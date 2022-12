Son Heung-min không dùng thuốc giảm đau để dự World Cup

Đội trưởng Hàn Quốc Son Heung-min muốn phẫu thuật sớm và phải chịu đau để được thi đấu tại World Cup 2022 sau khi bị nứt xương hốc mắt.

Son bị bốn vết nứt hốc mắt sau va chạm với Chancel Mbemba ở trận Tottenham gặp Marseille tại Champions League ngày 1/11. Anh phải phẫu thuật hai ngày sau đó và chạy đua với thời gian để kịp dự World Cup 2022 trong trạng thái nén đau.

Thông thường sau, các ca phẫu thuật tương tự, bệnh nhân sẽ được dùng thuốc giảm đau loại mạnh. Nhưng trên kênh truyền hình Hàn Quốc YTN ngày 12/12, bác sĩ Wang Joon-ho của Bệnh viện Seoul kể Son Heung-min không dùng loại thuốc này, do nó có các chất thuộc danh mục doping và ma tuý bị cấm trong thể thao.

"Thông thường, thuốc giảm đau loại mạnh được sử dụng từ hai đến bốn tuần sau phẫu thuật", bác sĩ Wang nói thêm. "Nhưng Son Heung-min chỉ uống Tylenol – loại thuốc giảm đau nhẹ nhất và anh ấy chịu đựng những cơn đau".

Son đi bóng trước trung vệ Pepe trong trận Hàn Quốc thắng ngược Bồ Đào Nha 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022 ngày 2/12. Ảnh: AFP

Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình này đồng thời cảm phục ý chí của đội trưởng tuyển Hàn Quốc. Bác sĩ Wang nói thêm: "Cậu ấy có quyết tâm và trái tim mạnh mẽ đến mức khó điều gì có thể ngăn cản".

Ca phẫu thuật của Son được đánh giá thành công. Anh hồi phục mà không gặp phải di chứng "song thị" - nhìn một vật thành hai, đồng thời có thể thi đấu World Cup 2022 nhờ sự trợ giúp của chiếc mặt nạ bảo hộ đặc biệt.

Ông Son Woong-jung – bố ruột đồng thời là HLV riêng của Son Heung-min, cũng tiết lộ con trai đã yêu cầu thực hiện ca phẫu thuật càng sớm càng tốt vì khao khát được dự World Cup. Trong trailer chương trình "You quiz on the Block" phát ngày 12/12, ông Son Woong-jung nói: "Con trai tôi chườm lạnh liên tục trừ lúc ngủ. Có lẽ nhờ vậy mà chỗ giảm sưng nhanh hơn".

Tập đầy đủ sẽ được phát sóng vào ngày 14/12. Tại đây, ông Son Woong-jung sẽ có những chia sẻ kỹ hơn về quá trình rèn luyện khắc nghiệt để con trai trở thành cầu thủ châu Á đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, ông cũng kể lại những ngày vất vả cùng con trai sang Đức bắt đầu sự nghiệp ở châu Âu.

Chấn thương nứt xương mắt tưởng chừng khiến Son Heung-min lỡ hẹn World Cup tại Qatar. Tuy nhiên, anh vẫn thi đấu trọn vẹn bốn trận cho Hàn Quốc tại giải. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tiền đạo 30 tuổi là pha bứt tốc phản công rồi chọc khe cho Hwang Hee-chan ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 đúng phút cuối trước Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng, qua đó giúp Hàn Quốc giành vé vào vòng knock-out lần đầu sau 12 năm. Tuy nhiên, đội cũng phải dừng bước ở vòng 1/8 khi thua Brazil 1-4.

Ngày 13/12, Son Heung-min rời Hàn Quốc sang Anh để hội quân với Tottenham Hotspur.

Hiếu Lương