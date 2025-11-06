Singapore sẽ phạt roi kẻ lừa đảo trực tuyến

Singapore bổ sung hình thức đánh roi để xử phạt tội phạm lừa đảo và những người tiếp tay, với số lượng 6-24 roi tùy mức độ vi phạm.

Quốc hội Singapore ngày 4/11 thông qua sửa đổi luật hình sự, bổ sung hình phạt đánh roi đối với các tội phạm liên quan đến lừa đảo, trong nỗ lực được chính phủ mô tả là "răn đe loại tội phạm phổ biến nhất" ở nước này. Đây là hình phạt bổ sung bên cạnh các loại án tù và phạt tiền vốn đã có hiệu lực trước đây.

Theo dự luật sửa đổi Luật Hình sự, những người tổ chức, tuyển dụng hoặc tham gia các đường dây lừa đảo sẽ bị phạt 6-24 roi, tùy mức độ nghiêm trọng.

Những người đóng vai trò "trung gian", gồm hành vi cung cấp tài khoản ngân hàng, cung cấp SIM điện thoại hay thông tin định danh kỹ thuật số Singpass cho kẻ lừa đảo có thể bị đánh tối đa 12 roi.

Cảnh sát Singapore tuần tra bên ngoài khu vực triển lãm hàng không tháng 2/2024. Ảnh: AFP

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và Ngoại giao Sim Ann nhấn mạnh "những ai thật sự là nạn nhân" sẽ không bị truy tố, khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh mức phạt nếu cần thiết.

Bà giải thích thêm rằng hình phạt đánh roi chỉ áp dụng cho nam giới dưới 50 tuổi, và tòa án có thể thay thế bằng án tù tối đa 12 tháng nếu bị cáo vượt quá độ tuổi này.

Chính phủ Singapore cho biết việc bổ sung hình phạt thể xác là nhằm tăng tính răn đe, trước tình trạng tội phạm lừa đảo đang lan rộng và gây thiệt hại kỷ lục ở nước này.

Kể từ năm 2020, Singapore đã ghi nhận khoảng 190.000 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại khoảng 2,8 tỷ USD. Riêng năm 2024, chính phủ ghi nhận hơn 51.000 vụ lừa đảo, gây thiệt hại ít nhất 840 triệu USD, tăng 70% so với năm trước. Loại hình tội phạm này cũng chiếm tới 60% tổng số vi phạm pháp luật ở Singapore.

Minh họa cách thực hiện hình phạt đánh roi tại Singapore. Đồ họa: DW

Một số nghị sĩ Singapore cho rằng các biện pháp mới chưa đủ mạnh. Nghị sĩ Xie Yao Quan kêu gọi quốc hội nâng mức phạt đối với tội phạm lừa đảo lên "tương đương tội ma túy, vì ma túy hủy hoại cuộc sống, còn lừa đảo phá hủy cả tài sản và tương lai của nạn nhân".

Tuy nhiên, bà Sim Ann lập luận các cơ quan điều tra còn phải đối diện thách thức phân biệt rõ mức độ trách nhiệm khác nhau giữa những cá nhân trong đường dây lừa đảo, khi ranh giới giữa nạn nhân và cố ý lừa đảo rất mơ hồ. Bà cho rằng cần để tòa án quyết định áp dụng hình phạt nào là phù hợp cho từng trường hợp.

Song song với các quy định mới về tội phạm lừa đảo, chính phủ cũng điều chỉnh phạm vi áp dụng hình phạt đánh roi cho các tội danh khác, bỏ quy định bắt buộc trong một số trường hợp hoặc trao quyền quyết định cho tòa án. Hiện Singapore có 96 tội danh áp dụng đánh roi tùy theo phán quyết và 65 tội danh bắt buộc phạt đánh roi.

Ngoài ra, các điều khoản bổ sung Luật Hình sự còn tăng mức phạt với hành vi phát tán hình ảnh và video nhạy cảm, mở rộng bảo vệ đối với trẻ em và nạn nhân dễ bị tổn thương, đồng thời hình sự hóa hành vi phát tán trái phép thông tin cá nhân của công chức.

Thanh Danh (Theo CNA, NHK)