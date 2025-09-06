Sông Tô Lịch sau gần một năm triển khai dự án 'hồi sinh'

Đầu tháng 12/2024, lãnh đạo TP Hà Nội đi thị sát dọc sông Tô Lịch và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu triển khai dự án khẩn cấp dẫn nước từ sông Hồng qua Hồ Tây để bổ cập cho sông Tô Lịch. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 2/9/2025 hoàn thành dự án, để dòng sông Tô Lịch không còn màu đen và mùi hôi.Ảnh trên là sông Tô Lịch đoạn phố Quan Hoa chiều 4/9, mực nước xuống thấp và vẫn mang màu đen như thường lệ.
Cống dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây sang Hồ Sen để bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Hiện hạng mục này đã cơ bản hoàn thành và bơm nước vào hồ trong mấy ngày đầu tháng 9, nhưng chiều 4/9 đã ngừng bơm.
Việc lấy nước từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, thành phố đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện dự án xây dựng tuyến ống dài hơn 5 km, lấy nước từ sông Hồng, xuyên qua đê, chạy dọc đường Võ Chí Công và đổ vào sông Tô Lịch tại nút giao Hoàng Quốc Việt.
Hồ Sen nằm sát Hồ Tây, được sử dụng làm nơi trung chuyển nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Nước từ Hồ Sen chảy vào Hồ Tây qua kênh dẫn nằm sát công viên nước Hồ Tây, sau đó bổ cập cho sông Tô Lịch qua hai cửa điều tiết A, B ở phố Trích Sài.
Từ tháng 2, Công ty Thoát nước Hà Nội đã triển khai nạo vét bùn cả ngày lẫn đêm để khơi thông dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường cho dòng sông.
Cùng với bổ cập nước, nạo vét bùn, Hà Nội cũng triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để làm sống lại sông Tô Lịch như: xây đập dâng giữ nước, xây cống gom toàn bộ cống nước thải dọc hai bên sông, tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang bờ sông…
Hai ống bơm nước ở điểm đầu sông Tô Lịch, đoạn đầu phố Hoàng Quốc Việt không hoạt động chiều 4/9.
Cống nước thải nằm phía đường Giáp Nhất, đối diện ga Láng vẫn chảy thẳng ra sông.
Trước đó thành phố đã xây cống ngầm thu gom nước thải dọc hai bờ sông đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý. Sau đó thành phố lại bổ sung dự án gom những cống chưa được thu gom ở đoạn thuộc địa bàn quận Cầu Giấy cũ do nằm ở dự án khác.
Hai bờ sông nhiều đoạn vẫn nhếch nhác do là điểm tập kết rác, vứt rác bừa bãi, điểm đỗ xe, lan can hư hại… Trong ảnh người dân nhặt rác ở bờ sông đoạn phường Thanh Liệt.
Rác thải ngổn ngang bên bờ sông khu vực ngõ 250 đường Phan Trọng Tuệ.
Nhiều kế hoạch tổng vệ sinh, chỉnh trang hai bờ sông được thành phố đưa ra. Trên thực tế nhiều đoạn đã được vệ sinh, dọn cây cỏ, sơn lại lan can han rỉ... Nhưng cũng còn nhiều khu vực mất vệ sinh, nơi tập kết rác, vật liệu xây dựng.
Đập dâng tại cuối sông Tô Lịch được xây dựng từ tháng 2 đến nay vẫn còn là công trường ngổn ngang.
Do đặc thù sông Tô Lịch đầu nguồn (đầu đường Hoàng Quốc Việt) cao hơn đoạn cuối (phường Thanh Liệt) khoảng 2 m nên thành phố xây đập giữ nước ở cuối nguồn.
Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Do không có nguồn nước bổ cập, những năm qua con sông trở thành nơi thoát nước thải và một phần của nước mưa vào mùa mưa. Hà Nội đã có nhiều kế hoạch khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch nhưng đều không hiệu quả. Trong ảnh đoạn Cầu Dậu nằm ở cuối sông Tô Lịch.
Võ Hải - Hoàng Giang