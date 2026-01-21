SmartDepo VIB tối ưu tiền nhàn rỗi bằng mô hình tích lũy ba tầng

SmartDepo VIB tổ chức tiền nhàn rỗi theo ba tầng tích lũy gồm sinh lời theo ngày, tuần và kỳ hạn theo tháng, giúp dòng tiền chờ vận hành linh hoạt trong kế hoạch tài chính cá nhân.

Trong quản lý tài chính cá nhân, luôn tồn tại những khoản tiền chờ - các khoản tiền chưa được sử dụng ngay. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu dòng tiền nhàn rỗi này có buộc phải đứng yên, hay vẫn có thể sinh lời mà không làm gián đoạn nhịp chi tiêu và kế hoạch tài chính.

Theo đại diện nhà băng, trong bối cảnh chưa xác định được kênh đầu tư phù hợp, nhiều nhà đầu tư cá nhân không rút tiền khỏi thị trường, nhưng cũng không vội tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá. Họ lựa chọn trạng thái chờ, chờ tín hiệu rõ ràng hơn, cơ hội có xác suất cao và chờ thời điểm phù hợp với kế hoạch cá nhân, không phải là sự do dự, mà là quyết định có tính toán.

Nhân viên nhà băng tư vấn các sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: VIB

Từ thực tế đó, tư duy quản lý tài chính cá nhân bắt đầu thay đổi. Tiền chờ cơ hội không còn đồng nghĩa với tiền phải đứng yên. Dòng tiền này hoàn toàn có thể được tối ưu để sinh lời, nếu giải pháp đủ linh hoạt và không phá vỡ nhịp sử dụng. Yếu tố này cũng là nền tảng để SmartDepo của VIB phát huy vai trò, không như sản phẩm đơn lẻ, mà như hệ kiến trúc vận hành dòng tiền nhàn rỗi theo ba tầng.

Đại diện cho biết thêm, so với các giải pháp tích lũy truyền thống, điểm khác biệt của SmartDepo không nằm ở việc so sánh lãi suất, mà ở tư duy thiết kế. Trong nhiều năm, thị trường quen với mô hình tuyến tính: khách hàng có tiền, chọn kỳ hạn, rồi nhận lãi. Mô hình này phù hợp khi dòng tiền ổn định và kế hoạch ít thay đổi. Song, trong bối cảnh kinh tế biến động, khi kế hoạch cá nhân thường xuyên điều chỉnh, cách tiếp cận này dần bộc lộ hạn chế.

SmartDepo đi theo hướng ngược lại. Thay vì hỏi khách hàng muốn gửi bao lâu, VIB đặt câu hỏi dòng tiền sẽ được sử dụng khi nào. Từ đó, hệ sinh thái SmartDepo thiết kế để đi theo nhịp sống tài chính thực tế của người dùng, thay vì yêu cầu người dùng thích nghi với sản phẩm.

Nhóm khách hàng có tiền nhàn rỗi thường có ba đặc điểm, họ ưu tiên sự an toàn và bảo toàn vốn. Song, bảo toàn không đồng nghĩa với chấp nhận để tiền mất giá theo thời gian. Họ tìm kiếm giải pháp vừa an toàn, vừa tạo ra giá trị trong thời gian chờ. Bên cạnh đó, họ không muốn khóa vốn cứng, bởi tiền cần luôn sẵn sàng khi có nhu cầu phát sinh. Cuối cùng, họ có xu hướng chia tiền theo mục đích sử dụng rất rõ ràng, bao gồm tiền chi tiêu hàng ngày, tiền dự phòng và tiền chờ đầu tư hoặc kế hoạch trung hạn. VIB đánh giá, đây là khoảng trống mà thị trường trước đây chưa giải quyết trọn vẹn, là không gian để SmartDepo phát huy hiệu quả.

