dần trở nên rõ nét với một trong những điểm đến nổi bật là Cần Giờ. Nơi đây nằm ở phía Đông Nam TP HCM, có hệ sinh thái tự nhiên hiếm có với biển, rừng, mặt nước và cảnh quan sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Tại đây, từ tháng 4/2025, Vinhomes Green Paradise khởi công, hướng đến mô hình siêu đô thị ESG++ quy mô 2.870 ha, phát triển theo định hướng xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh. Dự án không chỉ hướng đến chức năng nhà ở hay nghỉ dưỡng, mà được đặt trong mục tiêu hình thành đô thị biển tích hợp, kết hợp giữa an cư, du lịch, thương mại và dịch vụ.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là cách tiếp cận gắn với yếu tố tự nhiên. Mật độ xây dựng khoảng 16%, phần lớn diện tích được dành cho cây xanh và mặt nước. Trung tâm là Paradise Lagoon quy mô hơn 800 ha, kết hợp với hệ cảnh quan ven biển và không gian mở, góp phần tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên.

Không gian mở với mật độ xây dựng thấp giúp gió biển lưu thông tự nhiên, đồng thời thảm thực vật ven rừng góp phần điều hòa nhiệt độ và độ ẩm. Nhờ đó, môi trường sống duy trì được sự thông thoáng và ổn định, khác biệt so với khu vực đô thị mật độ cao.

Biệt thự mặt biển tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, dự án áp dụng các giải pháp như hồ điều hòa, bề mặt thấm nước, thu gom và tái sử dụng nước nhằm giảm áp lực lên tài nguyên. Giao thông nội khu được định hướng theo hướng phát thải thấp với các phương tiện sử dụng điện, trong khi năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời được đưa vào khai thác.

Đô thị còn mang đến loạt công trình quy mô lớn như nhà hát Blue Waves Theatre, sân golf 18 hố, tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders Cần Giờ 122 ha, cảng tàu quốc tế, khu khách sạn, hội nghị và thương mại dịch vụ. Hệ tiện ích này vừa phục vụ nhu cầu ở, còn hướng đến vai trò trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí mới của khu vực phía Nam.

Dự án cũng đặt trọng tâm vào các tiện ích phục vụ đời sống lâu dài như y tế, giáo dục và không gian cộng đồng. Theo định hướng, khu đô thị sẽ có bệnh viện Vinmec với sự tham gia tư vấn chuyên môn từ Cleveland Clinic, cùng hệ thống trường học và các không gian phát triển cho nhiều nhóm cư dân. Điều này giúp dự án mở rộng vai trò từ điểm nghỉ dưỡng sang mô hình đô thị có thể phục vụ nhu cầu sống thường xuyên.

Về kết nối hạ tầng, khu vực này sẽ hưởng lợi từ các công trình như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và khả năng kết nối với sân bay Long Thành. Theo đại diện chủ đầu tư, khi các công trình hạ tầng trọng điểm dần hình thành, khả năng kết nối của Cần Giờ với trung tâm TP HCM và các khu vực lân cận được rút ngắn đáng kể, qua đó mở rộng không gian phát triển về phía biển. Trên nền tảng đó, những mô hình đô thị ven biển quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ đón đầu nhu cầu dịch chuyển nơi ở, đồng thời góp phần định hình xu hướng sống gắn với thiên nhiên trong thời gian tới.

Hoàng Đan