SME được hỗ trợ đến 60 triệu khi đăng ký thương hiệu ở nước ngoài

Tỉnh Tây Ninh thông qua Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ với tối đa 60 triệu đồng cho mỗi đơn được tổ chức quốc tế chấp thuận, hiệu lực từ 10/10.

Theo Nghị quyết, phạm vi hỗ trợ bao gồm: đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và công nhận giống cây trồng mới. Đối tượng hưởng chính sách rộng, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khoa học công nghệ; chủ thể có sản phẩm OCOP; hợp tác xã, hội, hiệp hội; đơn vị có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm, giải pháp đạt giải trong các cuộc thi sáng tạo của tỉnh.

Chi phí hỗ trợ có nhiều mức khác nhau, tùy thuộc loại hình đăng ký. Theo đó, mỗi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giống cây trồng mới trong nước được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Đối với các hồ sơ đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng khi đơn được các tổ chức quốc tế chấp thuận. Mỗi tổ chức, cá nhân được hưởng hỗ trợ một lần ở từng nội dung.

Sản phẩm OCOP tại Tây Ninh. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh.

Tỉnh Tây Ninh hiện có khoảng 37.000 doanh nghiệp. 97% trong số này là nhóm SME. Với OCOP, tỉnh có khoảng 400 sản phẩm được xếp hạng 3 sao trở lên. Tỉnh cũng kỳ vọng đến 2030 đạt ít nhất 40 doanh nghiệp về khoa học - công nghệ và sẽ có 40% doanh nghiệp trong tỉnh có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Do đó, chính sách hỗ trợ về bảo hộ tài sản trí tuệ sẽ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nâng cao ý thức xây dựng, bảo vệ, phát triển tài sản trí tuệ. Xa hơn, chính sách được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị sản phẩm, dịch vụ của địa phương.

Ông Trần Văn Kết - Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương cho biết tỉnh quan tâm, đồng hành sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là nhóm SME. Giai đoạn 5-10 năm tới, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nghiệp lớn mạnh về số lượng, đủ sức cạnh tranh trong khu vực với 5-10% trong số này có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, theo ông Kết, để làm được tỉnh cần tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực giá trị gia tăng cao và đào tạo nguồn nhân lực số có kỹ năng quản trị hiện đại. Bên cạnh chính sách hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ, địa phương xây dựng các chương trình hỗ trợ tư vấn pháp luật, cổng thông tin về pháp luật giúp doanh nghiệp nắm các quy định mới.

Song song, địa phương cũng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc và thanh toán điện tử. Đồng thời, tỉnh cũng hợp tác với các tập đoàn công nghệ như Viettel, VNPT để tư vấn, đào tạo tiếp cận và ứng dụng giải pháp số trong hoạt động kinh doanh.

"Chúng tôi mong đồng hành, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới và phát triển bền vững trong giai đoạn mới", đại diện Sở Công thương nói.

Tây Ninh với vị trí cửa ngõ kết nối TP HCM với Tây Nam bộ có nhiều lợi thế phát triển kinh tế. Nhiều năm qua, tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về các chỉ số kinh tế, FDI, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo.

Riêng 8 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GRDP ước đạt trên 9,5%. Quy mô kinh tế trên 350.000 tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Tỉnh có 46 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp với diện tích hơn 17.000 ha đi vào hoạt động, góp phần tạo động lực thu hút đầu tư. Tính giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã tiếp nhận hơn 1.900 dự án FDI, tổng vốn trên 24 tỷ USD.

Hoài Phương