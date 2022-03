Singapore đón du khách với tiêu chuẩn du lịch mới

Singapore mở cửa đón du khách trở lại khám phá các trải nghiệm thú vị, mới lạ, song vẫn đảm bảo đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Dịch bệnh góp phần định hình lại ngành du lịch toàn cầu, thúc đẩy ngành này áp dụng các tiêu chuẩn mới phù hợp để sớm thích nghi bối cảnh mới. Với tình hình dịch bệnh kéo dài cùng sự xuất hiện của các biến chủng mới, nhiều quốc gia đã lựa chọn giải pháp sống chung Covid để khôi phục kinh tế - xã hội, trong đó có Singapore.

So với trước khi dịch bệnh bùng phát, các tiêu chí du lịch an toàn hiện nay mở rộng và bao quát hơn. Ngoài việc phòng tránh những tai nạn không đáng có, biện pháp phòng chống dịch, quy định cách ly, quy trình chăm sóc y tế, vệ sinh khử khuẩn trên các phương tiện di chuyển, sân bay, khách sạn và điểm tham quan... được chính phủ chú trọng.

Đảo quốc sư tử hình dung lại khái niệm du lịch, áp dụng tiêu chuẩn du lịch mới nhằm đáp ứng các nhu cầu từ du khách trong thời sống chung Covid. Ảnh: csc.gov.sg

Theo đó, bên cạnh tiếp tục mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ, thú vị như trước đây, ngành du lịch cũng nên thích ứng với các nhu cầu mới từ du khách, đồng thời áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho họ.

Biện pháp công nghệ

Thách thức từ dịch bệnh kèm sự thay đổi kỳ vọng của du khách đã góp phần tạo động lực cho các doanh nghiệp du lịch đổi mới. Trong đó, công nghệ được xem là yếu tố quan trọng giúp ngành này phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Ngoài giúp đảm bảo yếu tố tương tác an toàn, công nghệ hiện đại còn hỗ trợ thúc đẩy các mô hình kinh doanh và trải nghiệm mới mẻ. Các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng, giúp du khách hồi phục thể lực, tinh thần sau thời gian căng thẳng vì dịch bệnh.

Đảo quốc sư tử hiện đã sẵn sàng đón du khách quốc tế trở lại, mở cửa toàn bộ đường bay. Bí quyết giúp đưa du lịch trở lại của Singapore là không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, vận dụng các giải pháp công nghệ cao. Những sáng kiến công nghệ nổi bật của Singapore gồm: trải nghiệm "không tiếp xúc" tại làn nhập cảnh tự động, cơ chế tự động và A.I ở các khách sạn cao cấp, các ứng dụng giúp truy vết tiếp xúc khi phát hiện ca nhiễm...

Trên nền tảng đó, Singapore đã nâng cao các biện pháp quản lý an toàn phòng dịch song vẫn đảm bảo du khách có trải nghiệm dịch vụ, tham quan thú vị, bảo tồn các giá trị bền vững trong hầu hết lĩnh vực. Những nỗ lực này góp phần đưa đảo quốc trở lại trên trường du lịch quốc tế với vị thế là một trong các điểm đến truyền cảm hứng, tạo cảm giác an tâm cho du khách khi tận hưởng kỳ nghỉ tại đây.

Ngoài ra, trải nghiệm số trong cuộc sống thực (phygital) tại các triển lãm hướng đến trẻ em Gallery Children's Biennale của National Gallery Singapore, triển lãm Story of the Forest ở National Museum of Singapore, khu ẩm thực công nghệ cao KOPItech trong trung tâm thương mại Funan... cũng là điểm mới mẻ, thú vị cho du khách khám phá trong lần trở lại đảo quốc sắp tới.

Du khách có thể thiền và nghỉ dưỡng tại khách sạn Villa Samadhi Singapore by Samadhi trong khu bảo tồn thiên nhiên Labrador Park. Ảnh: Blue Sky Escapes

Dịch vụ cao cấp

Ngoài trải nghiệm phygital (thực ảo song hành) mới lạ, hiện đại, du khách có thể tái tạo năng lượng, tăng hứng khởi hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại đảo quốc. Doanh nghiệp lữ hành Blue Sky Escapes thường tổ chức các đợt nghỉ dưỡng "An Emergence of Self" dài ba ngày hai đêm với lịch trình bao gồm thời gian thiền, chữa lành bằng âm thanh, ngày thinh lặng...

Ngoài ra, đơn vị còn cung cấp gói nghỉ dưỡng staycation "Brompton Adventures", bao gồm hoạt động đạp xe tại khách sạn Capella Singapore. Du khách có thể thư giãn, cải thiện tối đa sức khỏe thể chất cũng như tinh thần sau thời gian dài đối diện với các lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội do dịch bệnh.

Đảo quốc còn làm mới mình với bầu khí sôi động của những sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới sắp sửa diễn ra. Gần hai năm qua, không ít sự kiện thể thao lớn bị hủy hoặc trì hoãn do dịch bệnh. Sự tái xuất của các sự kiện trực tiếp trong năm nay hứa hẹn mang lại cho du khách yêu thể thao trải nghiệm thú vị và thỏa đam mê. Họ có thể theo dõi, cổ vũ những trận cầu kịch tính tại đảo quốc.

Tháng 4, giải bóng bầu dục HSBC Singapore Rugby Sevens sẽ diễn ra, quy tụ các tuyển thủ hàng đầu thế giới tại sân vận động quốc gia, trung tâm khu liên hợp thể thao Singapore Sports Hub. Ban tổ chức hiện phối hợp chặt chẽ với các đối tác và ban, ngành liên quan để sự kiện diễn ra tốt đẹp. Đồng thời đơn vị cũng cam kết tuân thủ các biện pháp quản lý an toàn của Singapore.

"Chúng tôi vui mừng chào đón HSBC Rugby Sevens đến với Singapore Sports Hub vào tháng 4 này. Đây là bước tiến quan trọng mở đường cho sự trở lại của những sự kiện trực tiếp quy mô lớn sắp tới tại đảo quốc sư tử", ông Lionel Yeo, CEO Singapore Sports Hub chia sẻ.

Một sự kiện thể thao khác cũng hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả là Formula 1 Singapore Grand Prix 2022. Chặng đua đêm đình đám sẽ trở lại trên các cung đường Marina Bay từ 30/9 đến 2/10 sau hai năm vắng bóng.

Đặc biệt, Singapore còn ký kết hợp đồng đăng cai giải đua F1 trong bảy năm tới. Ban tổ chức Singapore GP và Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho biết đơn vị đang dự kiến tiến hành kiểm tra toàn diện về yếu tố bền vững. Đôi bên sẽ hợp tác để giảm thiểu lượng khí thải carbon sản sinh từ chặng đua này tại đảo quốc.

Các quy trình thích hợp, ưu tiên đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho toàn bộ tay đua, nhân viên, người hâm mộ và cộng đồng tham gia sự kiện sẽ được chú trọng khi giải đua F1 diễn ra tại Singapore Grand Prix 2022. Ảnh: formula1.com

"Với tiêu chí đảm bảo an toàn và thú vị trong bối cảnh mở cửa du lịch thời sống chung Covid-19, Singapore không ngừng nỗ lực mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm cùng dịch vụ mới mẻ, độc đáo. Chúng tôi kỳ vọng đảo quốc sớm phục hồi du lịch và tiếp tục là điểm đến yêu thích của các tín đồ mê dịch chuyển trên toàn cầu", đại diện STB chia sẻ.

Thy An