SmartDepo xây dựng như bộ giải pháp tích lũy thông minh cho toàn bộ dòng tiền nhàn rỗi, từ ngày, đến tuần và theo tháng. Thay vì buộc khách hàng lựa chọn một kỳ hạn cố định, giải pháp này tổ chức dòng tiền theo nhịp sử dụng thực tế. Triết lý xuyên suốt là mọi khoản tiền chờ chi tiêu, chờ cơ hội hay chờ kế hoạch đều có thể sinh lời.

Giá trị cốt lõi của SmartDepo không nằm ở việc tối đa hóa lãi suất đơn lẻ, mà ở cách VIB thiết kế và quản lý dòng tiền cho khách hàng. Từ tư duy đó, ngân hàng xây dựng ba lớp sản phẩm bổ trợ lẫn nhau, hình thành mô hình tích lũy liền mạch, linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng.

SmartDepo VIB tối ưu tiền nhàn rỗi bằng mô hình tích lũy ba tầng. Ảnh: VIB

Ở tầng đầu tiên, tài khoản Siêu lợi suất được thiết kế cho dòng tiền cần linh hoạt hàng ngày. Dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán vẫn sinh lời theo ngày, với mức lãi suất đến 4,3% một năm, nhưng không làm gián đoạn các giao dịch chi tiêu. Khách hàng chỉ cần kích hoạt một lần trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB, sau đó tiền tự động sinh lời trong khi vẫn sẵn sàng rút, chuyển hoặc thanh toán bất cứ lúc nào. Điểm khác biệt của sản phẩm nằm ở việc kết hợp giữa sinh lời và thanh khoản, giúp tiền trong tài khoản không còn ở trạng thái chờ đợi. Gần một triệu người dùng đã lựa chọn tài khoản Siêu lợi suất, cho thấy nhu cầu lớn với các giải pháp sinh lời linh hoạt theo ngày.

Với tầng thứ hai là Hi-Depo, sản phẩm tiền gửi linh hoạt theo tuần, phù hợp với những khoản tiền chờ sử dụng trong ngắn hạn. Các khoản này có thể là tiền vừa thu hồi từ khoản đầu tư, tiền chờ giải ngân hoặc tiền dự kiến sử dụng trong vài tuần tới. Hi-Depo cho phép khách hàng lựa chọn kỳ hạn từ một đến 12 tuần, với lợi suất tăng dần theo thời gian nắm giữ và đạt mức đến 5,6% một năm. Sản phẩm được thiết kế để cân bằng giữa lợi suất và tính linh hoạt, giúp dòng tiền sinh lời tốt hơn tài khoản thanh toán nhưng vẫn không bị khóa cứng trong thời gian dài.

Khách hàng có thể gửi kỳ hạn linh hoạt 1-12 tuần, với mệnh giá từ 50 triệu đồng, 100 triệu đồng, 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng cá nhân. Sản phẩm được thiết kế để cân bằng giữa lợi suất và tính linh hoạt, giúp dòng tiền sinh lời tốt hơn tài khoản thanh toán nhưng vẫn không bị khóa cứng trong thời gian dài.

Ở tầng thứ ba, iDepo đóng vai trò là giải pháp tích lũy cho các kế hoạch ngắn và trung hạn. Khách hàng có thể gửi tiền với kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng, hưởng lãi suất lên đến 7,4% một năm, trả lãi định kỳ theo tháng, quý hoặc nửa năm. Điểm nổi bật của giải pháp này là khả năng chuyển nhượng linh hoạt. Người gửi có thể mua, bán hoặc chỉ định người mua lại khoản tiền gửi ngay trên nền tảng MyVIB mà không làm mất phần lợi nhuận đã tích lũy. Cách thiết kế này giúp giải quyết lo ngại phổ biến của người gửi tiền, đó là cần rút vốn trước hạn sẽ ảnh hưởng đến lãi suất.

Theo VIB, ba lớp sản phẩm của SmartDepo vận hành song song, mỗi lớp đảm nhiệm vai trò riêng trong quản lý dòng tiền. Khi kết hợp các giải pháp này, khách hàng có thể tổ chức tiền nhàn rỗi theo đúng nhịp chi tiêu, nhịp chờ cơ hội và nhịp kế hoạch cá nhân, thay vì phải điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với kỳ hạn cố định như trước đây.

