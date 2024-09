Sôi động vòng loại giải đấu sinh viên toàn quốc UEC2024 MLBB

32 đội thi đã cống hiến cho người xem những trận đấu sôi động tại vòng loại Giải đấu thể thao điện tử sinh viên toàn quốc 2024 bộ môn Mobile Legends: Bang Bang (UEC2024 MLBB).

Sau bốn ngày tranh tài, giải đấu UEC2024 MLBB đã có những màn trình diễn mãn nhãn đến từ các đội. Mỗi trận đấu là một cuộc chiến không khoan nhượng, nơi chiến thuật và sự phối hợp nhuần nhuyễn đã trở thành yếu tố quyết định thành bại của mỗi đội.

Vòng loại giải đấu UEC2024 MLBB thu hút người xem qua hình thức trực tuyến. Một số trận đấu đã để lại được cảm xúc cho người xem như FPT Esport với Fpoly Deadline hay The Synergy Seekers với The Magician...

Sau những màn đua tranh căng thẳng, vòng loại của giải đấu đã tìm ra 4 cái tên xuất sắc bước vào vòng chung kết gồm Cupid’s Last Wish (trường Đại học Công nghệ TP HCM), Destroy (trường Đại học Thủy lợi Hà Nội), HUMG (trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội) và The Magician (trường Đại học Bách khoa Hà Nội).

Theo lịch thi đấu được ban tổ chức UEC2024 MLBB 2024 công bố, vòng chung kết của giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/9 từ 12h00 - 21h00, phát sóng trực tiếp trên FPT Play; hệ thống kênh VIRESA, Mobile Legends: Bang Bangvà fanpage Vietnam Gameverse. Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, trận chung kết sẽ diễn ra không có khán giả.

Chương trình do Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online), Funtap Games và Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) phối hợp đồng tổ chức. Đối tượng tham gia giải đấu năm nay là sinh viên đại học và cao đẳng toàn quốc (không có tiền sử vi phạm quy định trò chơi và mạng xã hội).

Cơ cấu giải thưởng gồm: đội Vô địch nhận giải thưởng trị giá 30 triệu đồng, suất dự Giải vô địch quốc gia 2024 - FPT Cup; Á quân nhân giải 15 triệu đồng, suất dự FPT Cup; hạng Ba nhận giải 10 triệu đồng và hạng Tư là 5 triệu đồng.

UEC2024 MLBB là giải đấu với lực lượng nòng cốt là các bạn sinh viên, là yếu tố quan trọng trong phát triển phong trào thể thao điện tử, từ đó phát hiện và tập trung đào tạo năng khiếu, bổ sung lực lượng vận động viên cho các đội tuyển quốc gia, tạo đà cho sự phát triển của thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao trong tương lai.

Hiện nay, thể thao điện tử là môn thể thao chuyên nghiệp đã được đưa vào thi đấu chính thức tại nhiều sự kiện thể thao thành tích cao như Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và Đại hội Thể thao trong nhà châu Á (Asian Indoor Games). MLBB là bộ môn thể thao điện tử phổ biến và có lượng người chơi lớn ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á, bộ môn này cũng đã được đưa vào thi đấu tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp 30,31 và 32 và đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam đã giành Huy chương Đồng bộ môn này tại SEA Games 32.

