Sông Tô Lịch sau gần một năm triển khai dự án 'hồi sinh'

Đầu tháng 12/2024, lãnh đạo TP Hà Nội đi thị sát dọc sông Tô Lịch và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu triển khai dự án khẩn cấp dẫn nước từ sông Hồng qua Hồ Tây để bổ cập cho sông Tô Lịch. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 2/9/2025 hoàn thành dự án, để dòng sông Tô Lịch không còn màu đen và mùi hôi.

Ảnh trên là sông Tô Lịch đoạn phố Quan Hoa chiều 4/9, mực nước xuống thấp và vẫn mang màu đen như thường lệ.