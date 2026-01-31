Sếp bệnh viện nhận 10 tỷ đồng qua tài khoản: 'Nếu nhận hối lộ đã cầm tiền mặt'

Hà NộiTự bào chữa cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng của hãng dược, bà Trương Thị Thu Hương nói đã đọc nhiều đại án tham nhũng, nên nếu nhận hối lộ đã yêu cầu đưa tiền mặt.

Ngày 31/1, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan 18 cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện toàn quốc và một số hãng dược, trong quá trình cung ứng thuốc.

Bà Trương Thị Thu Hương, 56 tuổi, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, hôm qua bị VKS đề nghị 12-13 năm tù, cao thứ hai trong nhóm tội Nhận hối lộ và cao thứ 4 trong 23 bị cáo toàn vụ.

Bà bị cáo buộc nhận từ Công ty dược Sơn Lâm 10 tỷ đồng, tương đương 18% tổng giá trị thuốc bệnh viện của bà đã mua - 54 tỷ đồng. Cụ thể, bà đã 12 lần nhận chuyển khoản qua tài khoản của em gái và 5 lần nhận qua tài khoản cá nhân, song đều dặn bên đưa phải ghi nội dung chuyển khoản là "đặt cọc" hoặc "mua đất".

Trong phần xét hỏi, HĐXX đã dành nhiều thời gian "đả thông tư tưởng" cho bà nhận thức đây là tiền hối lộ. Nếu thực sự bị cáo "nhận quà trong sáng" thì không cần thiết phải làm những điều này.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương. Ảnh: Danh Lam

Tự bào chữa, bà Hương tỏ ra suy sụp, xúc động, bật khóc khi phân trần về sự minh bạch trong động cơ nhận tiền.

Bà nói trong 5 lần nhận tiền cuối cùng của công ty dược, bà đều nhận qua tài khoản cá nhân. Khi này, tin tức về vụ án chuyến bay giải cứu đã được báo chí đưa rất nhiều, bản thân bà cũng cập nhật thường xuyên.

"Cái việc nhận tiền hối lộ qua tài khoản nó là điều cực kỳ nhạy cảm, ai cũng biết dễ dàng bị truy xuất", bà nói, thêm rằng mục đích nhận tiền là trong sáng, chỉ "cầm hộ" để sau này phục vụ tái thiết cơ sở vật chất cho bệnh viện, nên vẫn nhận qua tài khoản cá nhân. Theo bà, điều đó chứng tỏ bà rất nhất quán trung thực".

"Tôi hoàn toàn có thể nói với công ty dược là tôi nhận tiền mặt để che giấu đi, chứ không dại gì nhận chuyển khoản", bà phân trần và khẳng định nhận chuyển khoản để tiện sao kê các khoản đã chi với anh em trong viện, để thấy rằng bà "không biển thủ đi một phần nào trong cái số tiền đó".

Tiếp tục trình bày tại tòa, bà Hương cho biết số tiền nhận từ hãng dược được sử dụng để xây dựng lại nhà xe, căn tin của bệnh viện. Ngoài ra, một phần được chi cho các hoạt động chung như làm từ thiện, hỗ trợ công đoàn, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, tổ chức các chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo chuyên môn và sửa chữa trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.

Theo bà, các khoản chi này đều được theo dõi, ghi chép, song nhiều khoản không thể xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Hôm qua, khi luận tội, Viện kiểm sát cũng đánh giá một số bị cáo đã sử dụng tiền nhận hối lộ cho hoạt động tập thể. Do không có chứng từ nên chưa đủ căn cứ xem xét cụ thể, tuy nhiên nhiều cá nhân, tập thể đã xác nhận việc này. Vì vậy, VKS đề nghị tòa cân nhắc khi quyết định mức án.

Cơ quan công tố cũng cho rằng số tiền hối lộ được trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp, các bị cáo không nâng giá thuốc, không làm tăng chi phí điều trị cho người bệnh.

Trong quá trình điều tra, bà Hương bị kê biên một ôtô Camry và hai thửa đất. Tại phiên tòa, luật sư cho biết gia đình bị cáo đã nộp đủ 10 tỷ đồng theo số tiền bị quy buộc hưởng lợi, nên đề nghị được xem xét nhận lại các tài sản trên.

