Siêu thị mini mở rộng lựa chọn mua sắm dịp Tết

Siêu thị mini dần thành lựa chọn sắm Tết của nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi, nguồn hàng rõ ràng, giá ổn định và khả năng tiếp cận nhanh tại đô thị lẫn nông thôn.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi này phần nào cho thấy xu hướng dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng, khi người dân quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và tính thuận tiện. Bên cạnh yếu tố khoảng cách, tâm lý an tâm khi mua sắm tại các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng góp phần thúc đẩy lựa chọn này.

Nhiều mặt hàng được bán tại một siêu thị mini. Ảnh: Masan

Từ đầu tháng 1, Hồ Thị Tuyến (xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa) thường đến cửa hàng WinMart+ gần nhà để tìm mua các mặt hàng Tết. Theo Tuyến, gia đình dành phần lớn ngân sách mua sắm tại đây nhờ nguồn thực phẩm đa dạng và các hộp quà có nhiều mức giá từ 49.900 đồng, 95.000 đồng đến 105.000 đồng, thuận tiện cho việc biếu tặng. Việc niêm yết giá rõ ràng cũng giúp cô chủ động hơn khi lựa chọn.

Giá bán ổn định là một trong những yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong giai đoạn cao điểm. Dịp Tết này, hệ thống WinMart+ triển khai chương trình khuyến mại kéo dài 49 ngày, từ 7/1 đến 24/2, với hàng nghìn sản phẩm ưu đãi tới 50%, mang đến nhiều lựa chọn mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng. Các mặt hàng tươi sống thiết yếu như thịt heo, bò, gà và thủy hải sản không điều chỉnh tăng giá, với giá bình quân nhóm thịt duy trì quanh mức 145.000 đồng một kg. Nhóm thủy hải sản dao động khoảng 140.000-162.000 đồng mỗi kg trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026. Ở nhóm rau củ - trái cây, bên cạnh nhiều mặt hàng giữ giá ổn định, nhiều sản phẩm còn ghi nhận xu hướng giảm cận Tết, như ớt chuông giảm 40%, cà chua đỏ giảm 45%.

WinMart+ cung cấp nhiều giỏ quà Tết phục vụ đa dang nhu cầu khách hàng. Ảnh: Masan

Phục vụ mùa mua sắm Tết, hệ thống này tập trung bày bán các mặt hàng có sức mua lớn như gia vị, đồ khô, đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống cho mâm cơm sum vầy, cùng hộp quà Tết, hóa phẩm và đồ gia dụng phục vụ nhu cầu tân trang nhà cửa đón năm mới. Bên cạnh yếu tố tiết kiệm, WinMart+ còn đáp ứng xu hướng tiêu dùng tiện lợi với nhiều thực phẩm đóng gói và chế biến nhanh như chả giò Cầu Tre, cá ba sa cắt khúc, tôm thịt, cá trứng, thịt cua tinh chế, hến sạch... giúp việc chuẩn bị bữa ăn ngày Tết nhanh gọn nhưng vẫn đủ món, đủ vị. Các món ăn truyền thống như bánh chưng, thịt đông, măng muối cũng được bày bán với mức giá từ 20.500 đồng, đáp ứng nhu cầu mua sắm quen thuộc của người dân.

Khách hàng mua sắm tại WinMart+. Ảnh: Masan

Ngoài thu hút người trẻ, các cửa hàng quy mô nhỏ còn được nhiều khách hàng trung niên và cao tuổi lựa chọn nhờ khoảng cách gần và cách bố trí thuận tiện. Tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết bà ưu tiên mua sắm tại siêu thị mini gần nhà thay vì di chuyển đến các đại siêu thị cách vài km. Theo bà, các mặt hàng phục vụ Tết khá đầy đủ và giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Thời gian mở cửa linh hoạt, nhiều nơi hoạt động đến tối muộn, cũng góp phần tăng sự thuận tiện. Hình thức thanh toán không tiền mặt bằng ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng ngày càng phổ biến, kể cả tại khu vực nông thôn. Dịp Tết, các cửa hàng được trang trí theo chủ đề mùa xuân và bố trí khu trưng bày giỏ quà, tạo không khí mua sắm tương tự các trung tâm bán lẻ lớn.

Ở góc độ thị trường, các chuyên gia cho rằng hệ thống bán lẻ hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng đến người tiêu dùng, đặc biệt tại khu vực nông thôn. PGS. TS Bùi Thị An, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, nhấn mạnh để người dân nông thôn không phải lo lắng về vấn nạn hàng giả, hàng nhái thì điều kiện tiên quyết là phải có nguồn hàng thật, hàng chính hãng thay thế.

Nhằm mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng, năm 2025 WinCommerce - đơn vị vận hành hệ thống WinMart, WinMart+, WiN đã mở mới 764 cửa hàng, mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp vận hành chuỗi bán lẻ này vào năm 2019. Trong đó, 602 cửa hàng đặt tại khu vực nông thôn, chiếm gần 80% tổng số điểm bán mới. Sang tháng 1/2026, hệ thống tiếp tục ghi nhận doanh thu tăng 28% so với cùng kỳ và lượng khách mua sắm tăng 20%.

Theo bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi WinMart+, các cửa hàng tại nông thôn được thiết kế với quy mô gọn, bố cục rõ ràng và tập trung vào nhóm nhu yếu phẩm phù hợp với thu nhập địa phương. Đồng thời, hệ thống duy trì nguồn hàng ổn định và thông tin xuất xứ minh bạch nhằm tạo sự tin cậy cho người tiêu dùng.

Bà Trang cho biết người dân khu vực này thường ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị, mì ăn liền cùng các sản phẩm tiêu dùng nhanh, tiện lợi phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm tươi sống như thịt MeatDeli và trái cây nhập khẩu cũng ngày càng được người tiêu dùng tại nông thôn lựa chọn.

"Xu hướng mua sắm tại khu vực nông thôn đang dần chuyển từ việc chỉ quan tâm đến giá sang cân nhắc đồng thời giá cả, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, cho thấy người tiêu dùng ngày càng cởi mở hơn với mô hình bán lẻ hiện đại, tiện lợi và minh bạch", giám đốc chuỗi WinMart+ nói.

Các chuyên gia dự báo mô hình bán lẻ hiện đại sẽ tiếp tục mở rộng tại khu vực nông thôn trong những năm tới, đặc biệt là các cửa hàng quy mô nhỏ và linh hoạt. Sự phát triển này được kỳ vọng góp phần đưa hàng hóa có xuất xứ rõ ràng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng trên thị trường.

Hoàng Đan