Hi-Depo và iDepo cho thấy sức hút rõ nét qua số liệu thực tế. Trong năm 2025, lượng khách hàng mở hai sản phẩm này tăng gần 1,5 lần so với năm 2024. Xu hướng này thể hiện sự thay đổi trong hành vi tích lũy, khi người dùng ưu tiên các giải pháp vừa tạo lợi nhuận, vừa linh hoạt và cho phép chủ động sử dụng vốn.

Ngân hàng đánh giá, những khách hàng lựa chọn tài khoản Siêu lợi suất, Hi-Depo hay iDepo không tìm kiếm lợi nhuận đột biến, mà hướng đến việc gán vai trò cụ thể cho từng khoản tiền trong kế hoạch tài chính tổng thể.

Minh Anh, 35 tuổi, quản lý cấp trung tại doanh nghiệp sản xuất ở TP HCM cho biết, sau hơn 10 năm làm việc và đầu tư, bạn trẻ tích lũy khoảng 1,6 tỷ đồng. Trải qua nhiều biến động của thị trường chứng khoán và bất động sản, Minh Anh không còn muốn tập trung toàn bộ tài sản vào một kênh. Thay vào đó, bạn chia dòng tiền theo mục đích sử dụng. Khoản tiền dành cho sinh hoạt hàng ngày chỉ ở mức vài chục triệu đồng. Trước đây, khoản này thường nằm trong tài khoản thanh toán và không sinh lời. Khi sử dụng tài khoản Siêu lợi suất, Minh Anh vẫn giữ nguyên thói quen chi tiêu, nhưng dòng tiền này bắt đầu sinh lời theo ngày. Quan trọng hơn, tiền luôn sẵn sàng rút ra khi cần, giúp bạn duy trì cảm giác an tâm.

Theo Minh Anh, với các khoản tiền chờ sử dụng trong một đến vài tuần, như tiền thưởng hoặc tiền vừa thu hồi từ đầu tư, bạn lựa chọn Hi-Depo. Giải pháp này giúp dòng tiền sinh lời trong thời gian chờ, nhưng không bị khóa cứng như tiền gửi dài hạn. Đối với các kế hoạch trung hạn kéo dài từ một đến ba năm, Minh Anh sử dụng iDepo. Ở nhóm tiền này, bạn vừa quan tâm đến lãi suất, vừa còn chú trọng khả năng điều chỉnh khi kế hoạch thay đổi. Việc có thể chuyển nhượng khoản tiền gửi ngay trên ứng dụng MyVIB giúp chủ động xoay chuyển dòng tiền mà vẫn giữ được lợi nhuận đã tích lũy.

VIB cho biết, từ góc độ tổng thể, SmartDepo khác biệt ở cách tiếp cận. Thay vì đặt lãi suất làm trung tâm, giải pháp này tập trung vào cách vận hành dòng tiền chờ, cho phép phân chia tiền theo mục đích sử dụng. Hệ thống trả lợi nhuận theo ngày, theo tuần và theo tháng, phù hợp với nhịp vận động tự nhiên của dòng tiền. Khi kết hợp ba lớp của SmartDepo, người dùng có thể tối ưu từng khoản tiền riêng lẻ, xây dựng nền tảng tích lũy linh hoạt, có khả năng thích ứng qua nhiều giai đoạn kinh tế. Ở phạm vi rộng hơn, khi dòng tiền nhàn rỗi của hàng triệu người dùng vận hành hiệu quả, nguồn vốn trong nền kinh tế giảm sự gián đoạn. Ngân hàng có thêm nguồn lực ổn định để phục vụ hoạt động sản xuất, trong khi người dân vẫn giữ được quyền chủ động với tài sản của mình. Thị trường tài chính nhờ đó vận hành ổn định hơn, hạn chế các cú sốc do dòng tiền bị đóng băng hoặc rút ra đột ngột.

Hoàng Đan