Giám đốc viện LanQ: Từng bán ôtô, thế chấp nhà lấy tiền mua thuốc cho đơn vị

Tự bào chữa sau bà Hương, ông chủ bệnh viện LanQ Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ rất đau đớn khi bị quy buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS xác định Bệnh viện LanQ ở tỉnh Bắc Giang được đấu thầu chọn hãng cung ứng thuốc. Thuốc trong danh mục BHYT chi trả, sau đó sẽ được BHXH tỉnh trả tiền cho LanQ. Lợi dụng điều này, ông Quyền thông thầu với hãng dược, sau đó lại mua thuốc rẻ của nơi khác, dán đè nhãn bán cho bệnh nhân.

LanQ sau đó được BHXH tỉnh Bắc Giang thanh toán 40 tỷ đồng. Trong đó, 18 tỷ đồng được xác định là tiền trục lợi trái phép từ hành vi lừa đảo. Ông Quyền bị đề nghị tổng 17-19 năm tù cho hai tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ. Ảnh: Danh Lam

Khi tự bào chữa, ông Quyền bật khóc, cho biết LanQ là bệnh viện y học cổ truyền tư nhân lớn, mỗi năm đón khoảng 200.000 lượt bệnh nhân.

Ông nói từng được lãnh đạo ngành y tế khen ngợi, coi bệnh viện là "niềm tự hào", nên luôn nỗ lực duy trì hoạt động. Theo ông, nếu thuốc kém chất lượng thì bệnh nhân không thể tin tưởng đến điều trị đông như vậy.

Bị cáo cũng trình bày giai đoạn dịch Covid-19 khiến việc đấu thầu thuốc gặp nhiều khó khăn do đứt gãy nguồn cung, giá tăng cao. Ông cho biết từng bán ôtô, thế chấp nhà để có tiền mua thuốc, trả lương cho y bác sĩ.

Ông Quyền thừa nhận việc mua thuốc của đơn vị khác rồi dán nhãn, nhưng khẳng định không nhằm gian lận, mà do chính hãng trúng thầu không đủ nguồn cung. Theo ông, thuốc của cả hai đơn vị đều đảm bảo chất lượng.

"Ý nguyện duy nhất của tôi là mua được thuốc cho bệnh viện, không hề có ý chiếm đoạt tiền của bệnh nhân. Tôi không đê hèn, ti tiện đến mức đó", ông nói và lau nước mắt.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng BHXH Bắc Giang không bị thiệt hại 18 tỷ đồng như cáo buộc.

Theo luật sư, năm 2020 LanQ có gần 180.000 lượt khám chữa bệnh, mỗi lượt được cấp phát thuốc trung bình khoảng 400.000 đồng, tương đương tổng giá trị gần 70 tỷ đồng. Việc cấp phát thuốc được BHXH giám sát chặt chẽ.

Luật sư cho biết các bên liên quan đều thừa nhận thuốc là có thật, chỉ sai về nhãn mác nguồn gốc. Do đó, BHXH đã chi trả đúng với số thuốc người bệnh sử dụng, thậm chí thấp hơn chi phí thực tế.

"Bị cáo có hành vi gian dối về nhãn mác, nhưng chất lượng thuốc không thay đổi, không có hành vi chiếm đoạt tài sản", luật sư nêu quan điểm.

Theo lập luận này, nếu BHXH thực sự thiệt hại 18 tỷ đồng thì đồng nghĩa LanQ đã phải bỏ thêm gần 50 tỷ đồng để mua thuốc cho bệnh nhân, điều không hợp lý.

Ông Quyền khai toàn bộ hơn 40 tỷ đồng BHXH tạm ứng đều được dùng để mua thuốc, thậm chí còn phải bù thêm tiền. Luật sư đề nghị trả hồ sơ để xác định lại thiệt hại thực tế của BHXH.

Sau phần bào chữa, VKS giữ nguyên quan điểm luận tội, đề nghị HĐXX tiếp tục xem xét các tình tiết các bị cáo và luật sư trình bày trong quá trình đưa ra hình phạt.

Chiều 3/1, tòa tuyên án.

Thanh Lam