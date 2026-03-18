Sơ loại Vietnam Game Awards vượt 100.000 bình chọn

Vietnam Game Awards 2026 vượt mốc 100.000 lượt bình chọn chỉ sau một tuần mở vòng sơ loại.

Giai đoạn sơ loại từ ngày 10/3 đến 31/3 thu hút hơn 250 đề cử thuộc 4 nhóm hạng mục. Lượng bình chọn tăng vọt cho thấy sức nóng của thị trường và sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Ở nhóm The Golden Galaxy, Cộng đồng game thủ Đột Kích đang dẫn đầu hạng mục Cộng đồng game được yêu thích nhất với 6.528 lượt bình chọn. Audition - Nhịp Điệu Cuộc Sống giữ vị trí số một ở Game vượt thời gian với 6.224 lượt. FC Mobile VN dẫn đầu Game của năm với 5.878 lượt bình chọn.

Ở hạng mục Nhà phát hành game xuất sắc, GOSU hiện đứng đầu với 5.952 lượt bình chọn. Tướng Ahri của tựa game Liên Minh Huyền Thoại dẫn đầu hạng mục Nhân vật được yêu thích nhất với 4.603 lượt, bỏ xa các ứng viên còn lại.

Giao diện bình chọn vòng sơ loại Vietnam Game Awards 2026. Ảnh chụp màn hình

Nhóm The Golden Gear ghi nhận sự cạnh tranh giữa nhiều thương hiệu công nghệ. Ứng dụng ZaloPay dẫn đầu hạng mục Kênh thanh toán được yêu thích nhất. Ở mảng phần cứng, laptop gaming Legion Pro 7i Gen 10 và màn hình LG UltraGear OLED 45GX950A-B lần lượt đứng số một hạng mục tương ứng.

Tại nhóm The Golden Star, Liên Minh Huyền Thoại dẫn đầu hạng mục bộ môn Thể thao điện tử xuất sắc với 2.858 lượt. Sự kiện LCP Finals Weekend đứng đầu hạng mục Giải đấu thể thao điện tử của năm với 2.815 lượt bình chọn.

Sân khấu trao giải Game vượt thời gian tại Vietnam GameVerse 2024. Ảnh: Thanh Tùng

Kết quả chung cuộc dựa trên 50% bình chọn của độc giả và 50% điểm từ hội đồng chuyên môn. Riêng 5 giải thưởng về cộng đồng, nhân vật và dịch vụ phụ trợ do độc giả quyết định 100%.

Mỗi tài khoản được bình chọn một lần cho mỗi hạng mục. Số phiếu hiển thị công khai và sẽ ẩn trong ba ngày cuối để đảm bảo tính công bằng. 3 đến 5 đề cử có điểm cao nhất mỗi hạng mục sẽ vào chung kết, diễn ra 7/4 đến 21/4. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 8/5 tại TP HCM, trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026.

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Do Local - Go Global", dự kiến thu hút hơn 50.000 người tham dự. Ban tổ chức cũng bổ sung các giải đấu Esports chuyên nghiệp như Cup Thể thao điện tử Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026, đồng thời mở rộng quy mô khu vực doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập.

Thái Anh