Slovakia cắt nguồn điện khẩn cấp cho Ukraine

Slovakia ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine, sau khi Kiev không khôi phục đường ống dẫn dầu Druzhba theo yêu cầu của nước này và Hungary.

"Kể từ hôm nay, Ukraine sẽ không còn nhận được sự giúp đỡ khi họ đề nghị Slovakia hỗ trợ ổn định mạng lưới năng lượng của mình", Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo hôm 23/2.

Động thái diễn ra hai ngày sau khi Thủ tướng Fico cảnh báo cắt nguồn cung điện khẩn cấp cho Ukraine, trừ khi Kiev nối lại hoạt động vận chuyển dầu từ Nga sang Slovakia qua đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đưa ra cảnh báo tương tự vài ngày trước đó.

Theo ông Fico, biện pháp ngừng cung cấp điện sẽ được dỡ bỏ "ngay khi hoạt động trung chuyển dầu sang Slovakia được khôi phục".

"Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện thêm các biện pháp đáp trả", ông nói, thêm rằng Slovakia cũng sẽ xem xét lại "lập trường mang tính xây dựng trước đây về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine".

Ông cho rằng việc nguồn cung dầu qua đường ống Druzhba bị đình trệ là "quyết định hoàn toàn mang tính chính trị" của Ukraine nhằm gây sức ép với Slovakia liên quan lập trường quốc tế của nước này đối với cuộc chiến giữa Kiev và Moskva.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc họp báo ở thủ đô Bratislava ngày 15/2. Ảnh: AFP

Công ty điều hành lưới điện Ukraine Ukrenergo cho biết họ chưa được thông báo chính thức từ Slovakia về quyết định cắt nguồn cung điện khẩn cấp, nhưng nhấn mạnh động thái đó sẽ "không ảnh hưởng đến hệ thống điện thống nhất của Ukraine".

"Lần gần nhất Ukraine đề nghị Slovakia hỗ trợ khẩn cấp về điện là hơn một tháng trước và với sản lượng rất hạn chế", Ukrenergo cho biết.

Trong khi đó, công ty tư vấn ExPro có trụ sở tại Kiev cho biết Hungary và Slovakia cung cấp khoảng 68% lượng điện nhập khẩu của Ukraine trong tháng này.

Hungary và Slovakia vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát tháng 2/2022, đồng thời là hai thành viên EU còn sử dụng dầu Nga cung cấp qua đường ống Druzhba.

Đường ống Druzhba (màu xanh) từ Nga chạy qua lãnh thổ Ukraine tới Slovakia và Hungary. Đồ họa: Aspenia Online

Ukraine ngày 27/1 thông báo đình chỉ hoạt động của đường ống Druzhba do máy bay không người lái (UAV) Nga tập kích làm hư hại hạ tầng và Kiev đang khắc phục thiệt hại "nhanh nhất có thể".

Slovakia cho rằng việc sửa chữa đường ống đã hoàn tất nhưng Ukraine vẫn cố tình trì hoãn nối lại hoạt động của Druzhba. Theo ông Fico, đại sứ Slovakia tại Kiev đã bị ngăn đến thăm đoạn đường ống Druzhba bị hư hại. Giới chức Slovakia và Hungary ngày 18/2 cũng đã thông báo đình chỉ xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine.

Ukraine mô tả những cảnh báo của Slovakia và Hungary là "hành vi tống tiền, mang tính khiêu khích, thiếu trách nhiệm và đe dọa an ninh năng lượng toàn bộ khu vực".

EU áp lệnh cấm đối với hầu hết các mặt hàng dầu nhập khẩu từ Nga vào năm 2022, nhưng đường ống Druzhba được miễn trừ để các quốc gia Trung Âu không có đường bờ biển có thời gian tìm kiếm nguồn cung thay thế.

